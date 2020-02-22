Cách nấu bột ăn dặm cho bé 5 tháng tuổi tại nhà

Nuôi dạy con 22/02/2020 14:25

Cách nấu bột ăn dặm cho bé 5 tháng tuổi tại nhà có dễ làm không? Mẹ nên cho bé ăn bột mặn hay bột ngọt trong thời gian này?

Khi bé được 5 tháng tuổi các mẹ có thể bắt đầu tập cho bé ăn dặm để bé phát triển kỹ năng nhai và làm quen với mùi vị tự nhiên của thực phẩm. Trong bài viết hôm nay hãy cùng tìm hiểu về cách nấu bột ăn dặm cho bé 5 tháng tuổi cũng như một số lưu ý nhỏ dành cho mẹ.

Cách nấu bột ăn dặm cho bé 5 tháng tuổi tại nhà ảnh 1
Cách nấu bột ăn dặm cho bé 5 tháng tuổi Ảnh minh họa: Internet

Cách nấu bột ngọt cho trẻ 5 tháng tuổi

Nấu bột ngọt cho bé từ đu đủ và lê

Nguyên liệu:

  • Bột ăn dặm mua sẵn: 4 thìa
  • Đu đủ chín xay nhuyễn: 2 thìa
  • Một ít sữa công thức hoặc sữa mẹ
  • Lê xay nhuyễn: 2 thìa

Cách thực hiện:

Cách nấu bột ăn dặm cho bé 5 tháng tuổi tại nhà ảnh 2
Nấu bột ngọt cho bé Ảnh minh họa: Internet
  • Đu đủ chín bạn gọt vỏ bỏ hạt sau đó dùng nước đun sôi để nguội tráng lại.
  • Cắt đu đủ thành từng miếng nhỏ, thêm vào đó ít sữa mẹ rồi dùng máy xay để xay nhuyễn, nếu mẹ dùng đu đủ chín thì chỉ việc dằm ra là được.
  • Đối với lê mẹ nên chọn quả đã chín, gọt bỏ vỏ, lõi và hạt sau đó cắt miếng cỡ vừa. Cho lê vào nồi đun sôi cho đến khi lê mềm thì cho cả nước luộc và thịt lê vào máy xay nhuyễn.
  • Bước cuối cùng mẹ lấy một lượng lê và đu đủ trộn đều với bột ăn dặm cho bé ăn. Phần lê và đu đủ còn lại mẹ có thể để đông lạnh để nấu dần cho bé.

Cách nấu bột mặn cho bé 5 tháng tuổi

Cách nấu bột ăn dặm cho bé 5 tháng tuổi tại nhà ảnh 3
Nấu bột mặn ăn dặm cho bé Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu:

 Nước lọc: 200ml

  • Thịt hoặc cá: 10g đã được băm nhuyễn, mẹ có thể thay thế bằng ½ lòng đỏ trứng gà ta
  • Rau củ: 10g đã được băm nhuyễn
  • Nước mắm cho bé: ½ thìa cà phê

Cách thực hiện:

  • Thịt cá sau khi được băm nhuyễn thì mẹ tán trong nước nguội cho tan đều, không nên cho thẳng vào nước sôi tránh để phần thịt dính lại với nhau.
  • Sau đó mẹ cho bột vào nồi và bắc lên bếp, khuấy đều tay cho đến khi bột chín
  • Sau khi bột chín mẹ cho phần rau củ, dầu ăn và nước mắm vào rồi đậy nắp. Mẹ chờ đến khi sôi thì tắt bếp. Nếu mẹ dùng trứng cho bé thì nên đánh trứng với rau để tan đều sau đó khi bột chín mới cho vào.

Cách nấu bột ăn dặm kiểu Nhật

Cách nấu bột ăn dặm cho bé 5 tháng tuổi tại nhà ảnh 4
Bột ăn dặm từ ngôẢnh minh họa: Internet

Phương pháp kích thích trẻ ăn ngon, tiêu hóa tốt nhưng vẫn đầy đủ chất dinh dưỡng được gọi là ăn dặm theo kiểu Nhật.

Phương pháp ăn dặm này phối hợp đa dạng các loại thực phẩm nên món ăn sẽ phong phú hơn và phù hợp hơn với từng giai đoạn phát triển của trẻ.

