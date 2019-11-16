Cách làm bánh khoai mỡ hấp giúp duy trì đường huyết hiệu quả

Tùy theo số lượng người ăn mà bạn chọn khối lượng và số lượng của các nguyên liệu tương ứng. Nhưng với 3 người ăn, bạn có thể mua khoảng 500g khoai mỡ, 500ml sữa. Không cần mua quá nhiều bột năng và bột gạo vì chúng được cho vào chỉ để tạo thêm độ kết dính cho món bánh.

Để làm được món món bánh khoai mỡ hấp , bạn cần có đủ những nguyên liệu sau đây:

Hãy thử bấm vào củ khoai để kiểm tra chất lượng, nếu thấy thịt củ cứng thì đó là khoai ngon. Khoai bấm vào thấy cứng thịt thường nấu lên sẽ rất dẻo và chắc. Còn nếu bấm vào thấy nhớt chảy ra còn nhiều thì củ đó chắc chắn còn non, bạn không nên mua. Chọn dính củ khoai non khi nấu nên món bánh sẽ bị nhão và nhớt rất khó ăn, vì vậy bạn hãy chú ý lựa kỹ củ khoai để chế biến.

Khoai mỡ được bày bán trên thị trường có 2 loại, loại khoai tím và khoai trắng. Bạn nên chọn khoai tím vì màu sắc của nó sẽ khiến món bánh đẹp mắt hơn. Khi chọn mua, hãy để ý lựa củ nào có vỏ thật tối màu, hình dáng suôn dài, không bị sứt hay méo hỏng, không bị mốc và thối.

Sữa chọn loại không đường vì bản thân củ khoai đã có vị bùi, nếu cho quá nhiều đường sẽ khiến món bánh bị lợ khó ăn, chỉ nên cho thêm một chút xíu đường để tăng vị cho khoai thôi.

Nên chọn kỹ khoai mỡ khi mua để món ăn thêm ngon - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm bánh khoai mỡ hấp

Để chế biến được một món bánh khoai mỡ hấp thật ngon, bạn nên đọc kỹ những hướng dẫn dưới đây rồi làm theo để món bánh được ngon và hấp dẫn nhất.

Bước 1: Sơ chế khoai mỡ, gọt vỏ, ngâm qua nước và rửa sạch để không còn nhớt. Bào khoai ra thật nhỏ rồi đập thật nguyễn. Lúc này khoai mỡ sẽ có dạng hỗn hợp rất mịn màu tím.

Bước 2: Cho thêm khoảng 10g bột gạo và 100g bột năng vào hỗn hợp khoai mỡ vừa đập dập. Trộn thật kỹ đến khi chúng thật đều vào nhau và mịn màng.

Bước 3: Đổ sữa tươi không đường vào, cho thêm một chút đường, muối, có thể cho cả vani vào để hỗn hợp được dậy mùi. Trộn thật đều và kỹ càng. Lúc này chúng ta đã chuẩn bị xong bột khoai để làm bánh.

Bước 4: Lấy màng bọc thực phẩm bọc kỹ hỗn hợp bột lại và ủ trong khoảng 20-30 phút. Nếu không ủ, bột bị khô và bở rất nhanh, như vậy món ăn sẽ không được ngon.

Bào nhỏ thịt khoai trước khi dã dập - Ảnh minh họa: Internet

Bước 5: Chuẩn bị các dụng cụ để hấp bánh. Đổ nước vào nồi hấp và đặt lên bếp dần để nước sôi. Không cần cho quá nhiều nước vì sẽ rất tốn thời gian, nếu làm cho 3 người ăn với khối lượng khoai đã kể trên thì chỉ cần cho 1 – 1.5 lít nước là được.

Bước 6: Đổ hỗn hợp bột đã được ủ vào khuôn bánh. Có rất nhiều loại khuôn được bày bán ngoài thị trường, nhưng nếu muốn dễ nhất bạn chỉ cần chọn một chiếc khuôn tròn và dàn đều bột vào trong. Nhớ trước khi dàn bột bôi một lớp mỏng dầu ăn cho bánh không bị dính vào khuôn.

Bước 7: Đến khi nước đã sôi rồi thì đặt khuôn bánh vào nồi hấp. Hãy chú ý lúc mở nồi ra khí bốc lên rất nóng lên bạn nhớ cẩn thận kẻo bị bỏng.

Ủ bột trước khi cho vào khuôn hấp - Ảnh minh họa: Internet

Bước 8: Kiểm tra xem bánh đã chín chưa, chú ý không để quá lâu kẻo bánh sẽ bị nhũn. Dùng một chiếc tăm để kiểm tra độ chín, nếu khi chọc tăm vào mà còn dính bột thì bánh chưa chín, còn nếu không dính bột nữa thì bánh đã chín rồi.

Bước 9: Lúc này, bạn lấy khuôn bánh ra khỏi nồi hấp. Xếp bánh ra đĩa và để nguội, không nên ăn khi nóng vì bánh sẽ rất nhũn và nóng. Chờ đến khi bánh nguội lại là có thể thưởng thức được rồi.

