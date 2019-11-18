Ngon "chuẩn 5 sao" với 4 cách làm khoai môn chiên siêu đỉnh

Khi chọn khoai môn, điều đầu tiên cần chú ý là kích thước và phần vỏ của khoai. Hãy lựa những củ có kích thước vừa phải, hình dáng cân đối, đều đặn. Thường những củ khoai này sẽ có thịt khoai ngon và nhiều bột hơn. Vỏ khoai thì nên nhẵn nhụi, ít mắt, tối màu, cũng như không bị mốc hay thối phần nào cả.

Khoai môn là thực phẩm rất giàu chất dinh dưỡng và cực thích hợp để chế biến các món ăn ngon xuất sắc. Trong đó rất nhiều món ăn vặt từ khoai môn như khoai chiên xù, khoai xóc muối sả, khoai chiên bơ,…đã làm nhiều người phải điên đảo vì độ ngon của chúng. Vì thế, hôm nay chúng tôi xin giới thiệu với bạn 4 cách làm khoai môn chiên ngon “chuẩn 5 sao” để làm phong phú thêm lựa chọn trong thực đơn gia đình, cùng theo dõi ngay thôi!

Tiếp đó, bạn quan sát màu sắc của ruột khoai môn, những củ khoai ngon thường có phần ruột màu trắng đục và nhiều vân tím. Cũng nên chọn khoai đúng mùa vụ để chọn được mặt hàng chất lượng tốt nhất, và tránh mua phải những củ khoai đã để từ quá lâu.

Cầm củ khoai lên và nắn thử để kiểm tra chất lượng. Nếu thấy khoai rắn, nặng và cứng thì hãy lựa chọn cho món ăn của mình. Đừng chọn những củ khoai mà khi nắn thấy nhũn hay quá nhẹ tay, vì loại này thường có thịt khoai không được ngon.

Nên chọn khoai môn ruột trắng đục có nhiều vân tím - Ảnh minh họa: Internet

2. Gợi ý 4 cách làm khoai môn chiên siêu ngon

2.1 Cách làm khoai môn chiên nước mắm

Nguyên liệu

Chuẩn bị đầy đủ những nguyên liệu như sau:

Khoai môn

Nước mắm

Đường

Dầu ăn

Cách tiến hành

Bước 1: Các bạn đem khoai môn đi gọt vỏ, ngâm qua và rửa với nước để khoai được sạch sẽ. Vì loại khoai này rất ngứa nên bạn chú ý đeo găng tay hoặc rửa lại tay thật cẩn thận với xà phòng để không bị mẩn ngứa.

Bước 2: Sau khi sơ chế có thể bào thành lát mỏng hoặc cắt thành que nhỏ để dễ chiên. Ngâm chúng vào nước khoảng 2-3 phút rồi vớt ra để ráo nước.

Bước 3: Cho dầu vào trong chảo, nên chọn chảo có độ trũng một chút và cho dầu đủ để ngập miếng khoai. Đun lửa nhỏ để dầu sôi lên từ từ, nếu đặt lửa to quá khi chiên dễ bị cháy và bắn dầu lung tung.

Bước 4: Quan sát thấy mặt dầu có bong bóng nổi lên là dầu đã sôi, lúc này thả khoai vào chiên. Chiên vừa chín, chú ý cạnh của miếng khoai rất dễ bị cháy xém, và bạn cũng nên lật đều để các mặt được vàng hết.

Khoai môn khi mới chiên xong - Ảnh minh họa: Internet

Bước 5: Lúc khoai đã chín, vớt ra để vào giấy thấm dầu để giảm bớt độ ngấy cho khoai. Tiếp theo, khi khoai đã nguội rồi thì thả vào hộp hoặc túi đựng thực phẩm để chúng giữ được độ giòn ngon.

Bước 6: Pha hỗn hợp sốt gồm nước mắm, đường, hạt nêm và một chút dầu ăn, khuấy cho đến khi các nguyên liệu thật đều với nhau. Sau đó, đổ hỗn hợp này vào chảo đun lâm râm để sôi từ từ. Chú ý, không phải đổ sốt vào lượng dầu hồi nãy mới chiên khoai mà đổ vào chảo mới.

Bước 7: Quan sát thấy hỗn hợp sốt đã sệt lại thì cho khoai đã chiên vào. Đảo nhẹ tay và lật đều để các mặt của khoai đều được dính sốt. Khi đã làm xong thì vớt ra để nguội.

Khi khoai nguội, phần sốt bám trên đó sẽ khô và bám chắc vào khoai. Lúc này bạn đã có thể thưởng thức ngay rồi. Nếu chưa ăn luôn thì bạn có thể bỏ vào hộp hoặc túi đựng thực phẩm để đảm bảo độ giòn ngon cho món ăn.

Khoai môn chiên nước mắm - Ảnh minh họa: Internet

2.2 Cách làm khoai môn chiên xù

Nguyên liệu

Chuẩn bị đầy đủ những nguyên liệu như sau:

Khoai môn

Bột năng, bột gạo

Đường, muối

Bột chiên xù

Trứng gà

Dầu ăn

Cách tiến hành

Bước 1: Gọt vỏ khoai môn, đem ngâm qua nước và rửa sạch.

Bước 2: Cắt khoai thành miếng và đem hấp chín. Khi đã chín rồi thì đem khoai đi dằm thành bột thật mịn và để nguội.

Bước 3: Thêm gia vị vào bột vừa chuẩn bị gồm đường, muối. Sau đó tiếp tục khuấy cho gia vị thấm vào bột thật đều.

