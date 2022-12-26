Đói cồn cào với 4 cách nấu canh bí đỏ đậu phộng ngon xuất sắc

Bí đỏ vốn là loại rau củ thơm ngon, mang thương vị ngọt thơm và được sơ chế thành vô vàn những món ăn siêu đa dạng và hấp dẫn. Nhưng nào chỉ là những món ngon thơm ngon, bản thân bí đỏ còn lại loại rau củ vô cùng giàu dinh dưỡng nữa.

Bí đỏ được xem là một trong những loại thực phẩm có chứa rất nhiều chất caroten – một loại chất chống oxy hóa. Nếu thịt bí đỏ có màu vàng cam càng đậm thì hàm lượng caroten càng cao. Ngoài ra, chất sợi trong bí còn giúp đường ruột chuyển vận dễ dàng, hỗ trợ giảm nhẹ chứng táo bón, nhuận tràng và giúp việc đi đại tiện dễ dàng hơn.

Cụ thể, thịt bí đỏ có chứa rất nhiều vitamin A và các loại chất khoáng. Chúng giúp tăng cường thị giác và bổ sung dinh dưỡng để tăng trưởng xương, hỗ trợ bồi bổ hệ sinh sản, góp phần tổng hợp protein, điều hòa hệ miễn dịch và bảo vệ cho da.

Tuy nhiên, có những lưu ý quan trọng khi ăn bí đỏ mà bạn cần biết là:

Theo nghiên cứu của các chuyên gia dinh dưỡng, không nên ăn bí đỏ quá 2 bữa/tuần. Trong cấu tạo của bí đỏ có chứa nhiều tiền chất vitamin A, ăn quá nhiều sẽ khiến chất này trữ lại ở vùng gan và dưới da. Từ đó sinh ra tình dạng vàng da lòng bàn tay, bàn chân và chóp mũi.

4 cách nấu canh bí đỏ đậu phộng ngon xuất sắc

1. Cách nấu canh bí đỏ đậu phộng chay

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Bí đỏ

Đậu phộng

Hành lá, tỏi

Các bước tiến hành thực hiện

- Bước 1: Gọt bí đỏ, rửa sạch rồi cắt thành miếng vừa ăn.

- Bước 2: Rang đậu phộng tới chín, giã nhỏ, có thể giã dập nếu bạn muốn đậu phộng sệt vào nước dùng hoặc giã vừa để có thể cảm nhận rõ vị lạc.

- Bước 3: Nhặt tỏi, cắt thành lát mỏng. Tiếp đó, cho một chút dầu thực vật vào phi tỏi cho đến khi có mùi thơm thì thả bí vào, đảo đều tay, rồi đổ thêm một chút nước để tỏi không bị cháy khét.

- Bước 4: Tiến hành nêm muối và gia vị vừa đủ rồi đảo đều để bí ngấm gia vị. Chú ý không cho thêm đường vì bí đỏ đã có vị ngọt tự nhiên, cho thêm đường sẽ làm món ăn trở nên ngọt lợ vô cùng khó ăn.

- Bước 5: Khi đã xào bí tái chín thì cho thêm nước vào đủ theo lượng người ăn. Chờ đến khi nước lăn tăn sôi mới thả đậu phộng giã vào ninh cùng.

- Bước 6: Khi bí và đậu phộng đã mềm, tiếp tục cho hành lá rồi tắt bếp. Vậy là món ăn đã hoàn thành rồi đấy.

Món canh bí đỏ đậu phộng chay vừa ngon mắt vừa ngon miệng!

2. Canh bí đỏ đậu phộng nước dừa

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Bí đỏ

Sườn non

Đậu phộng

Nước dừa, hành lá

Cách bước tiến hành chế biến

- Bước 1: Sơ chế bí đỏ, cắt thành những miếng vừa ăn.

- Bước 2: Rang đậu phộng tới chín thì bắt ra bỏ vỏ, giã nhỏ tùy theo sở thích, có thể giã nhuyễn để đậu phộng thấm vào canh hoặc giã vừa phải để cảm nhận rõ mùi vị.

- Bước 3: Rửa sạch sườn non và chặt thành miếng vừa phải. Cho vào nồi xào qua cho tái chín thì đổ thêm nước đủ theo số lượng người ăn. Nêm nếm gia vị theo sở thích. Đun cho sôi được 5 phút thì vặn nhỏ bếp và ninh cho mềm sườn. Có thể dùng nồi áp suất để giảm thời gian ninh sườn xuống giúp chế biến nhanh hơn.

- Bước 4: Sau khi đã ninh được nồi nước dùng thì thả bí vào tiếp tục đun. Đun tới khi bí mềm mới thêm nước dừa vào, không nên cho quá nhiều nước dừa vì bí đỏ vốn có vị ngọt rồi, nếu cho nhiều sẽ khiến món ăn bị lợ, rất khó thưởng thức.

- Bước 5: Cho đậu phộng vào, đun tầm 5-7 phút nữa là có thể tắt bếp rồi nhé.

Canh bí đỏ nước cốt dừa thơm ngon, béo ngọt, siêu hấp dẫn vị giác!

