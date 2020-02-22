Cách nấu bột ăn dặm cho bé 5 tháng tuổi tại nhà

Khi bé được 5 tháng tuổi các mẹ có thể bắt đầu tập cho bé ăn dặm để bé phát triển kỹ năng nhai và làm quen với mùi vị tự nhiên của thực phẩm. Trong bài viết hôm nay hãy cùng tìm hiểu về cách nấu bột ăn dặm cho bé 5 tháng tuổi cũng như một số lưu ý nhỏ dành cho mẹ.

Nước lọc: 200ml

Thịt hoặc cá: 10g đã được băm nhuyễn, mẹ có thể thay thế bằng ½ lòng đỏ trứng gà ta

Rau củ: 10g đã được băm nhuyễn

Nước mắm cho bé: ½ thìa cà phê

Cách thực hiện:

Thịt cá sau khi được băm nhuyễn thì mẹ tán trong nước nguội cho tan đều, không nên cho thẳng vào nước sôi tránh để phần thịt dính lại với nhau.

Sau đó mẹ cho bột vào nồi và bắc lên bếp, khuấy đều tay cho đến khi bột chín

Sau khi bột chín mẹ cho phần rau củ, dầu ăn và nước mắm vào rồi đậy nắp. Mẹ chờ đến khi sôi thì tắt bếp. Nếu mẹ dùng trứng cho bé thì nên đánh trứng với rau để tan đều sau đó khi bột chín mới cho vào.

Cách nấu bột ăn dặm kiểu Nhật

Bột ăn dặm từ ngô- Ảnh minh họa: Internet

Phương pháp kích thích trẻ ăn ngon, tiêu hóa tốt nhưng vẫn đầy đủ chất dinh dưỡng được gọi là ăn dặm theo kiểu Nhật.

Phương pháp ăn dặm này phối hợp đa dạng các loại thực phẩm nên món ăn sẽ phong phú hơn và phù hợp hơn với từng giai đoạn phát triển của trẻ.

Đối với trẻ 5 tháng tuổi mẹ nên nấu bột ăn dặm cho bé theo tỷ lệ gạo với nước là 1:10. Sau khi cháo đã chín các mẹ nên dùng rây để loại bỏ phần lợn cợn trước khi cho bé ăn.

Cách thực hiện:

Đầu tiên mẹ vo gạo, lưu ý không nên vo gạo quá kỹ nếu không muốn mất đi hết chất dinh dưỡng từ trong cám gạo

Bước tiếp theo mẹ cho gạo và nước vào nồi theo đúng tỉ lệ

Mẹ tiến hành ngâm gạo trong nồi từ 30 đến 60 phút trước khi bắc nồi lên bếp đun

Khi hết thời gian ngâm mẹ cho nồi lên bếp, vặn nhỏ lửa đun trong 40 phút.

Sau khi cháo đã được mẹ tắt bếp, đậy kín vung và ủ cháo thêm 15 phút nữa để cháo mềm và bé dễ ăn hơn.

Lịch ăn cho bé 5 tháng tuổi

Thực đơn ăn dặm cho bé - Ảnh minh họa: Internet

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo khi mẹ cho bé ăn dặm vẫn cần kết hợp cho bé bú thêm sữa mẹ. Giai đoạn bé 5 tháng tuổi thì sữa vẫn là thức ăn chính bởi lúc này mẹ cho bé ăn dặm chỉ là tập cho bé nhai và quen với mùi vị của thức ăn.

Mỗi lần cho bé ăn dặm mẹ nên cho bé ăn khoảng 3 muỗng thức ăn và không nên ép bé ăn tránh gây nên tình trạng bé sợ hãi và muốn trốn tránh khi thấy thức ăn. Mỗi ngày mẹ có thể cho bé ăn dặm từ 1 đến 2 lần. Sau khi bé đã quen dần thì mẹ có thể tăng lên 2 đến 3 bữa 1 ngày.

Ăn dặm như thế nào cho đủ chất?

Nấu đồ ăn dặm đủ chất dinh dưỡng - Ảnh minh họa: Internet

Tuy là để bé tập quen với mùi vị của thức ăn nhưng các mẹ cũng nên chú ý tới các chất dinh dưỡng trong khẩu phần ăn của bé. 4 nhóm chất chính các mẹ cần đảm bảo trong thực đơn ăn dặm của bé là:

Chất tinh bột bao gồm gạo, bún, mì…

Chất béo bao gồm chất béo từ thực vật và chất béo từ động vật

Chất đạm từ hải sản, thịt, trứng…

Chất xơ, vitamin và chất khoáng thiết yếu từ rau và hoa quả tươi.

Khi bé mới bắt đầu tập ăn dặm mẹ nên để bé làm quen với 1 loại thực phẩm trong 1 bữa.

Trên đây là tổng hợp cách nấu bột ăn dặm cho bé 5 tháng tuổi tại nhà từ bột ngọt đến bột mặn. Mẹ có thể tham khảo những cách nấu trên đây hoặc có thể tự sáng tạo món ăn dặm cho bé yêu nhà mình nhưng chú ý bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng cho bé.