Bước 4: Chờ muối đường tan và thấm hết vào bột thì đổ bột năng, bột gạo và trứng gà vào trộn thật đều và mịn. Lúc này bột đã thành một khối có thể nắn được, bạn có thể vo thành viên tròn hoặc đốt dài tùy theo sở thích.

Bước 5: Lần lượt lăn các viên bột đã nặn qua bột chiên xù.

Bước 6: Bật bếp đun sôi dầu ăn từ từ, khi thấy dầu đã sôi lăn tăn thì bỏ các viên bột vào chiên tới khi chín vàng. Vớt chúng ra giấy thấm dầu cho bớt ngấy. Vậy là bạn đã hoàn thành xong món ăn đầy hấp dẫn này rồi. Khi thưởng thức có thể dùng kèm khoai môn chiên xù với tương ớt, tương cà và các loại sốt khác để món ăn thêm hấp dẫn.

Khoai môn chiên xù (khoai môn lệ phố) - Ảnh minh họa: Internet

2.3 Cách làm khoai môn chiên bơ đường

Nguyên liệu

Chuẩn bị đầy đủ những nguyên liệu như sau:

Khoai môn

Bơ, mè

Đường, muối

Cách thực hiện

Bước 1: Mua khoai về gọt vỏ, ngâm qua nước và rửa sạch để loại bỏ chất nhớt và nhựa có trên khoai. Vớt ra và để thật ráo nước.

Bước 2: Bào khoai thành lát mỏng hoặc cắt thành miếng, thành khúc tùy theo ý thích. Nhưng chú ý nên cắt khoai sao cho có độ mỏng thích hợp để dễ chín và giòn hơn khi chiên.

Bước 3: Cho dầu vào chảo, đun lửa nhỏ để sôi từ từ. Khi dầu đã sôi cho khoai vào chiên thật vàng đều rồi vớt ra để vào giấy thấm dầu. Đừng để quá lâu vì khoai sẽ bị cháy xém và cứng các cạnh. Cũng lưu ý đừng để khoai cháy bề ngoài mà phía trong chưa chín.

Bước 4: Rang mè tới chín và thơm, đổ ra đĩa để riêng.

Bước 5: Cho bơ lên chảo hâm nóng để bơ chảy ra, đổ một chút hỗn hợp nước đường vào chảo này. Thả mè đã rang vào và để cho tới khi hỗn hợp hơi xệt. Chú ý hỗn hợp này rất nhanh cạn nên bạn hãy để lửa cho và thật chú ý khi chiên.

Bước 6: Bỏ khoai vào hỗn hợp này và lật đều tay cho các mặt được thấm đủ. Sau đó gắp ra đĩa và đợi một chút là hỗn hợp bơ sẽ sệt và bám chắc vào miếng khoai. Lúc này bạn đã có thể thưởng thức được rồi. Khoai sẽ ngon hơn khi được chấm kèm tương ớt, tương cà hoặc các loại sốt cay. Nếu không dùng hết ngay bạn hãy để vào hộp hoặc túi đựng thực phẩm để bảo quản cho khoai không bị ỉu và mất độ ngon.

Khoai môn chiên bơ đường - Ảnh minh họa: Internet

2.4 Cách làm khoai môn chiên giòn xóc muối sả

Nguyên liệu

Chuẩn bị đầy đủ những nguyên liệu như sau:

Khoai môn

Muối sả

Dầu ăn

Cách thực hiện

Bước 1: Gọt vỏ khoai môn, ngâm qua với nước rồi rửa thật kỹ càng. Bào khoai thành sợi dài, chú ý không bào quá mỏng và quá vụn sẽ làm mất độ đẹp mắt của món ăn.

Bước 2: Bật bếp, đổ dầu ăn vào chảo và đun lửa nhỏ để sôi lăn tăn. Hãy cho đủ lượng dầu có thể ngập khoai để món ăn có thêm độ giòn.

Bước 3: Khi dầu đã sôi thả các sợi khoai vào chiên cho tới khi chín vàng và săn lại. Khi chín rồi thì vớt ra giấy thấm dầu để cho bớt ngấy.

Bước 4: Nhặt sả, băm nhỏ và phi thơm trên bếp, khi sả đã dậy mùi thơm thì đổ muối vào đảo đều tay để chúng ngấm vào sả. Sau khi chín đổ ra đĩa để nguội để muối sả bớt đầu và săn lại. Hoặc bạn có thể tìm mua những lọ muối sả bày bán sẵn ngoài siêu thị, chúng cũng có mùi vị rất ngon và không mềm ướt như muối sả tự làm.

Bước 5: Khi đã có muối sả rồi thì bỏ vào khoai xóc đều, bạn có thể bỏ vào một chiếc nồi nhỏ đậy vung cho dễ xóc và khoai được thấm đều gia vị. Hãy xóc qua vài lần để muối sả bám vào khoai thật kỹ càng, như vậy món ăn sẽ ngon hơn.

Khoai môn chiên xóc muối xả - Ảnh minh họa: Internet

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Trên đây là hướng dẫn những cách làm khoai môn chiên siêu ngon cho bạn. Những món ăn này lựa chọn tuyệt vời cho những dịp quây quần xem bóng đá, ăn nhậu, hội họp bạn bè,…Hy vọng với những công thức vừa rồi, bạn đã có thêm lựa chọn để chiêu đãi bản thân và những người xung quanh thật thú vị. Chúc các bạn thành công với món ăn của mình.