Món bánh khoai mỡ hấp có vị ngọt bùi và chắc dẻo của khoai, sự béo ngậy của sữa tươi khiến người thưởng thức phải thốt lên trầm trồ. Món ăn này thích hợp với mọi thời điểm trong năm vì sự dễ ăn của nó. Không tốn quá nhiều thời gian mà đã có ngay một món ăn tuyệt vời, bạn còn ngại gì mà không thử ngay thôi.

Bánh khoai mỡ hấp - Ảnh minh họa: Internet

Giá trị dinh dưỡng của món ăn

Theo các nghiên cứu về dinh dưỡng, trong khoai mỡ chứa nhiều loại vitamin C, B6,…các loại chất dinh dưỡng như kali, mangan, tinh bột và chất xơ. Theo thống kê, trong 130g khoai mỡ cung cấp tới 150kcal, bằng năng lượng được hấp thụ từ một bát cơm trắng.

Theo Đông y, khoai mỡ có rất nhiều tác dụng trong việc bồi bổ tỳ, phế, sáp tinh khí, tiêu thũng, làm giảm đau. Cụ thể, những tác dụng và giá trị dinh dưỡng của khoai mỡ được đề cập như sau:

Nhuận tràng

Trong khoai mỡ có một lượng lớn chất nhầy và chất sợi, có tác dụng hòa tan hút nhiều nước và tăng thể tích phân. Đồng thời chúng kích thích hoạt động của nhu động ruột làm việc đại tiện trở nên dễ dàng hơn, rất có lợi cho những người bị táo bón. Đồng thời, khoai mỡ sẽ giúp chống lại bệnh phình ruột do phân ứ đọng và khiến hạn chế các chứng viêm nhiễm đường ruột.

Khoai mỡ là thực phẩm giúp nhuận tràng tốt - Ảnh minh họa: Internet

Phòng bệnh về tim mạch

Lượng lớn chất vitamin B6 được tìm thấy trong khoai mỡ có khả năng bẻ gãy công thức của hợp chất homocysteine - thủ phạm phá hủy thành mạch máu. Ăn khoai mỡ và bổ sung đủ vitamin B6 sẽ làm giảm khả năng mắc các bệnh tim mạch và đột quỵ xuống mức tối đa. Ngoài ra, kali, dioscorin và chất khoáng trong khoai mỡ còn có chức năng duy trì huyết áp, làm tăng máu đến thận và làm giảm huyết áp cho cơ thể, từ đó giúp cơ thể điều chỉnh các hoạt động của hệ tim mạch tốt hơn.

Duy trì đường huyết và trọng lượng cơ thể

Vì trong khoai mỡ lượng chất béo rất thấp, thay vào đó là chất sợ khiến cơ thể no lâu mà không bị tăng cân. Từ đó, giúp trọng lượng cơ thể được duy trì rất ổn định. Ngoài ra, carbohydrate phức và chất xơ trong khoai mỡ giúp điều tiết quá trình nhả đường vào máu, góp phần phòng tránh và hỗ trợ điều trị tiểu đường.

Giảm mãn kinh

Trong khoai mỡ có chứa steroidal saponins, góp phần hỗ trợ việc điều tiết hóc môn trong cơ thể, làm chế độ kinh nguyệt được điều hòa tốt hơn, hiện tượng mãn kinh cũng chậm xuất hiện hơn. Các chị em nên bổ sung món ăn này vào thực đơn của mình để có chu kỳ kinh nguyệt khỏe mạnh hơn và không phải đối diện với mãn kinh sớm.

Khoai mỡ giúp duy trì đường huyết và trọng lượng cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Chống viêm

Đây là loại thực phẩm có tác dụng rất tốt trong việc chống viêm nhiễm, đặc biệt viêm đường tiểu, viêm các bộ phận sinh dục, viêm khớp,…Đồng thời giúp tăng cường chức năng hệ xương khớp, bàng quan,…

Trị đau nhức cơ bắp, cột sống

Ăn nhiều khoai mỡ sẽ giúp giảm các chứng đau cơ bắp, gân cốt, đau cột sống,…Hỗ trợ phòng chống hiện tượng suy nhược cơ thể, thoái hóa xương khớp và cột sống. Nếu bạn ăn khoai mỡ thật khoa học, tình trạng đau nhức cơ thể và thoái hóa xương sẽ được giảm đi đáng kể, các triệu chứng lão hóa cũng được làm chậm đến bất ngờ.

Kích dục

Chất nhớt trong khoai mỡ có tác dụng kích dục, ăn loại thực phẩm này giúp cải thiện độ nhạy cảm của các bộ phận sinh dục. Chất nhớt này còn được sử dụng để làm chất bôi trơn và chất kích dục trong các hoạt động quan hệ tình dục.

Với những giá trị to lớn kể trên, khoai mỡ là một loại thực phẩm rất đáng sử dụng, tuy nhiên, bạn nên có cách chế biến và liều lượng ăn thích hợp để đạt được hết những hiệu quả đó.

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Khoai mỡ có tác dụng trị đau nhức cơ bắp, chống viêm - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là hướng dẫn cách làm bánh khoai mỡ hấp và phân tích những giá trị dinh dưỡng của món ăn kể trên. Hy vọng sau khi đọc bài viết này, các bạn đã có thêm một món ăn hấp dẫn và bổ dưỡng cho thực đơn của gia đình mình.