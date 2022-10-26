Cách nấu nước dashi cho bé ăn dặm chuẩn phong cách Nhật

Ăn dặm kiểu Nhật là phương pháp ăn khoa học được người Nhật Bản sáng tạo và sử dụng. Phương pháp này có những ưu điểm, tính khoa học và được nhiều mẹ Việt Nam áp dụng cho con của mình. Và một trong những phần không thể thiếu trong cách ăn này đó chính là nước dashi. Hôm nay, hãy cùng xem cách nấu nước dashi cho bé ăn dặm như thế nào để giúp cho con ăn ngon miệng và đầy đủ dưỡng chất hơn nhé!

Có nhiều loại nước dùng trong ẩm thực của Nhật Bản và mỗi món khác nhau người Nhật lại sử dụng một loại nước dashi khác nhau. Ví dụ như: nước dashi làm từ rau củ, dashi làm từ rong biển kombu, nước dashi làm từ xương gà, cá khô, nấm hương…

Chắc chắn vẫn còn nhiều mẹ chưa biết nước dashi là gì và dùng để làm gì trong cách ăn dặm kiểu Nhật. Nếu nói đến nước, các mẹ sẽ nghĩ ngay đến nước canh hoặc một thứ nước cho bé dùng để giải khát. Tuy nhiên, đây là một loại nước bắt buộc phải có trong chế biến món ăn kiểu Nhật cho bé. Bởi trẻ sơ sinh dưới 12 tháng thì không sử dụng gia vị để nêm nếm món ăn, nên người Nhật đã sử dụng nước dashi này để giúp món ăn thêm đậm đà hơn.

Có thể nói đây là một loại gia vị an toàn mà lại giàu dưỡng chất, phù hợp cho trẻ nhỏ. Tuy nhiên, mẹ cũng không nên sử dụng nước dashi quá đậm đặc vì sẽ làm cho bộ máy tiêu hóa non nớt của bé cảm thấy khó chịu.

Mẹ chỉ cần sử dụng các loại nguyên liệu rau củ sẵn có để làm loại nước này!

Cách nấu nước dashi cho bé ăn dặm

Cách làm nước dashi cho bé 5 tháng tuổi rất đơn giản, mẹ cũng có thể dụng nhiều loại nguyên liệu khác nhau để giúp tạo nên một loại nước dashi đặc trưng. Mẹ có thể tham khảo những cách nấu nước dashi đơn giản và dinh dưỡng dưới đây nhé!

1. Cách nấu nước dashi từ rau củ

Có thể coi đây là loại nước dashi phổ biến nhất, thường được dùng để chế biến đồ ăn cho trẻ. Nguyên liệu nấu nước dashi rau củ là những loại rau củ không có vị đắng, không kỵ nhau, không chát là mẹ có thể kết hợp và tạo nên một nồi nước hoàn hảo. Nếu mẹ nào bận bịu hoàn toàn có thể tận dụng ngay nước luộc rau, củ hằng ngày của gia đình để dùng làm nước dashi nấu cho trẻ.

Nước dashi rau củ là loại nước phổ biến nhất để chế biến món ăn cho bé!

Cách làm nước dashi rau củ như sau:

- Các loại rau củ mua về cần được rửa sạch, ngâm nước muối khoảng 15 phút.

- Sau đó thái nhỏ các nguyên liệu và cho tất cả vào nồi đun chín mềm. Lúc này, rau củ sẽ tiết ra vị ngọt tự nhiên.

- Cuối cùng tắt bếp, để nguội và lọc riêng lấy phần nước.

Nước này sẽ được sử dụng để nấu cùng với bột cho trẻ ăn dặm. Bạn hoàn toàn có thể nấu nhiều và cho vào khay viên bảo quản thực phẩm để trẻ dùng dần. Mỗi lần ăn khoảng 1 đến 2 viên là được nhé.