3. Canh bí đỏ đậu phộng thịt băm

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Bí đỏ

Thịt lợn

Đậu phộng

Hành lá, tỏi

Các bước chế biến

- Bước 1: Sơ chế bí đỏ tương tự như hai món ăn trên (rửa sạch, thái miếng, để ráo nước).

- Bước 2: Băm nhỏ thịt lợn thật nhuyễn, chú ý nên chọn phần thịt có một chút mỡ để thịt băm đỡ bị khô và dai.

- Bước 3: Sơ chế tỏi rồi cắt thành lát mỏng, cho vào phi cùng với một chút dầu ăn. Khi đã phi thơm rồi thì thả thịt băm vào, cho thêm một chút nước để tỏi không bị cháy, xào đều tay tới chín.

- Bước 4: Thả thêm bí vào nồi, nêm gia vị theo sở thích và tiếp tục đảo cho đến khi miếng bí đủ ngấm gia vị, lưu ý không nên cho đường.

- Bước 5: Tiếp đó, cho thêm nước vào theo số người ăn, ninh tầm 15 phút để các nguyên liệu đủ mềm thì thêm đậu phộng vào.

- Bước 6: Đun sôi 5-7 phút thì rắc hành lá và tắt bếp là có thể thưởng thức ngay cho nóng rồi đấy!

Cách nấu canh bí đỏ thịt bằm vừa thơm ngon, lại siêu dinh dưỡng!

Canh bí đỏ đậu phộng hầm rau củ

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Bí đỏ

Đậu phộng

Thịt lợn

Rau củ: Khoai tây, cà rốt.

Các bước tiến hành chế biến

- Bước 1: Sơ chế bí và các loại rau củ, cắt ra thành lát vừa ăn.

- Bước 2: Thịt lợn cắt miếng, cho vào nồi xào sơ qua.

- Bước 3: Khi thịt lợn đã tái chín thì đổ nước vào ninh thành nước dùng, cho gia vị đầy đủ.

- Bước 4: Tiếp theo, kiểm tra nếu thịt lợn đã mềm và nước dùng đã sẵn sàng thì cho thêm bí và khoai tây, đun sôi tầm 5-7 phút rồi vặn nhỏ lửa để ninh từ từ.

- Bước 5: Cuối cùng, tiến hành cho các loại rau củ còn lại vào, đun đến khi vừa chín thì bắt ra là được.

Bí đỏ hầm rau củ và thịt lợn, chuẩn thơm ngon, bổ dưỡng cho bữa cơm gia đình!

Hướng dẫn chọn và bảo quản bí đỏ

Bí quyết chọn mua bí đỏ bùi ngon, chất lượng

Để chọn được một quả bí ngon, bạn nên chú ý tới màu sắc của phần thịt bí, ưu tiên chọn những quả có màu cam đậm, cứng chứ không mềm hay xốp, cầm thấy nặng tay, để ý xem quả có bị dập hay thối ở chỗ nào không. Cuống bí thì nên dài tầm 3cm, vẫn còn tươi và chắc, những quả mất cuống sẽ nhanh bị hỏng hơn bình thường. Nên khi mua nhớ lựa trái bí có tất cả các đặc điểm kể trên để chế biến và bảo quản được tốt hơn.

Nếu bạn muốn chế biến ngay, có thể chọn những quả bí đã già hẳn với phần đáy quả lõm vào và ít ruột.

Ngoài ra, có nhiều loại bí đỏ khác nhau như bí tròn, bí hồ lô, bí đỏ bầu dục…Mùi vị của các loại bí không khác nhau nhiều nên bạn có thể tùy ý sử dụng loại nào cũng được.

Bí đỏ hồ lô vỏ vàng ngọt ngon, vô cùng bắt vị!

Cách bảo quản bí đỏ

Với bí đỏ còn nguyên trái, bạn có thể để ở bên ngoài không cần bỏ vào tủ lạnh, nhưng lưu ý tránh những chỗ ẩm ướt vì bí sẽ bị mốc và thối chảy nước. Cũng nên tránh chỗ quá nóng khiến bí bị héo hoặc quắt lại.

Với bí đỏ đã cắt thành miếng, nên bọc kín lại bằng màng bọc thực phẩm hoặc túi ni lông để tránh vi khuẩn xâm nhập và quá trình oxy hóa khiến bí nhanh hỏng. Móc bỏ phần ruột trước khi bọc vì ruột bí thường nhanh thối hơn phần thịt bí.

Với bí đỏ đã cắt lát mà chưa sử dụng thì phải để ráo nước rồi thả vào hộp đựng thực phẩm, cất trong tủ lạnh. Loại bí đã cắt lát này cũng không nên để quá 1 ngày vì thịt bí không còn được tươi ngon và khô lại do môi trường bên trong tủ lạnh.

Bí đỏ đã cắt lát không nên để quá 1 ngày, kẻo thịt bí sẽ không được tươi ngon nữa!

Trên đây là tổng hợp 4 cách nấu canh bí đỏ đậu phộng ngon miệng và giàu chất dinh dưỡng nhất. Hy vọng với những công thức này, các chị em sẽ có thêm những món ngon bổ dưỡng nữa, để làm phong phú thêm bữa ăn gia đình nhé! Chúc các chị em trổ tài chế biến thành công!