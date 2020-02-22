Cho trẻ 4 tháng tuổi ăn dặm như thế nào mới là chuẩn khoa học?

Nuôi dạy con 22/02/2020 13:14

Mỗi một đứa trẻ đều có sự phát triển khác nhau, có những bé mới chỉ được 4 tháng tuổi đã có khả năng ăn dặm. Biết cách cho trẻ 4 tháng tuổi ăn dặm như thế nào mới đúng chuẩn khoa học sẽ giúp bạn bảo vệ được hệ tiêu hóa còn non nớt của trẻ

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Hiện nay một số bé có tốc độ phát triển nhanh hoặc ít khi bú sữa mẹ thường có nhu cầu ăn dặm sớm khi mới được 4 tháng tuổi. Điều khiến cho mẹ lo lắng nhất đó chính là cho trẻ 4 tháng tuổi ăn dặm như thế nào để vừa đảm bảo chế độ dinh dưỡng lại không làm ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa còn non nớt của trẻ.

Khi nào thì trẻ sẵn sàng ăn dặm?

Có thể thấy ăn dặm chính là khoảng thời gian quan trọng nhất đối với sự phát triển của trẻ sơ sinh. Do đó để đảm bảo sức khỏe cũng như hệ tiêu hóa của trẻ thì mẹ chỉ nên cho bé ăn dặm trước 6 tháng tuổi hoặc nhận thấy bé có một số dấu hiệu sau đây:

- Trẻ đã có thể tự ngồi một cách vững vàng.

- Đòi bú liên tục.

- Thích thú khi được người khác bón cho ăn hoặc nhìn thấy người khác ăn.

- Luôn tóp tép miệng và đưa lưỡi liên tục từ bên này sang bên kia.

Cho trẻ 4 tháng tuổi ăn dặm như thế nào mới là chuẩn khoa học? ảnh 1
Cho trẻ 4 tháng tuổi ăn dặm như thế nào mới là - Ảnh minh họa: Internet

Không nên vì bất kỳ lý do gì như bận đi làm, mẹ hết sữa hoặc không có đủ thời gian để chăm sóc trẻ mà buộc bé phải ăn dặm từ lúc 4 tháng tuổi và khi trẻ chưa có những biểu hiện của việc đòi ăn sớm. Khi cho trẻ ăn dặm quá sớm sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến hệ tiêu hóa cũng như sự phát triển của trẻ.

Cho trẻ 4 tháng tuổi ăn dặm như thế nào mới chuẩn khoa học?

Ăn dặm chính là giai đoạn quan trọng đánh dấu sự phát triển của trẻ sơ sinh. Thời điểm này các mẹ thường tìm hiểu rất nhiều phương pháp cho trẻ ăn dặm từ kiểu truyền thống, kiểu châu Âu, kiểu Nhật cho đến các công thức chế biến mới lạ đảm bảo dinh dưỡng từ nhiều nơi khác nhau. Cho dù cho trẻ ăn dặm theo phương pháp nào thì các mẹ cần nhớ những nguyên tắc cơ bản sau đây:

Cho trẻ 4 tháng tuổi ăn dặm như thế nào mới là chuẩn khoa học? ảnh 2
Khi cho trẻ ăn dặm cần tuân thủ một số nguyên tắc nhất định - Ảnh minh họa: Internet

Cho trẻ ăn dặm theo kiểu từ loãng đến đặc

“Thức ăn” đầu tiên mà trẻ được ăn đó chính là sữa mẹ. Chính vì thế để giúp trẻ có thể làm quen với việc ăn dặm thì các mẹ nên cho trẻ tiếp xúc với các thức ăn loãng trước rồi dần dần chuyển sang đặc. Thức ăn loãng sẽ giúp trẻ hấp thụ nhanh hơn, không bị nghẹn và giúp cho hệ tiêu hóa của trẻ hoạt động tốt hơn. Khi bé đã quen dần với việc ăn dặm thì các mẹ có thể tăng dần độ đặc của thức ăn rồi tiếp tục cho bé ăn thô, ăn các hạt lớn và cuối cùng là chuyển sang cơm.