2. Cách nấu nước dashi từ mía

Việc sử dụng nước dashi từ mía rất tốt cho sức khỏe của trẻ. Cụ thể, nước dashi từ mía mang lại các công dụng hữu ích cho bé như:

- Thanh nhiệt, giải độc và giữ ấm cho cơ thể.

- Giúp trẻ đẩy lùi cảm cúm cũng như viêm họng.

- Kháng được các loại virus, chống dị ứng và phòng chống bệnh tiểu đường xuất hiện.

- Tăng cường hệ miễn dịch của trẻ.

Có thể kết hợp mía và các loại rau củ để làm nước dashi!

Cách làm nước dashi từ mía cũng vô cùng đơn giản như sau:

- Đầu tiên, mẹ chỉ cần mua mía về rồi cắt khúc với độ dài của từng cây vừa với nồi.

- Sau đó bắc bếp, luộc mía cho tới khi chúng tiết ra nước ngọt.

- Tiếp đó hãy với bỏ cây mía ra và đợi cho nước nguội thì cho vào khay để đông và bảo quản lạnh dùng dần là được nhé.

Bên cạnh mía, các mẹ cũng hoàn toàn có thể kết hợp cùng với các loại nguyên liệu khác bao gồm: su su, cà rốt, su hào, đậu xanh, hạt sen… Các nguyên liệu này mẹ nên cho vào đun sau khi đã vớt bỏ mía ra khỏi nồi.

3. Cách nấu nước dashi gà

Nước dashi gà phù hợp cho các bé ăn dặm từ 7 tháng tuổi trở lên. Loại nước này cung cấp bột đường, vitamin, chất đạm, chất béo cũng như các khoáng chất cho cơ thể của trẻ. Từ đó giúp con có được một bữa ăn dinh dưỡng.

Nguyên liệu để làm nước dashi gà gồm:

1 con gà.

Nước lọc.

2 đến 4 củ cà rốt.

1 củ hành tây.

1 củ gừng.

Nước dashi gà phù hợp cho bé ăn dặm từ 7 tháng tuổi trở lên!

Các bước thực hiện như sau:

- Trước tiên, với phần gà mua về, bạn đem rửa sạch rồi lọc lấy phần thịt bên ngoài và để lại phần xương để nấu nước dùng.

- Các loại nguyên liệu rau củ mua về bạn sơ chế gọt vỏ, rửa sạch và thái nhỏ.

- Tiếp đó, cho các loại rau củ đã sơ chế vào nồi cùng với xương gà, rồi đổ nước sao cho ngập các nguyên liệu và tiến hành đun trên bếp.

- Chỉ hầm gà trên lửa nhỏ liu riu. Trong quá trình đun, mẹ hãy vớt bỏ váng và bọt ở phía trên. Tiến hành đun khoảng từ 2 đến 5 tiếng là được. Mẹ càng đun lâu thì nước sẽ càng ngon và ngọt nhé.

4. Cách nấu bột với nước dashi

Cách nấu bột với nước dashi cực kỳ đơn giản:

- Mẹ chỉ cần lấy khoảng 1 đến 2 viên nước dashi đã được chuẩn bị sẵn và cho vào nồi nấu của bé.

- Sau đó tiến hành bật bếp để nước tan ra, rồi cho bột vào và khuấy đều cho đến khi chín và không cần nêm nếm thêm gia vị gì, mẹ lưu ý không nên cho bột vào khi nước đã sôi vì bột có thể bị vón cục nhé.

Mẹ có thể làm được nhiều món bột ăn dặm từ nước dashi!

Trên đây là tổng hợp các cách nấu nước dashi cho bé ăn dặm đơn giản và dinh dưỡng cho bé tại nhà. Hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, các mẹ sẽ tìm được một công thức nấu nước dashi dinh dưỡng, thơm ngon cho các bữa ăn dặm của bé nhé! Chúc các bé của chúng ta mau ăn chóng lớn!