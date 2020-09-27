Cách làm bánh yến mạch cho bé ăn dặm cực đơn giản tại nhà

Bước 1: Dùng dĩa nghiền chuối cho nát ra hoặc cho chuối vào máy sinh tố rồi xay nhuyễn. Ngâm yến mạch trong nước khoảng 5 phút cho nở đều và mềm ra, sau đó vớt ra cho ráo nước.

Bước 3: Cho chảo chống dính lên bếp, thêm ít dầu lên bề mặt chảo cho nóng già lên. Sau đó dùng muỗng nhỏ đổ hỗn hợp bánh vào, lật đi lật lại cho bánh chín vàng sơ và đều là được. Hoặc nếu có lò vi sóng, bạn có thể phết dầu ăn vào khay bánh rồi cho hỗn hợp bánh lên khay, xếp thêm lớp chuối lên bề mặt bánh rồi cho vào lò nướng khoảng 10 phút ở 180 độ C. Bánh chín thì cho ra đĩa, chờ nguội bớt thì cho bé ăn.