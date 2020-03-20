Phương pháp ăn dặm kiểu Nhật là gì, mẹ đã biết chưa?

Phương pháp ăn dặm kiểu Nhật đã không còn xa lạ với nhiều bà mẹ Việt Nam. Đây là phương pháp giúp cho trẻ có thể hấp thụ sự cân bằng dinh dưỡng tốt nhất.

Phương pháp ăn dặm kiểu Nhật được nhiều mẹ lựa chọn áp dụng cho trẻ - Ảnh minh họa: Internet Ưu điểm nổi bật của phương pháp ăn dặm kiểu Nhật Phương pháp này không dùng cối xay mà dùng cối giã và rây để làm mịn thức ăn, giúp cho bé yêu dễ nuốt hơn, có thể cảm nhận đầy đủ vị của thức ăn, tính chất của món ăn. Ngoài ra, cách ăn này sẽ giúp mẹ dần dần điều chỉnh độ lỏng, độ thô và độ đặc của mỗi món ăn theo từng giai đoạn phát triển của bé.

Khi bé bắt đầu ăn dặm, việc ăn từ lỏng đến đặc, từ mịn tới thô, từ ít tới nhiều sẽ giúp bé ngày một hoàn thiện kỹ năng nhai và nuốt của mình tốt hơn. Ăn dặm kiểu Nhật giúp bé vui vẻ với những món ăn nhiều màu sắc - Ảnh minh họa: Internet Nhờ mỗi món ăn đều có vị riêng biệt sẽ làm cho vị giác của trẻ cảm nhận tốt hơn.

Người Nhật không dùng xương thịt để nấu nước dùng chế biến đồ ăn dặm mà họ dùng rong biển và các khô bào (đây là những sản phẩm có hàm lượng canxi cao rất tốt cho trẻ). Chính vì thế, sẽ giúp trẻ khỏe mạnh và không béo phì. Cách chế biến đồ ăn cho trẻ - Ảnh minh họa: Internet Cách nấu ăn dặm kiểu Nhật Tùy theo sự phát triển của trẻ mà bạn sẽ chọn thời điểm thích hợp cho con ăn dặm. Thông thường, bé sẽ bắt đầu ăn dặm ở giai đoạn 5-6 tháng tuổi hoặc khi bé bắt đầu ngồi. Ngoài ra, bạn cũng cần lưu ý việc lựa chọn phương pháp ăn dặm kiểu Nhật không có nghĩa là bạn phải sử dụng hoàn toàn của loại thực phẩm của Nhật để nấu ăn cho trẻ. Bạn có thể dùng những loại thực phẩm sẵn có ở địa phương như: bắp cải, cà rốt, củ cải, bí đỏ, thịt gà, thịt bò,… để nấu nước dùng cho trẻ. Thực đơn ăn dặm kiểu Nhật được chia làm các giai đoạn chính sau:

Những món ăn phong phú về dinh dưỡng - Ảnh minh họa: Internet Giai đoạn bé 5-6 tháng tuổi Đây là giai đoạn đầu tiên để bé tập làm quen nên chỉ cần ăn dặm 1 bữa/ngày và ăn những thức ăn lỏng mịn. Mục đích chính là giúp cho bé ăn làm quen với thức ăn khác ngoài sữa mẹ và tập phản xạ tự nuốt thức ăn. Lượng sữa: Trẻ bú sữa mẹ theo nhu cầu hoặc uống sữa công thức mỗi ngày 6 cữ, mỗi cữ từ 90-120ml.

Ăn 1 bữa ăn dặm vào tầm 10h sáng. Lượng thức ăn tăng dần: Cháo 5-30g, rau củ quả 5-20g, đạm 5-10g.

