Trẻ 4 tháng tuổi ăn được hoa quả gì? Những điều các mẹ nên biết 

Theo các chuyên gia dinh dưỡng , trẻ 4 tháng tuổi cần được làm quen với nước hoa quả có nhiều vị khác nhau hoặc hoa quả nghiền chủ yếu là táo và lê. Hai loại hoa quả này khá ôn hòa, an toàn cho dạ dày, đường ruột của trẻ.

Cho bé cho thêm nước hoa quả và ăn dặm bằng trái cây vừa tốt cho sức khỏe , bé dễ ăn, mẹ lại dễ làm. Tuy nhiên, khi cho trẻ ăn, mẹ cần nắm vững nguyên tắc “cho trẻ ăn từ từ, vừa ăn vừa quan sát”, có nghĩa là cho trẻ ăn thử từng ít một, sau đó quan sát xem trẻ có những dấu hiệu không tốt như đau bụng, đi ngoài hay dị ứng hay không… rồi mới quyết định có nên tiếp tục cho trẻ ăn hay không.

Với nước hoa quả, khi vừa vắt xong thì mẹ nên pha loãng một chút và cho bé uống vào giữa hai bữa sữa. Còn đối với hoa quả nghiền, mẹ có thể cho trẻ ăn vào các bữa phụ để cung cấp chất dinh dưỡng cho bé yêu. Tuy nhiên, ngoài lê và táo, nếu mẹ muốn cho trẻ ăn thêm các loại trái cây khác như cherry, cam, mận, bơ… thì nên tham khảo ý kiến của bác sĩ, nhấn mạnh vào độ tuổi, hỏi kỹ về việc trẻ 4 tháng tuổi ăn được hoa quả gì để được tư vấn cụ thể nhất.

Trẻ 4 tháng mẹ có thể cho trẻ ăn dặm một số loại trái cây

Chính vì vậy, trong giai đoạn này, mẹ có thể thử cho bé ăn 10 loại trái cây: chuối, bơ, việt quất, táo, đào, lê, mơ, mận, xoài ngọt, hồng xiêm. Bên cạnh đó, cách chế biến trái cây cho bé ăn dặm, mẹ cũng cần chú ý, hãy xay nhuyễn ra để bé dễ ăn. Mới đầu, cách khoảng 3 ngày, mẹ cho bé ăn 1 lần để xem phản ứng, cách bữa ăn chính khoảng 1-2 tiếng.

Món táo cho bé ăn dặm

Đầu tiên, mẹ có thể thử cho bé ăn món táo. Bởi món táo ăn dặm chứa hai loại chất xơ: chất xơ không hòa tan và chất xơ hòa tan. Cả hai loại chất xơ này đều có tác dụng làm khỏe đường ruột, ngăn ngừa viêm ruột thừa và ung thư ruột kết, đồng thời còn có tác dụng tương tự thức ăn thô, giúp bé đi đại tiện đều đặn, tránh táo bón và phòng tiêu chảy.

Táo, lê xay là món ăn dặm dinh dưỡng cho trẻ

Để tập cho bé quen dần với việc ăn dặm, mẹ hãy thái táo thành những hạt lựu, sau đó luộc táo trong một nồi nước, đến khi táo chín mềm. Cuối cùng, mẹ hãy dùng thìa dầm táo đã chín mềm thành một hỗn hợp sền sệt và cho bé thưởng thức.

Bơ là vua trái cây ăn dặm

Không phải táo mà bơ mới chính là “vua” trái cây ăn dặm cho bé. Chính vì vậy, các mẹ không cần phải lo lắng thái quá về vấn đề trẻ 4 tháng tuổi có ăn được quả bơ. Loại quả này không những giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất mà còn cung cấp omega-3, hỗ trợ bé yêu phát triển trí não khỏe mạnh từ những tháng đầu đời. Hơn nữa, bơ mềm, có vị béo, ngọt bùi, dẻo, tính mát, mang nhiều dưỡng chất và khoáng cần thiết như sắt, kali, chất xơ, các loại vitamin tốt cho sự phát triển toàn diện của bé.

Do đó, mẹ có thể tán nhuyễn bơ trộn với sữa mẹ cho bé tập ăn. Đến khi bé đủ 6 tháng tuổi có thể kết hợp bơ với chuối hoặc bơ với bí đỏ, táo hay lê, kết hợp nhiều thành phần để khơi gợi ham muốn thèm ăn của bé.

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Bé 4 tháng ăn đu đủ được không?

Khác với bơ, mẹ không nên cho bé 4 tháng tuổi ăn đu đủ. Thời điểm thích hợp nhất để mẹ cho bé ăn đu đủ là vào tháng thứ 7, lúc này trẻ đã quen với chế độ dinh dưỡng ăn dặm. Lượng vitamin A, B và E cùng các loại axit amin, vôi và chất xơ trong quả đu đủ sẽ tham gia vào quá trình trao đổi chất của trẻ, có tác dụng phá vỡ các chất đạm, tinh bột và các chất béo khó tiêu hóa. Đặc biệt Vitamin C trong đu đủ còn giúp bé giải nhiệt, hấp thụ sắt, giúp trẻ hay ăn mau lớn và phòng bệnh suy dinh dưỡng.

