Sưởi ấm dạ dày ngay với thực đơn ngày mưa đỉnh như nhà hàng

Để bạn có thêm các món ngon cho ngày mưa lạnh của mình, chúng tôi xin giới thiệu 8 món ăn từ thực đơn ngày mưa siêu đỉnh dưới đây. Hãy cùng học với chúng tôi ngay nhé!

Bước 1: Ướp sườn với muối và hành tỏi để loại bỏ mùi tanh trước khi luộc qua bằng nước sôi. Khi đã luộc được khoảng 2-3 phút, sườn sẽ chuyển sang màu trắng, lúc này hãy vớt ra đĩa.

Bước 2: Tiếp tục ướp sườn với tiêu sọ đập dập, hành khô, nước mắm, hạt nêm, đường. Để đó khoảng 15-20 phút.

Bước 3: Cho chảo lên phi thơm hành khô và tỏi, cho sườn vào rán tới vàng. Tiếp đó đổ nước dừa và các gia vị vào kho với lửa nhỏ để sôi lăn tăn. Lật đều để sườn thấm được gia vị, có thể cho thêm ớt bột nếu thích ăn cay. Tới khi nước đã cạn chỉ còn sền sệt thì bắt ra và tắt bếp.

Sườn kho tiêu cay - Ảnh minh họa: Internet

Thịt gà cay kho khoai tây

Nguyên liệu

Thịt gà

Hành tây, hành lá

Tỏi, gừng, sả, hành khô

Sa tế, ớt bột

Gia vị: Nước mắm, đường, tiêu…

Cách làm

Bước 1: Chặt thịt gà rồi ướp với sả, hành khô, tỏi và một chút muối để thịt gà giảm đi độ tanh. Nhặt hành lá và bóc vỏ hành tây, cắt vừa ăn. Hành lá nên thái thành đốt.

Bước 2: Xào thịt gà, cho các gia vị vào theo khẩu vị và đảo đều đến khi thịt gà săn lại thì đổ ra đĩa.

Bước 3: Cho xâm xấp dầu ăn vào chảo, phi tỏi thơm cùng dầu ăn rồi thì cho thêm một chút ớt bột và sa tế, đừng cho quá nhiều nếu bạn không ăn được cay. Sau thả cho thịt gà đã xào vào đảo đều tay tới khi ngấm gia vị.

Bước 4: Cho thêm nước và các gia vị (mắm, đường), bỏ khoai tây vào ninh đến khi sắp nhừ thì tiếp tục thả thêm hành tây vào nấu. Đun lửa nhỏ để các nguyên liệu được ninh chín từ từ. Đến khi tất cả đã vừa chín thì tắt bếp và bỏ ra đĩa, tới đây là món ăn đã hoàn thành rồi.

Thịt gà cay kho khoai tây - Ảnh minh họa: Internet

Thịt bò kho trứng cút Hàn Quốc

Nguyên liệu

Thịt bò, trứng cút

Hành tây, hành tươi

Gừng, tỏi

Gia vị: Hạt tiêu, ớt khô, nước tương, đường

Cách làm

Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu, đem bóc vỏ và cắt hành tây làm tư, cắt khúc hành lá, luộc rồi bóc vỏ trứng cút. Thái thịt bò thành khúc dài khoảng 5cm, ngâm qua nước lạnh để loại bỏ tiết còn vón cục trong thịt.

Bước 2: Thả khoảng 1.5-2 lít nước vào nồi cùng thịt bò, cho gừng, tỏi đập dập vào, cho thêm hành tây, các gia vị. Mở nắp nồi, đun lửa to trong 5 phút đến khi sôi thì đóng nắp và vặn nhỏ lửa. Ninh từ từ để thịt bò được nhừ sau đó gắp thịt ra. Giữ lại phần nước dùng vừa ninh.

Bước 3: Đem thịt bò đi xé nhỏ. Nước dùng tiếp tục đem đun cùng với một chút nước tương, ớt khô, hạt tiêu. Cuối cùng cho thịt bò xé nhỏ vào ninh đến khi ngấm đủ gia vị thì tắt bếp.

Thịt bò kho trứng cút - Ảnh minh họa: Internet

Cá kho đậu Hàn Quốc

Nguyên liệu

Cá cả con

Đậu phụ chiên, sốt đậu doubanjiang

Gừng, tỏi, hành lá, rượu trắng

Gia vị: Muối, nước mắm, dầu ăn,…

Cách làm

Bước 1: Cá đã mổ bỏ ruột, chú ý cạo bỏ phần màng đen trong bụng cá, khía những đường chéo lên thân cá. Thả các gia vị và gừng tỏi đập dập vào cả, đổ thêm rượu vào để khử mùi tanh.

Bước 2: Chiên cá, chú ý cho lửa nhỏ để cả chín đều.

Bước 3: Làm sạch chảo, cho thêm dầu ăn, tỏi, hành khô vào phi thơm, cho thêm một chút nước, mắm, muối và đặc biệt là sốt đậu doubanjiang vào theo khẩu vị. Tiếp theo, thả cá và đậu phụ đã chiên vào kho. Đến khi chín thì tắt bếp và bỏ thêm hành khô.