Đối với trẻ 5 tháng tuổi mẹ nên nấu bột ăn dặm cho bé theo tỷ lệ gạo với nước là 1:10. Sau khi cháo đã chín các mẹ nên dùng rây để loại bỏ phần lợn cợn trước khi cho bé ăn.

Cách thực hiện:

  • Đầu tiên mẹ vo gạo, lưu ý không nên vo gạo quá kỹ nếu không muốn mất đi hết chất dinh dưỡng từ trong cám gạo
  • Bước tiếp theo mẹ cho gạo và nước vào nồi theo đúng tỉ lệ
  • Mẹ tiến hành ngâm gạo trong nồi từ 30 đến 60 phút trước khi bắc nồi lên bếp đun
  • Khi hết thời gian ngâm mẹ cho nồi lên bếp, vặn nhỏ lửa đun trong 40 phút.
  • Sau khi cháo đã được mẹ tắt bếp, đậy kín vung và ủ cháo thêm 15 phút nữa để cháo mềm và bé dễ ăn hơn.

Lịch ăn cho bé 5 tháng tuổi

Cách nấu bột ăn dặm cho bé 5 tháng tuổi tại nhà ảnh 5
Thực đơn ăn dặm cho bé Ảnh minh họa: Internet

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo khi mẹ cho bé ăn dặm vẫn cần kết hợp cho bé bú thêm sữa mẹ. Giai đoạn bé 5 tháng tuổi thì sữa vẫn là thức ăn chính bởi lúc này mẹ cho bé ăn dặm chỉ là tập cho bé nhai và quen với mùi vị của thức ăn.

Mỗi lần cho bé ăn dặm mẹ nên cho bé ăn khoảng 3 muỗng thức ăn và không nên ép bé ăn tránh gây nên tình trạng bé sợ hãi và muốn trốn tránh khi thấy thức ăn. Mỗi ngày mẹ có thể cho bé ăn dặm từ 1 đến 2 lần. Sau khi bé đã quen dần thì mẹ có thể tăng lên 2 đến 3 bữa 1 ngày.

Ăn dặm như thế nào cho đủ chất?

Cách nấu bột ăn dặm cho bé 5 tháng tuổi tại nhà ảnh 6
Nấu đồ ăn dặm đủ chất dinh dưỡng Ảnh minh họa: Internet

Tuy là để bé tập quen với mùi vị của thức ăn nhưng các mẹ cũng nên chú ý tới các chất dinh dưỡng trong khẩu phần ăn của bé. 4 nhóm chất chính các mẹ cần đảm bảo trong thực đơn ăn dặm của bé là:

  • Chất tinh bột bao gồm gạo, bún, mì…
  • Chất béo bao gồm chất béo từ thực vật và chất béo từ động vật
  • Chất đạm từ hải sản, thịt, trứng…
  • Chất xơ, vitamin và chất khoáng thiết yếu từ rau và hoa quả tươi.

Khi bé mới bắt đầu tập ăn dặm mẹ nên để bé làm quen với 1 loại thực phẩm trong 1 bữa.

Trên đây là tổng hợp cách nấu bột ăn dặm cho bé 5 tháng tuổi tại nhà từ bột ngọt đến bột mặn. Mẹ có thể tham khảo những cách nấu trên đây hoặc có thể tự sáng tạo món ăn dặm cho bé yêu nhà mình nhưng chú ý bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng cho bé.

Tổng hợp những công thức nấu cháo cho bé ăn dặm thơm ngon bổ dưỡng

Tổng hợp những công thức nấu cháo cho bé ăn dặm thơm ngon bổ dưỡng

Con yêu bước vào giai đoạn ăn dặm khiến mẹ lo lắng không biết phải cho con ăn món gì và nấu như thế nào. Tổng hợp những công thức nấu cháo cho bé ăn dặm thơm ngon, đủ chất.

Xem thêm
Từ khóa:   nấu bột ngọt cho trẻ 5 tháng tuổi nấu bột mặn cho bé thực đơn ăn dặm cho bé

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 2 giờ 18 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 18 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 7 giờ 33 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 7 giờ 48 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 31 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 18 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 9 giờ 20 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 28 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?