Các công thức nấu cháo yến mạch trứng gà cho bé ăn dặm ngon

Đến thời điểm bé bắt đầu ăn dặm, không ít mẹ băn khoăn không biết nên cho bé ăn thức ăn gì để vừa ngon vừa bổ dưỡng. Cháo yến mạch có lẽ là gợi ý tuyệt vời, vì trong yến mạch vừa chứa nhiều vitamin và khoáng chất vừa dễ kết hợp với các loại thực phẩm khác. Vậy cách làm cháo yến mạch trứng gà cho bé ăn dặm như thế nào? và cần lưu ý những gì khi nấu cháo yến mạch trứng gà cho bé? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Trong giai đoạn ăn dặm, mẹ có thể chia nhỏ thành các giai đoạn như: Ăn bột (bắt đầu từ 6 tháng tuổi trở lên), ăn cháo (khi bé được 10 tháng),… Nhưng ở bài viết này ta sẽ tìm hiểu về giai đoạn trẻ ăn cháo, là giai đoạn mà mẹ có thể tự do kết hợp các món ăn với nhau để cung cấp đủ dưỡng chất cho bé và điển hình là cháo yến mạch.

Ăn dặm là giai đoạn rất quan trọng đối với trẻ, giúp cung cấp dưỡng chất để trẻ phát triển toàn diện. Nếu cho trẻ ăn dặm trễ có thể làm trẻ đứng cân hoặc chậm phát triển. Thông thường trẻ 4 – 6 tháng tuổi là đã thích hợp ăn dặm do trong giai đoạn dưới 4 tháng tuổi cơ thể bé chưa đủ men để tiêu hóa.

Ăn dặm là giai đoạn rất quan trọng đối với trẻ, giúp cung cấp dưỡng chất để trẻ phát triển toàn diện - Ảnh minh họa: Internet

Giá trị dinh dưỡng của yến mạch

Yến mạch là loại thực phẩm rất giàu chất dinh dưỡng và đặc biệt tốt với trẻ trong giai đoạn ăn dặm nhờ chứa nhiều vitamin như B1, B2, B3, B6, E, K… và lượng khoáng chất dồi dào như canxi, phốt pho, magie, sắt, kẽm… giúp trẻ phát triển toàn diện trong giai đoạn này. Ngoài ra, yến mạch còn có công dụng tăng cường hệ miễn dịch cho bé, chống táo bón, chống oxy hóa và ít gây dị ứng.

Yến mạch chứa nhiều vitamin và khoáng chất tốt cho bé – Ảnh minh họa: Internet

Nguyên tắc chung khi làm cháo yến mạch cho bé ăn dặm

Nhờ chứa lượng dinh dưỡng cao mà yến mạch là một trong những thực phẩm hàng đầu cho trẻ ăn dặm và cách chế biến thành cháo là phổ biến hơn cả. Tùy vào độ tuổi của trẻ mà bạn có thể để nguyên hạt hoặc xay nhuyễn. Cách làm chung cho các loại cháo làm từ yến mạch là ngâm yến mạch trước từ 15 – 20 phút rồi tiến hành nấu với thực phẩm đã xay trong 10 phút là cháo chín.

Tùy theo độ tuổi của trẻ mà yến mạch có thể để nguyên hạt hoặc xay nhỏ - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm cháo yến mạch trứng gà cho bé ăn dặm

Để thực hiện món ăn này ta cần chuẩn bị các nguyên liệu sau: 30g yến mạch, 1 trứng gà và 1 thìa dầu oliu.

Cách làm:

Bước 1: Ngâm yến mạch khoảng 30 phút trong nước lọc.

Bước 2: Sau đó bỏ phần nước ngâm rồi đổ thêm 100ml nước vào nấu khoảng 10 phút.

Bước 3: Cuối cùng bạn chỉ cần đập trứng gà vào và khuấy đều tay trong 2 phút rồi đổ ra chén, rây mịn và thêm 1 thìa dầu oliu để tăng thêm vị béo cho món ăn.

Cháo yến mạch trứng gà cà rốt

Để thực hiện bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu như: 1 muỗng canh gạo, 1 muỗng canh yến mạch, 100g cà rốt, 1 trứng gà và các gia vị cần thiết.

Cách làm:

Bước 1: Vo sạch gạo, gọt sạch vỏ cà rốt rồi cắt lát.

Bước 2: Đun sôi nước rồi cho gạo, yến mạch và cà rốt vào nấu chín mềm, sau đó có thể cho thêm trứng gà vào nếu muốn rồi khuấy đều tay.

Bước 3: Đun đến khi cháo chín thì đậy nắp, để nguội rồi đun sôi tắt bếp lần nữa.

Bước 4: Cho cháo vào máy xay nhuyễn rồi cho vào nồi đun sôi là có thể dùng được.

Cháo yến mạch trứng gà khoai lang

Để thực hiện món ăn bạn cần chuẩn bị 1 củ khoai lang, 1 trứng gà, yến mạch lượng vừa ăn, 1 cây rau cần và các gia vị cần thiết.

Cách làm:

Bước 1: Mẹ có thể chọn loại đã xay rồi ngâm trong nước khoảng 20 phút. Đối với khoai lang và rau thì luộc chín và xay nhuyễn.

Bước 2: Cho yến mạch vào nồi, thêm nước, đun lửa nhỏ rồi cho tiếp khoai lang, trứng gà rồi khuấy đều tay trong 5 phút.

Bước 3: Cuối cùng bạn nêm rau và gia vị vào là có thể dùng được.

Khoai lang chứa nhiều dưỡng chất và rất dễ tìm - Ảnh minh họa: Internet

Những chú ý khi làm cháo yến mạch cho trẻ ăn dặm

Để chế biến món cháo yến mạch được ngon và an toàn cho bé bạn cần chú ý các điểm sau:

Tình trạng của bé: Nếu bé đã đủ tuổi ăn dặm, bạn cần cho bé dùng thử một chút cháo yến mạch trong lần đầu và quan sát bé. Nếu bé không dị ứng với yến mạch, bạn có thể dùng cháo yến mạch cho khẩu phần ăn của bé.

Gia vị: Do trẻ còn nhỏ có thể dị ứng hoặc không phù hợp nếu bạn nêm nhiều gia vị. Tốt nhất bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ để biết liều lượng nêm nếm gia vị khi nấu ăn cho trẻ.

Dùng lửa nhỏ và không nấu lâu: Bạn cần dùng lửa nhỏ khi nấu cháo yến mạch để bảo toàn các vitamin trong cháo. Bên cạnh đó không được nấu quá lâu vì sẽ mất chất dinh dưỡng của cháo, khoảng 10 – 15 phút là cháo đã chín. Nếu nấu cùng với các nguyên liệu lâu chín bạn nên hầm chúng trước với nước, sau đó mới nấu chung với yến mạch.

Cần chú ý khi chế biến yến mạch vì nó rất dễ mất chất dinh dưỡng - Ảnh minh họa: Internet

Cháo yến mạch rất tốt cho trẻ ăn dặm nhưng cũng cần lưu ý khi chế biến vì yến mạch rất dễ mất chất dinh dưỡng nếu nấu không đúng cách. Mong rằng những chia sẻ về vấn đề “Các công thức nấu cháo yến mạch trứng gà cho bé ăn dặm ngon” trong bài viết trên có thể giúp ích cho các bạn.