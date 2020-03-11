Thực đơn ăn dặm cho bé 5 tháng tuổi mẹ cần biết

Trẻ có thể bắt đầu ăn dặm, sử dụng sữa công thức, các loại bột bắt đầu từ lúc nào là tùy vào cơ địa cũng như sự phát triển của từng bé. Theo khuyến cáo thì trẻ có thể tập thói quen ăn dặm bắt đầu từ khoảng 4 đến 6 tháng tuổi. Khi mẹ muốn cho trẻ ăn dặm từ tháng thứ 5 thì cần phải lưu ý những gì? Thực đơn ăn dặm cho bé 5 tháng tuổi ra sao? Nếu đang phân vân thì đừng bỏ qua bài viết này.

Tuy nhiên, cũng có một vài trường hợp mẹ cho trẻ ăn dặm từ tháng thứ 5. Điều này hoàn toàn có thể thực hiện được nếu như mẹ đã hỏi ý kiến của các chuyên gia cũng như tìm hiểu về vấn đề này.

Chúng ta vẫn thường nghe là trẻ sơ sinh từ 6 tháng trở xuống thì không nên ăn loại thức ăn nào khác ngoài sữa mẹ. Và đây cũng là lời khuyến cáo từ tổ chức y tế thế giới và nhiều bác sĩ. Bởi lúc này, hệ tiêu hóa của trẻ chưa thực sự hoàn thiện. Vì vậy không nên cho trẻ ăn đồ ăn thô quá sớm.

Hãy bắt đầu bằng 1 vài thìa cháo và rau củ nghiền nhỏ - Ảnh minh họa: Internet

Trẻ có thể bắt đầu ăn dặm từ 5 tháng tuổi khi có những dấu hiệu sau đây:

Miệng bé đã bắt đầu nhai tóp tép mỗi khi rảnh rỗi.

Khi thấy người lớn ăn cơm, miệng lưỡi của trẻ cũng đã bị kích thích. Chúng tỏ ra thích thú và đùn lưỡi liên tục muốn ăn.

Bé đòi bú nhiều hơn dù mới bú cách đó không lâu.

Bé ngủ không được sâu, bị ngắt quãng do bé bị đói.

Bé đã có thể ngồi vững và cổ cứng cáp.

Thực đơn ăn dặm cho bé 5 tháng tuổi của viện dinh dưỡng

Thực tế thì thực đơn ăn dặm truyền thống cho bé 5 tháng của viện dinh dưỡng sẽ là nấu cháo theo tỉ lệ 1 gạo và 10 nước. Lịch ăn cho bé 5 tháng tuổi lý tưởng nhất sẽ là khoảng 9 đến 10h sáng. Khi đó, bé tỉnh táo và hệ tiêu hóa cũng hoạt động một cách tích cực nhất giúp cho trẻ tiêu hóa thức ăn một cách tốt hơn.

Không nên nếm gia vị khi trẻ mới bắt đầu tập ăn dặm - Ảnh minh họa: Internet

Cách nấu bột ăn dặm cho bé 5 tháng tuổi theo từng tuần để mẹ thực hiện như sau:

Tuần 1

Ban đầu, mẹ hãy cho trẻ ăn 1 thìa cháo nhỏ trong bữa sáng. Chỉ là để thử phản ứng của trẻ như thế nào đối với loại đồ ăn này chứ không phải là cho trẻ ăn no. Lượng cháo phù hợp sẽ như sau:

4 ngày đầu: 5ml cháo

3 ngày sau: 10ml cháo

Tăng dần lượng thức ăn lên hằng ngày - Ảnh minh họa: Internet

Tuần 2

Trong tuần thứ 2 khi trẻ bắt đầu ăn dặm. Mẹ có thể kết hợp cháo cùng với những loại thức ăn xay nhuyễn khác. Vì con mới chỉ có thể nuốt chửng đồ ăn trong giai đoạn này mà thôi. Lượng đồ ăn của tuần thứ 2 dành cho bé như sau:

Ngày thứ 8 và 9: 3 thìa cháo và nửa thìa bí đỏ.

Từ ngày thứ 10 đến 11 mỗi ngày 4 thìa cháo cùng với 1 thìa rau củ xay nhuyễn ví dụ như: cà rốt, bí đỏ, khoai tây.

Ngày 14: tăng lên 5 thìa cháo cùng với 2 thìa bí đỏ và 1 thìa bắp cải.

Đa dạng các loại thức ăn để trẻ làm quen - Ảnh minh họa: Internet

Tuần 3

Sang đến tuần thứ 3, khi bé đã làm quen với việc ăn dặm, mẹ hãy cho trẻ ăn đa dạng hơn các loại rau củ. Như vậy mẹ sẽ chọn được loại rau củ phù hợp theo sở thích đồng thời biết trẻ không thích loại rau nào và có cách chế biến khác và cho bé làm quen. Khi bé không thích ăn một loại rau củ, mẹ không nên dừng lại không cho trẻ ăn loại thực phẩm đó nữa mà hãy tìm hiểu cách chế biến khác. Như vậy sau này trẻ sẽ không bị kén ăn.

Thực đơn tham khảo cho tuần thứ 3 như sau:

Ngày thứ 15: 5 thìa cháo cùng với 1 thìa khoai tây và 1 thìa cà chua

Ngày thứ 16: 8 thìa cháo và 2 thìa nước táo ép cùng cà chua

Ngày thứ 17: 6 thìa cháo ăn kèm với 4 thìa hỗn hợp bắp cải, khoai tây

Ngày thứ 18: 7 thìa khoai tây cùng với 3 thìa bí đỏ nghiền nhuyễn

Ngày thứ 19: 7 thìa súp cà rốt và 3 thìa khoai tây nghiền

Ngày thứ 20: 8 thìa bí đỏ ăn kèm 3 thìa súp bắp cải

Ngày thứ 21: 7 thìa bông cải xanh cùng với 4 thìa khoai tây sốt cà chua

Tập thói quen ăn dặm cho trẻ theo hướng dẫn của chuyên gia - Ảnh minh họa: Internet

Tuần 4

Sang đến tuần thứ 4, không chỉ còn là rau củ nữa, hãy cho trẻ ăn thêm các loại trái cây và một số loại thịt cá. Mẹ có thể tham khảo thực đơn sau đây:

Ngày thứ 22: 6 thìa cháo và 2 thìa bông cải xanh cùng 2 thìa cà rốt

Ngày thứ 23: 6 thìa cháo cùng với 4 thìa bí đỏ nghiền

Ngày thứ 24: 6 thìa cháo ăn cùng 3 thìa hỗn hợp khoai tây cùng với táo

Ngày thứ 25: 6 thìa cháo và 4 thìa bí đỏ kết hợp 2 thìa táo trộn với khoai lang

Ngày thứ 26: 7 thìa cháo và 4 thìa bắp cải trộn chung với khoai tây cùng 1 thìa thịt cá trắng

Ngày thứ 27: 8 thìa bông cải xanh và 2 thìa cá thịt trắng nấu cùng với sốt cà chua

Ngày thứ 28: 8 thìa bắp cải 1 thìa đậu phụ luộc thêm 2 thìa bí đỏ nghiền

Những tuần tiếp theo, tùy vào lượng ăn của trẻ, mẹ hãy cho con ăn đa dạng hơn các loại thức ăn đồng thời tăng theo về khối lượng để trẻ thích nghi với việc ăn uống.

Hy vọng rằng với thực đơn ăn dặm cho bé 5 tháng tuổi phía trên, có thể giúp ích cho mẹ trong việc nuôi con trưởng thành hơn mỗi ngày.