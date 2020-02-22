Cẩm nang ăn dặm: Bé 6 tháng tuổi ăn được những gì?

Khi trẻ được 6 tháng tuổi, hành trình ăn dặm háo hức mà gian nan cho cả hai mẹ con sẽ bắt đầu. Vậy bé 6 tháng tuổi ăn được những gì để phát triển tốt nhất cả về thể chất lẫn tinh thần?
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Không còn đơn thuần chỉ sữa mẹ là đủ, khi được 6 tháng tuổi trẻ cần ăn dặm bổ sung để đáp ứng được sự phát triển và thay đổi của cơ thể. Tuy nhiên, do cơ thể bé còn non nớt và có thể sẽ bị dị ứng với một số loại thức ăn. Vì vậy, mẹ cần nắm rõ bé 6 tháng tuổi ăn được những gì để xây dựng một lộ trình và thực đơn ăn dặm khoa học nhất cho con.
Trẻ 6 tháng tuổi ăn dặm như thế nào?
Bên cạnh việc lo lắng bé 6 tháng tuổi ăn được những gì, các mẹ cần nắm rõ lộ trình tập ăn dặm cho bé. Khi mới bước vào ăn dặm, cơ thể bé sẽ cần thời gian để thích nghi với các loại thức ăn cũng như số lượng thức ăn. Do vậy, các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị mẹ nên chia lộ trình ăn dặm của trẻ thành 3 giai đoạn bao gồm khởi động, thích nghi và tăng tốc.
- Giai đoạn khởi động: Vị giác, cơ quan tiêu hóa và hệ bài tiết cần thời gian để thích nghi với những loại thức ăn mới. Do vậy, trong 2 tuần đầu tiên mẹ nên cho bé ăn những món ăn có nguồn gốc thực vật và ít nguy cơ gây dị ứng. Những thực phẩm thích hợp nhất ở giai đoạn này gồm khoai lang, khoai tây, yến mạch, cà rốt, bí đỏ, bí xanh, súp lơ, v.v.
- Giai đoạn thích nghi: Sau khi cơ thể đã quen với việc ăn dặm, mẹ bắt đầu cho trẻ ăn một số loại thịt lành tính (thịt lợn, thịt bò nạc, thịt chim câu, cá chép) và ít gây dị ứng xen kẽ với thực phẩm có nguồn gốc thực vật. Đối với một số loại thực phẩm có nguy cơ gây dị ứng cao như trứng, hải sản có vỏ, nấm, mẹ cần cho thử nghiệm từ từ để nhận dạng ra loại thực phẩm không phù hợp với cơ thể của con.
- Giai đoạn tăng tốc: Khi đã nhận ra được những loại thức ăn không gây dị ứng cho con, mẹ có thể xây dựng thực đơn phong phú đảm bảo đủ 5 nhóm chất dinh dưỡng (Đường, đạm, chất béo, vitamin và khoáng chất).
Trẻ 6 tháng tuổi ăn hoa quả gì?
Những loại hoa quả sau được khuyến nghị phù hợp với trẻ 6 tháng tuổi:
- Quả bơ xay nhuyễn: Bơ có vitamin A, C, E, K, B6, sắt, magie, kali, kẽm, và omega 3 cung cấp dưỡng chất thiết yếu giúp trẻ tăng sức đề kháng và phát triển trí não.
- Chuối xay nhuyễn: Chuối rất giàu chất dinh dưỡng (protein, vitamin B6, vitamin C, kali, magie, folate, riboflavin, niacin, vitamin A, sắt) và lại khá mềm nên rất thích hợp cho bé 6 tháng tuổi.
- Táo xay nhuyễn: Táo cũng là hoa quả giàu vitamin C giúp trẻ tăng sức đề kháng. Ngoài ra, chất xơ có trong táo giúp bé dễ tiêu hóa hơn
- Lê xay nhuyễn: Lê là hoa quả mọng nước lại có vị ngọt mát. Lê cung cấp cho bé lượng vitamin C, vitamin K, Kali, giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa còn non nớt của bé hoạt động tốt hơn.
- Đu đủ chín xay nhuyễn: Đu đủ giàu vitamin A, C giúp tăng sức đề kháng và tốt cho thị giác của bé.
Bé 6 tháng ăn được váng sữa chưa?
Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo váng sữa rất giàu chất béo (khoảng 13g/100g váng sữa), nhưng lại ít dưỡng chất và có thể còn chứa đường. Do vậy váng sữa KHÔNG phù hợp với trẻ 6 tháng tuổi. Chỉ nên cho trẻ đủ 12 tháng tuổi trở lên ăn váng sữa.
Trẻ 6 tháng ăn được cá gì?
Sau giai đoạn khởi động, mẹ bắt đầu có thể cho trẻ ăn các loại cá nước ngọt lành tính như cá chép, cá quả, lươn, cá hồi. Không nên ăn cá nước mặn vì cá nước mặn có hàm lượng thủy ngân cao. Ngoài ra, mẹ cần nhặt kỹ xương và nghiền nhỏ trước khi cho trẻ ăn.
Trẻ 6 tháng ăn được thịt bò chưa?
Thịt bò rất giàu protein và cung cấp rất nhiều năng lượng cho cơ thể trẻ. Tuy nhiên, do hệ tiêu hóa của trẻ còn non, do vậy mẹ chỉ nên cho trẻ ăn số lượng rất ít và cần xay nhuyễn. Khi trẻ sang tháng thứ 8, mẹ có thể cho trẻ ăn nhiều hơn.
Thực đơn ăn dặm cho bé 6 tháng tuổi của viện dinh dưỡng
Cháo đỗ xanh – bí đỏ
Gạo tẻ + đỗ xanh nấu cháo theo tỉ lệ 1:10 (1 phần gạo + đỗ xanh : 10 phần nước)
Bí đỏ: 1 miếng nhỏ, hấp nhừ sau đó nghiền nát.
Cháo chín, cho bí đỏ và trộn đều lên, sau đó cho lọc qua rây cỡ nhỡ. Cho cháo đã lọc lên bếp đun sôi tiếp trong thời gian 2 phút. Lúc gần tắt bếp, cho thêm 1 thìa nhỏ dầu ăn hoặc mỡ và đảo đều.
Cháo cá chép – rau cải chíp
Gạo tẻ nấu cháo theo tỉ lệ 1:10
Cá quả: 10g hấp chín, gỡ sạch xương, sau đó dùng thìa tán nhuyễn
Cá quả gỡ bỏ sạch xương: 10gam (tương đương 2 thìa cà phê)
Rau bina xay nhuyễn
Khi cháo chín, cho lọc qua rây, sau đó rau vào và tiếp tục nấu sôi 5 phút cho đến khi rau chín. Cho thêm 1 thìa nhỏ mỡ hoặc dầu ăn vào đảo đều trước khi tắt bếp. Cho cháo ra bát và rắc cá chép lên.
Ăn dặm là cuộc “dạo chơi” của màu sắc và mùi vị, do vậy thay vì đặt nặng đến việc con ăn được bao nhiêu nên quan tâm con hứng thú với bữa ăn như nào. Mong rằng những chia sẻ về bé 6 tháng tuổi ăn được những gì trong bài viết này sẽ là cẩm nang giúp mẹ và bé có hành trình ăn dặm suôn sẻ và hạnh phúc.