Món ăn được nấu theo tỷ lệ: Cháo trắng nấu theo tỷ lệ 1 gạo: 10 nước hoặc 1 cơm: 4.5 nước. Đây là tỷ lệ dùng cho nồi cơm điện bật chế độ nấu cháo. Nếu dùng nồi thường, bạn cần điều chỉnh lượng nước cho phù hợp. Bạn không nên dùng muối cho thức ăn của bé, nên sử dụng các loại cá có thịt trắng như cá rô, cá lóc, cá thu, cá điêu hồng,… nhằm tránh dị ứng. 1 bữa ăn của trẻ phải có đủ 3 nhóm chính bao gồm: tinh bột (gạo, bún, miến), đạm (thịt, cá, đậu), chất xơ (rau, củ quả). Lộ trình ăn dặm của bé theo từng giai đoạn - Ảnh minh họa: Internet Giai đoạn bé 7-8 tháng tuổi Ở độ tuổi này, trẻ đã bắt đầu nuốt thức ăn thành thục và ăn được thức ăn thô hơn. Mẹ nên nấu mềm thức ăn và nghiền sơ để bé có thể dễ dàng nghiền nát thức ăn bằng lưỡi và nướu. Lượng sữa: Trẻ bú mẹ theo nhu cầu hoặc uống sữa công thức 4 cữ mỗi ngày.

Ăn 2 bữa/ngày, sáng chiều và lượng thức ăn sẽ tăng dần lên: Cháo 40-70g, rau 25g và đạm 10-15g.

Tỉ lệ nấu đồ ăn cho trẻ: Nấu cháo trắng theo 1 gạo: 7 nước hoặc 1 cơm: 3 nước hoặc bạn có thể cho trẻ ăn các loại tinh bột khác như bún, miến, mì… Các bé ở giai đoạn này có thể ăn thêm cải bó xôi, rau cải, rau dền, mồng tơi,… thái nhuyễn. Đối với một số loại thịt nạc (thịt bò, thịt lợn), thịt đỏ (cá hồi), gan bạn nên cho bé ăn từng chút một xem có bị dị ứng không. Ngoài ra, bạn có thể bổ sung thêm trái cây cắt nhỏ để bé tự cầm cắn ăn, giúp bé thích nghi dần với việc tự điều chỉnh nhai và nuốt dễ dàng. Giai đoạn bé 9-11 Tháng Ở giai đoạn này, bé bắt đầu biết nhai và dùng lưỡi đè nát thức ăn. Bạn hãy hầm mềm một số loại rau củ rồi thái nhỏ để bé có thể nhai nuốt dễ dàng. Từ giai đoạn này, bạn hãy thêm gia vị vào thức ăn cho bé. Lượng sữa: Trẻ bú mẹ theo nhu cầu hoặc cho trẻ uống sữa công thức: 3 cữ sữa mỗi ngày (500-600ml).

Ăn dặm 3 bữa/ngày (sáng – trưa – chiều). Lượng thức ăn/bữa: Cháo 40-70g, đạm 15-20g (nếu bạn muốn trẻ ăn đậu phụ cần 40-50g), rau 25-30g.

Nấu cháo đặc theo tỷ lệ: 1 gạo: 5 nước hoặc 1 cơm: 2 nước. Các loại rau củ sẽ được hấp hoặc luộc chín kỹ rồi thái thanh dài hoặc nghiền xơ cho trẻ tập nhai. Những loại thịt như tôm, thịt lợt, thịt gà,.. được hấp chín rồi xé sợi hoặc giã nhỏ. Bạn cũng có thể dùng thịt cá nấu chung cháo cho trẻ.

Các loại trái cây được bóc sạch vỏ, thái nhỏ thành từng miếng để trẻ dễ ăn. Ăn dặm kiểu Nhật là phương pháp phù hợp cho nhiều trẻ - Ảnh minh họa: Internet Hy vọng qua những thông tin được chia sẻ ở trên, sẽ giúp các mẹ hiểu rõ hơn về phương pháp ăn dặm kiểu Nhật và xây dựng được chế độ ăn uống dinh dưỡng phù hợp với từng giai đoạn phát triển của bé. Chúc các mẹ có nhiều sức khỏe và nuôi dạy con thật tốt.

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