Cá kho đậu Hàn Quốc - Ảnh minh họa: Internet

2. Món canh, món hấp cho ngày mưa

Canh đậu non kim chi

Nguyên liệu

Kim chi cắt khúc

Thịt lợn

Đậu non, giá đỗ

Cà chua

Ớt bột

Tỏi, hành tây

Cách làm

Bước 1: Cắt lát thịt lợn, cắt đậu non thành miếng vừa ăn, không quá nhỏ vì đậu dễ bị nát. Và sơ chế những nguyên liệu khác.

Bước 2: Xào thịt lợn và cà chua cho đến khi chín, cho thêm lượng nước vừa đủ vào nồi đun sôi từ từ. Bỏ các loại gia vị và ớt bột theo sở thích.

Bước 3: Thả kim chi vào nồi, tiếp tục đun khoảng 10 phút nữa thì cho đậu non và giá đỗ vào. Tới khi giá đỗ có độ mềm vừa thì tắt bếp. Món ăn đến đây là hoàn thành rồi. Đây là một món nóng ngày mưa vô cùng tuyệt vời mà bạn nên thử.

Canh đậu non kim chi - Ảnh minh họa: Internet

Trứng hấp đậu phụ thịt băm

Nguyên liệu

Trứng, thịt lợn băm

Đậu phụ

Hành lá, hành khô

Gia vị: muối, mắm, hạt tiêu, nước tương,…

Cách làm

Bước 1: Xào qua thịt băm với hành khô, nước tương, dằm nhỏ đậu phụ và sơ chế hành.

Bước 2: Đập trứng vào tô, bỏ đậu phụ vào trộn thật đều. Cho thêm các gia vị, hành khô đập dập và tiêu. Nên bỏ tiêu và hành khô để món ăn được thơm hơn. Tiếp đó cho cả thịt băm vào, có thể bỏ cả cà chua cắt hội lựa nếu thích. Khuấy thật cận để gia vị được thấm đều.

Bước 3: Cho vào lò hoặc nồi hấp cách thủy. Hấp cho tới khi món ăn đủ chín thì lấy ra.

Trứng hấp đậu phụ thịt băm - Ảnh minh họa: Internet

3. Món chiên, xào cho ngày mưa

Thịt gà xào cay kiểu Thái

Nguyên liệu

Thịt gà

Bột ngô, bột ớt

Hành lá, tỏi, ớt chuông, sa tế

Các gia vị khác: nước mắm, muối, đường,…

Cách làm

Bước 1: Lọc thịt gà và cắt lát mỏng, ướp với hành tỏi, gia vị và bột ngô. Ớt chuông cắt miếng, tỏi bóc vỏ, hành thái khúc.

Bước 2: Xào thịt gà với dầu ăn cho tới khi săn lại và có màu vàng đẹp mắt

Bước 3: Bỏ các gia vị như nước mắm, đường, nước tương rồi đảo đều. Cho thêm ớt chuông, hành lá, ớt bột vào xào. Nấu tới khi tất cả các nguyên liệu thấm hết gia vị là có thể thưởng thức được. Vị cay dịu dàng và dễ ăn của món ăn ngày sẽ vô cùng hợp với mâm cơm ngày mưa lạnh của bạn đấy

Thịt gà xào cay Thái Lan - Ảnh minh họa: Internet

Thịt lợn áp chảo xào cải chua

Nguyên liệu

Thịt lợn quay hoặc áp chảo

Dưa chua

Ớt tươi

Hành khô, hành lá

Gia vị: mắm, muối, nước tương…

Cách làm

Bước 1: Đem thịt lợn quay hoặc áp chảo đi cắt thành lát, sơ chế các nguyên liệu còn lại.

Bước 2: Cho dầu ăn lên bếp rồi phi thơm hành khô, sau đó cho thịt heo đã xắt lát vào. Xào đều tay cho tới khi miếng thịt săn lại.

Bước 3: Tiếp đó, thả dưa cải chua vào đảo đều, cho thêm một chút nước và các gia vị cần thiết. Vặn lửa nhỏ ninh từ từ để mùi vị của các thành phần được quyện vào nhau. Tới khi đủ chín thì thả hành lá vào và tắt bếp.

Thịt lợn áp chảo xào cải chua - Ảnh minh họa: Internet

Sò huyết xào me

Nguyên liệu

Sò huyết, sốt me

Tỏi, hành khô, ớt tươi

Rau răm, lạc rang

Gia vị: đường, nước mắm, muối,…

Cách làm

Bước 1: Ngâm sò huyết với nước vo gạo có pha một chút muối và ớt để sò mở miệng, sau đó rửa sạch rồi vớt ra để ráo nước. Sơ chế các nguyên liệu còn lại, băm nhỏ rau răm.

Bước 2: Cho chảo lên bếp, phi thơm hành tỏi. Khi đã dậy mùi thì cho sò huyết vào đảo đều tay.Tiếp đó cho nước sốt me vào kèm các gia vị.

Bước 3: Đun lửa nhỏ để các nguyên liệu được chín từ từ và thấm đều hết các gia vị. Cuối cùng cho thêm ớt tươi, lạc rang và rau răm vào đảo chín rồi tắt bếp.

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Sò huyết xào me - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những món ăn siêu ngon để làm ấm hơn thực đơn ngày mưa gió. Chúng không hề khó làm mà còn rất ngon miệng, hãy thử ngay các món nóng cho ngày mưa này để khiến dạ dày mình cảm thấy hạnh phúc nhé. Chúc các bạn có một bữa ăn ngon miệng!