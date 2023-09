Cẩm nang ăn dặm: Bé 6 tháng tuổi ăn được những gì?

Bên cạnh việc lo lắng bé 6 tháng tuổi ăn được những gì, các mẹ cần nắm rõ lộ trình tập ăn dặm cho bé. Khi mới bước vào ăn dặm, cơ thể bé sẽ cần thời gian để thích nghi với các loại thức ăn cũng như số lượng thức ăn. Do vậy, các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị mẹ nên chia lộ trình ăn dặm của trẻ thành 3 giai đoạn bao gồm khởi động, thích nghi và tăng tốc.

Không còn đơn thuần chỉ sữa mẹ là đủ, khi được 6 tháng tuổi trẻ cần ăn dặm bổ sung để đáp ứng được sự phát triển và thay đổi của cơ thể. Tuy nhiên, do cơ thể bé còn non nớt và có thể sẽ bị dị ứng với một số loại thức ăn. Vì vậy, mẹ cần nắm rõ bé 6 tháng tuổi ăn được những gì để xây dựng một lộ trình và thực đơn ăn dặm khoa học nhất cho con.

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo váng sữa rất giàu chất béo (khoảng 13g/100g váng sữa), nhưng lại ít dưỡng chất và có thể còn chứa đường. Do vậy váng sữa KHÔNG phù hợp với trẻ 6 tháng tuổi. Chỉ nên cho trẻ đủ 12 tháng tuổi trở lên ăn váng sữa.

Chỉ cho trẻ đủ 12 tháng tuổi trở lên ăn váng sữa - Ảnh minh họa: Internet

Trẻ 6 tháng ăn được cá gì?

Sau giai đoạn khởi động, mẹ bắt đầu có thể cho trẻ ăn các loại cá nước ngọt lành tính như cá chép, cá quả, lươn, cá hồi. Không nên ăn cá nước mặn vì cá nước mặn có hàm lượng thủy ngân cao. Ngoài ra, mẹ cần nhặt kỹ xương và nghiền nhỏ trước khi cho trẻ ăn.

Trẻ 6 tháng ăn được thịt bò chưa?

Thịt bò rất giàu protein và cung cấp rất nhiều năng lượng cho cơ thể trẻ. Tuy nhiên, do hệ tiêu hóa của trẻ còn non, do vậy mẹ chỉ nên cho trẻ ăn số lượng rất ít và cần xay nhuyễn. Khi trẻ sang tháng thứ 8, mẹ có thể cho trẻ ăn nhiều hơn.

Thực đơn ăn dặm cho bé 6 tháng tuổi của viện dinh dưỡng

Cháo đỗ xanh – bí đỏ

Gạo tẻ + đỗ xanh nấu cháo theo tỉ lệ 1:10 (1 phần gạo + đỗ xanh : 10 phần nước)

Bí đỏ: 1 miếng nhỏ, hấp nhừ sau đó nghiền nát.

Cháo chín, cho bí đỏ và trộn đều lên, sau đó cho lọc qua rây cỡ nhỡ. Cho cháo đã lọc lên bếp đun sôi tiếp trong thời gian 2 phút. Lúc gần tắt bếp, cho thêm 1 thìa nhỏ dầu ăn hoặc mỡ và đảo đều.

Cháo cá chép – rau cải chíp

Gạo tẻ nấu cháo theo tỉ lệ 1:10

Cá quả: 10g hấp chín, gỡ sạch xương, sau đó dùng thìa tán nhuyễn

Cá quả gỡ bỏ sạch xương: 10gam (tương đương 2 thìa cà phê)

Rau bina xay nhuyễn

Khi cháo chín, cho lọc qua rây, sau đó rau vào và tiếp tục nấu sôi 5 phút cho đến khi rau chín. Cho thêm 1 thìa nhỏ mỡ hoặc dầu ăn vào đảo đều trước khi tắt bếp. Cho cháo ra bát và rắc cá chép lên.

Cháo cá chép rau cải chíp cho trẻ 6 tháng tuổi – Ảnh minh họa: Internet

Ăn dặm là cuộc “dạo chơi” của màu sắc và mùi vị, do vậy thay vì đặt nặng đến việc con ăn được bao nhiêu nên quan tâm con hứng thú với bữa ăn như nào. Mong rằng những chia sẻ về bé 6 tháng tuổi ăn được những gì trong bài viết này sẽ là cẩm nang giúp mẹ và bé có hành trình ăn dặm suôn sẻ và hạnh phúc.