Cho trẻ 4 tháng tuổi ăn dặm như thế nào mới là chuẩn khoa học? ảnh 3
Thực đơn ăn dặm kiểu Nhật cho bé 4 tháng - Ảnh minh họa: Internet

 

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Cho trẻ ăn dặm từ ít đến nhiều

Thời gian đầu khi mới tập cho trẻ ăn dặm thì mẹ có thể cho bé ăn khoảng 1 muỗng và 1 bữa mỗi ngày. Sau đó có thể tăng dần số lượng thức ăn cũng như số bữa ăn trong ngày. Vì đây mới chỉ là giai đoạn tập ăn dặm nên mẹ không cần quá quan trọng việc con ăn được nhiều hay ít. Điều quan trọng mà mẹ cần quan tâm đó chính là cho trẻ ăn vừa phải đủ chất và không làm ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa của trẻ.

Cho trẻ 4 tháng tuổi ăn dặm như thế nào mới là chuẩn khoa học? ảnh 4
Cho trẻ 4 tháng ăn dặm ngày mấy bữa? - Ảnh minh họa: Internet

Nên cho trẻ ăn từ bột ngọt sang bột mặn

Để giúp trẻ dễ thích nghi với việc ăn dặm thì mẹ nên tập cho con ăn dặm từ các loại bột ngọt như hoa quả xay nhuyễn trộn với sữa hoặc các loại bột sữa có sẵn trên thị trường. Bởi các loại thức ăn này có hương vị gần giống với sữa mẹ nên bé ăn sẽ thích thú hơn.

Cho trẻ 4 tháng tuổi ăn dặm như thế nào mới là chuẩn khoa học? ảnh 5
Nên cho trẻ ăn bột ngọt trước rồi mới chuyển sang bột mặn - Ảnh minh họa: Internet

Sau một khoảng thời gian mẹ có thể cho bé ăn các loại bột mặn từ thịt, cá, trứng, sữa,.. để cung cấp thêm nhiều chất dinh dưỡng hơn cho trẻ. Bên cạnh đó các mẹ cũng nên tìm hiểu xem loại thực phẩm nào khiến bé bị dị ứng để không cho bé ăn loại thực phẩm đó nữa.

Trong trường hợp bé không thích hoặc không ăn được một loại thực phẩm nào đó thì các mẹ có thể ngừng cho bé ăn loại thực phẩm đó và chuyển sang loại thực phẩm khác để tạo lại sự hứng thú cho trẻ. Các mẹ cũng nên kết hợp các loại thực phẩm khác nhau để khuyến khích sự phát triển của trẻ và bổ sung thêm các loại vitamin bằng cách cho trẻ uống các loại nước ép trái cây như dưa hấu, cam, dứa,.. Các loại thực phẩm này sẽ tăng cường sức đề kháng giúp trẻ phát triển tốt hơn.

Mặc dù đang trong giai đoạn cho trẻ ăn dặm nhưng các mẹ cần phải lưu ý một điều là sữa mẹ luôn là nguồn thức ăn chính của trẻ. Chính vì thế mẹ vẫn nên cho con bú thường xuyên và hạn chế bắt ép trẻ ăn dặm quá nhiều mà làm giảm lượng sữa cần thiết mỗi ngày của trẻ.

Cho trẻ 4 tháng tuổi ăn dặm như thế nào mới là chuẩn khoa học? ảnh 6
Sữa mẹ là nguồn thức ăn tốt nhất dành cho trẻ sơ sinh - Ảnh minh họa: Internet

Hy vọng thông qua bài viết này sẽ giải đáp hết những thắc mắc liên quan đến việc cho trẻ 4 tháng tuổi ăn dặm như thế nào để có thể đảm bảo chất dinh dưỡng cũng như không làm ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ nhỏ.

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