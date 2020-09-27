Cách làm bánh yến mạch cho bé ăn dặm cực đơn giản tại nhà

Dưới đây là hướng dẫn cách làm bánh yến mạch cho bé ăn dặm vô cùng đơn giản, dễ thực hiện và không cần dùng đến lò nướng. Mời các bạn cùng theo dõi!
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Nội dung bài viết
- Cách làm bánh yến mạch cho bé ăn dặm đơn giản với bơ sữa
- Công thức làm bánh yến mạch cà rốt cho bé ăn dặm
- Cách làm bánh chuối yến mạch cho bé ăn dặm
- Cách làm bánh yến mạch chuối cacao hạt óc chó
- Cách làm bánh yến mạch bí đỏ cho bé ăn dặm
Bên cạnh việc bú mẹ hoặc uống sữa công thức, trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên cần được bổ sung thêm các loại thực phẩm khác để đảm bảo chất dinh dưỡng cho sự phát triển toàn diện và tốt nhất cho trẻ. Trong bài viết hôm nay, Phunuvagiadinh sẽ bật mí với bạn một số cách làm bánh yến mạch cho bé ăn dặm cực ngon, dễ chế biến.
Cách làm bánh yến mạch cho bé ăn dặm đơn giản với bơ sữa
Bánh yến mạch bơ sữa được xem là loại bánh ăn dặm từ yến mạch được rất nhiều mẹ làm cho bé yêu trong thời gian đầu của thời kỳ ăn dặm. Đây là loại bánh có hương vị thơm ngon, bổ dưỡng, dễ làm và bé có thể dễ dàng thích nghi, ăn ngon miệng hơn.
Nguyên liệu
- 1 nắm nhỏ yến mạch.
- Sữa mẹ hoặc sữa công thức.
- Bột mì hữu cơ.
- Bơ Ghee.
Cách thực hiện
- Bước 1: Ngâm yến mạch trong nước khoảng 5 phút, sau đó trút hết nước ra rồi để ráo.
- Bước 2: Lấy phần bã yến mạch ra, cho vào bát tô lớn, cho bột mì vào và trộn đều lên. Tiếp theo, pha sữa công thức rồi cho vào phần yến mạch để tạo nên hỗn hợp sền sệt. Lưu ý cho sữa công thức từ từ vào hỗn hợp để tránh bị loãng quá hoặc đặc quá.
- Bước 3: Bắc chảo chống dính lên bếp cho nóng, quét một lớp bơ nhẹ và đều lên bề mặt chảo. Múc hỗn hợp bánh cho vào chảo bằng muỗng nhỏ. Lưu ý là chỉ múc 1 muỗng là được 1 cái bánh. Trở đi trở lại cho mặt bánh hơi vàng, chín đều rồi gắp ra đĩa để bánh nguội bớt, sau đó cho bé dùng.
Công thức làm bánh yến mạch cà rốt cho bé ăn dặm
Nguyên liệu
- 3 thìa yến mạch.
- ¼ quả cà rốt bào nhỏ ra.
- Bột mì hữu cơ.
- Lòng đỏ trứng gà.
- Dầu ăn.
Cách thực hiện
- Tương tự như cách làm bánh yến mạch bơ sữa như trên, bạn cũng ngâm yến mạch với nước khoảng 5 phút, vớt ra cho ráo nước.
- Sau đó, cho tất cả các nguyên liệu vào 1 bát tô lớn rồi trộn đều lên để tạo thành hỗn hợp sền sệt.
- Cho chảo chống dính lên bếp cho nóng, quét 1 lớp dầu lên bề mặt chảo rồi múc từ từ hỗn hợp làm bánh vào chảo, lật đi lật lại cho chín bánh, bánh có màu vàng đều là được.
Cách làm bánh chuối yến mạch cho bé ăn dặm
Nguyên liệu
- 3 thìa yến mạch.
- 1 quả chuối sứ.
- 1 ít dầu ăn.
Cách thực hiện
- Bước 1: Dùng dĩa nghiền chuối cho nát ra hoặc cho chuối vào máy sinh tố rồi xay nhuyễn. Ngâm yến mạch trong nước khoảng 5 phút cho nở đều và mềm ra, sau đó vớt ra cho ráo nước.
- Bước 2: Cho tất cả các nguyên liệu và lòng đỏ trứng gà vào 1 bát tô lớn rồi trộn thành hỗn hợp.
- Bước 3: Cho chảo chống dính lên bếp, thêm ít dầu lên bề mặt chảo cho nóng già lên. Sau đó dùng muỗng nhỏ đổ hỗn hợp bánh vào, lật đi lật lại cho bánh chín vàng sơ và đều là được. Hoặc nếu có lò vi sóng, bạn có thể phết dầu ăn vào khay bánh rồi cho hỗn hợp bánh lên khay, xếp thêm lớp chuối lên bề mặt bánh rồi cho vào lò nướng khoảng 10 phút ở 180 độ C. Bánh chín thì cho ra đĩa, chờ nguội bớt thì cho bé ăn.
Cách làm bánh yến mạch chuối cacao hạt óc chó
Nguyên liệu
- 3 thìa yến mạch.
- 150ml nước ấm.
- 1 quả chuối.
- 3 thìa bột mì hữu cơ.
- 5 hạt óc chó.
- 2 thìa cà phê cacao.
- 150ml sữa tươi không đường hoặc sữa mẹ/sữa công thức.
- Bơ.
Cách thực hiện
- Ngâm yến mạch với nước ấm khoảng 5 phút, sau đó vớt ra cho ráo nước.
- Giã nhỏ hạt óc chó ra, nghiền nhỏ chuối ra.
- Rây bột mì để giúp bánh mịn hơn, sau đó cho toàn bộ các nguyên liệu gồm bột mì, bơ, sữa, hạt óc chó, chuối vào 1 bát tô to rồi trộn đều hỗn hợp lên. Chú ý là trước khi trộn các nguyên liệu lên, bơ nên được đun chảy chứ đừng cho sôi.
- Bắc chảo chống dính lên bếp cho nóng rồi lần lượt cho từng thìa bột vào, không nên đổ sát nhau quá để bánh không dính vào nhau. Lần lượt lật mặt bánh cho bánh chín đều và hơi vàng. Khi bánh chín thì gắp ra đĩa, nguội bớt rồi cho bé dùng.
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Cách làm bánh yến mạch bí đỏ cho bé ăn dặm
Nguyên liệu
- 3 thìa yến mạch.
- Bí đỏ.
- 1 cái lòng đỏ trứng gà.
- Bột mì.
- Sữa tươi không đường/sữa bột/sữa mẹ.
- Dầu ăn.
Cách thực hiện
- Ngâm bột yến mạch trong nước khoảng 5 phút, vớt ra cho ráo.
- Bí đỏ gọt vỏ rồi hấp chín, nghiền nhỏ.
- Cho bí đỏ, yến mạch, lòng đỏ trứng gà, bột mì vào trộn đều rồi đổ từ từ sữa tươi không đường/ sữa bột/ sữa mẹ vào để tạo thành hỗn hợp sền sệt.
- Cho chảo lên bếp cho nóng, quét 1 lớp dầu lên rồi đổ từ từ từng thìa bột vào, lật đều mặt bánh cho chín vàng, gắp ra đĩa và cho bé dùng khi nguội bớt.
Trên đây, chúng tôi đã tổng hợp một số cách làm bánh yến mạch cho bé ăn dặm cực thơm ngon và dễ làm. Mong rằng qua bài viết, các mẹ sẽ có thêm những công thức chế biến món ngon ăn dặm cho bé yêu ăn nhanh, chóng lớn.