Để cho bé ăn dặm với đu đủ, mẹ hãy chọn những quả còn tươi, đã chín, sau đó gọt sạch vỏ, cắt thành từng miếng nhỏ và cho vào máy xay nhuyễn, thêm một chút sữa công thức thành một loại sinh tố cho bé uống. Vị ngọt và nước thanh mát của đu đủ, sẽ giúp bổ sung năng lượng tuyệt vời cho bé yêu.

Bé 4 tháng ăn chuối được không?

Bơ là trái cây dinh dưỡng cho bé ăn dặm

4 tháng tuổi, bé có thể ăn dặm với chuối. Tuy nhiên, mẹ chỉ nên cho trẻ ăn một chút để thăm dò phản ứng của trẻ, không nên cho bé ăn quá nhiều, bởi lúc này hệ tiêu hóa của bé còn rất yếu. Hơn nữa, nguồn sữa mẹ lúc này vẫn là nguồn dinh dưỡng chính cung cấp dưỡng chất cho cơ thể trẻ.

Thời điểm thích hợp nhất để cho bé ăn dặm bằng chuối là khi đủ 6 tháng tuổi. Chuối chứa nhiều tinh bột, vitamin và muối khoáng... mang lại cho trẻ khá nhiều lợi ích thiết thực: tốt cho hệ tiêu hoá, hạn chế táo bón, giảm hiện tượng dị ứng… Hơn nữa, chuối chứa nhiều vitamin B6, giúp các tế bào thần kinh của bé khỏe mạnh hơn, phát triển tốt hơn. Vì thế, mẹ hãy lấy chuối chín bỏ vỏ, rồi cắt khoanh mỏng, cho vào máy xay sinh tố cùng lượng sữa vừa đủ để xay nhuyễn, rồi cho ra chén nhỏ để trẻ tự ăn dễ dàng.

Tóm lại, cho trẻ 4 tháng ăn hoa quả chỉ là để thăm dò phản ứng. Tuy nhiên, nếu sữa mẹ nhiều thì hành động thăm dò này hoàn toàn không cần thiết. Một số trường hợp sữa mẹ ít, bé ít uống sữa công thức thì mới nên cho bé ăn dặm bằng hoa quả sớm.

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Trẻ hơn 4 tháng ăn được hoa quả gì?

Trẻ hơn 4 tháng thì có thể ăn được nhiều loại hoa quả khác nhau. Đặc biệt, khi trẻ đủ 6 tháng trở lên, mẹ tha hồ chế biến món ăn dặm dinh dưỡng cho trẻ. Lúc này mẹ hãy cho trẻ ăn đa dạng, để cung cấp được nhiều dưỡng chất cho cơ thể trẻ nhất. Tuy nhiên, để hạn chế nguy cơ bị dị ứng, mỗi lần cho bé thử trái cây mới, mẹ nên cho bé ăn từng chút một và theo dõi phản ứng của trẻ trong 3-4 ngày tiếp theo. Đặc biệt, đối với cam, chanh, quýt, nho, dâu tây là những thực phẩm có nguy cơ dị ứng cao, mẹ không nên thêm vào thực đơn dinh dưỡng của trẻ từ 4-6 tháng tuổi. Mẹ chỉ nên thêm chúng vào thực đơn dinh dưỡng cho bé từ 12 tháng tuổi. Còn với dứa, xoài, kiwi... tốt nhất khi trẻ từ 2 tuổi trở lên mới nên thêm vào thực đơn hàng ngày.

Trẻ 4 tháng có nên uống nước hoa quả?

Theo các bác sĩ chuyên khoa, trước 6 tháng tuổi, sữa mẹ và sữa công thức đã cung cấp đủ các chất dinh dưỡng và vitamin cần thiết cho sự phát triển của trẻ. Vì vậy, khi trẻ mới 4 tháng tuổi mà cho uống nước hoa quả lúc này trẻ sẽ no nên có khuynh hướng bú sữa ít đi.

Trẻ tháng tuổi là giai đoạn ăn dặm thăm dò

Hơn nữa, hầu hết nước trái cây đều giàu chất đường trong khi hệ tiêu hóa của trẻ còn non yếu có thể gây tiêu chảy. Do đó, việc trẻ uống nước có vị ngọt quá sớm dễ tạo thành thói quen xấu, không tốt cho sức khỏe, tiềm ẩn những rủi ro về tiểu đường hoặc rối loạn hệ tiêu hóa sơ sinh.

Trước 6 tháng tuổi, các mẹ chỉ nên cho bé uống nước hoa quả trong trường hợp bác sĩ chỉ định nhằm chống táo bón hoặc phải bù nước. Sau 6 tháng, khi trẻ bắt đầu ăn dặm, lúc này mới cần bổ sung vitamin từ hoa quả để giúp cho tiêu hóa của bé tốt hơn. Tuy nhiên, khi cho con uống nước trái cây cần pha loãng để hệ tiêu hóa của bé thích nghi từ từ.

Hy vọng với những thông tin trên đã giúp biết được trẻ 4 tháng tuổi ăn được hoa quả gì, để xây dựng chế độ dinh dưỡng hợp lý giúp bé khỏe mạnh, phát triển tốt.