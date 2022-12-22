Cách nấu nước dashi rau củ cho bé ăn dặm ngon miệng!

Nếu bạn muốn cho con ăn dặm theo kiểu Nhật, chắc chắn bạn cần phải biết cách nấu nước dashi rau củ, vì là nước dùng không thể thiếu trong thực đơn ăn dặm kiểu Nhật. Vậy nấu nước dashi sao cho chuẩn vị và giúp bé ăn ngon hơn? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây để giúp mẹ có được bí quyết nấu nước dashi ngon và bổ dưỡng cho bé nhé!

Nước dùng có vị ngọt tự nhiên tiết ra từ rau củ sẽ tạo thêm sự ngon miệng và hương vị mới lạ cho bé.

Rau củ để chế biến các món ăn dặm cho bé thường là những loại rau củ không tạo vị đắng. Thậm chí, bạn có thể tận dụng những loại rau củ gia đình hay ăn như cải ngọt, su su, cà rốt, bắp cải… để nấu món ăn cho trẻ.

Nguyên liệu rau củ hoàn toàn tự nhiên thay thế cho gia vị - Ảnh minh họa: Internet

Nước dashi dùng để làm gì?

Nước dashi là tên gọi chung cho các loại nước dùng trong ẩm thực Nhật gồm rất nhiều loại như: Nước dashi rau củ, nước dashi làm từ rong biển kombu, nước dashi là từ cá khô, nấm hương, xương gà,…

Tuỳ từng món ăn mà người Nhật sẽ sử dụng các loại nước dashi khác nhau để mang lại hương thơm đặc trưng và vị ngon đậm đà cho mỗi món ăn.

Trong việc chế biến đồ ăn dặm cho trẻ, nhất là ở thời kỳ đầu thì việc lựa chọn nước dashi làm nước dùng cho bé vừa giúp bổ sung khoáng chất, vừa đem lại sự hấp dẫn cho món ăn. Tuy nhiên, mẹ cần lưu ý trẻ dưới 12 tháng tuổi không nên dùng quá nhiều nước dashi đậm đặc để đảm bảo không gây hại cho hệ tiêu hoá của trẻ.

Không nhất thiết phải dùng những nguyên liệu của Nhật, mẹ hoàn toàn có thể chọn nguyên liệu phù hợp với đồ ăn của gia đình!

Cách nấu nước dashi rau củ cho bé

Cách làm nước dashi rau củ cho bé không quá phức tạp, thường sẽ sử dụng những loại rau củ không tạo vị đắng và chát.

Một số loại rau củ phổ biến thường được sử dụng như: bắp cải, cà rốt, củ cải, bí rợ, mướp, trái ngô, khoai tây…

Rau củ sau khi mua về thì rửa sạch và thái nhỏ, rồi cho tất cả vào nồi đun chín mềm cho ngọt nước. Tiếp đó bạn sẽ lọc riêng lấy nước.

Nước dashi thông thường sẽ cho vào nấu cháo, các món ăn dặm hoặc canh ăn dặm cho cho các bé. Còn đối với những trẻ trên 12 tháng, bạn có thể dùng nước dashi để chế biến những món ăn để con ăn kèm với cơm.

Một tuần mẹ có thể nấu nước dashi một lần rồi cho vào khay đá để đông lạnh và dùng dần. Mẹ nào cẩn thận hơn thì chịu khó nấu mỗi ngày, chia thành từng liều lượng nhỏ sẽ đảm bảo cung cấp dưỡng chất tốt hơn.

Nước dashi nấu xong có thể đông lạnh và dùng dần!

Ngoài ra, các mẹ cũng có thể tham khảo thêm những loại nước dashi khác rất thơm ngon. Ví dụ như:

1. Nước dashi từ tảo bẹ và cá bào

Mẹ chuẩn bị khoảng 500ml nước lọc, 2 miếng tảo bẹ và ½ vắt cá ngừ bào khô (khoảng 10g).

Các bước chế biến như sau:

- Lau sạch lá tảo bẹ khô bằng khăn ẩm, không nên rửa vì lớp phấn bám trên bề mặt có chứa rất nhiều chất dinh dưỡng hoặc mẹ có thể ngâm lá tảo bẹ vào nước sạch trong vòng 15-20 phút để lá nở ra (nếu như có thời gian chuẩn bị).

- Tiếp đến, bạn cho lá tảo bẹ đã cắt khúc vào nồi đun ở lửa vừa tầm 60-90 độ C. Nếu nhiệt độ thấp hoặc cao hợp khung trên thì nước dashi sẽ có vị tanh và mất ngon.

- Mẹ đặt nồi nước lên bếp và trông cẩn thận, khi thấy thành nồi xuất hiện các hạt bong bóng thì lúc này nhiệt độ đã lên tới 60 độ C và ngay trước khi bắt đầu sôi là 90 độ C, mẹ vặn nhỏ lửa tối đa.

- Tiếp tục đun sôi và ninh nhỏ lửa thêm khoảng 8-10 phút nữa là được, sau đó mẹ cho cá bào vào đun thêm khoảng 3-5 phút rồi tắt bếp.

- Dùng rây lọc lấy nước là đã có một loại nước dashi tuyệt vời cho bé ăn dặm.

- Mẹ có thể tận dụng bã cá bào để tráng trứng, còn rong biển đã ninh thì thái nhỏ để chế biến món salad thơm ngon, lạ miệng cho cả gia đình.

Nước dashi rau củ truyền thống và dinh dưỡng của người Nhật!

2. Nước dashi củ quả ninh xương

Mẹ chỉ cần dùng 1 bó cần tây (chỉ lấy phần thân), 1 củ hành tây, 1 củ cà rốt và xương củ là có ngay nồi nước dashi củ quả ninh xương dinh dưỡng và siêu thơm ngon rồi nhé.

Các bước thực hiện như sau:

- Mẹ rửa sạch xương rồi để ráo, sau đó chần qua với nước sôi rồi rửa lại.

- Tiếp theo cho xương vào nồi vặn to lửa đến khi sôi nhanh rồi vớt sạch bọt.

- Sau đó, mẹ tiếp tục cho các loại rau củ đã rửa sạch và thái miếng vào.

- Khi nồi sôi, mẹ vặn nhỏ lửa để đỡ mất chất và chất ngọt ra hết. Đun cho đến khi nhừ rồi lọc lấy nước là sẽ có món nước dashi bổ dưỡng cho trẻ.

Các em bé đều yêu thích hương vị tự nhiên của nước dashi!

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách nấu nước dashi rau củ dinh dưỡng, thơm ngon và đơn giản cho bé ăn dặm tại nhà. Hy vọng những kiến thức mới được chia sẻ trong bài, sẽ giúp các mẹ chăm sóc bé thật tốt trong giai đoạn đầu phát triển nhé! Chúc các bé của chúng ta mau ăn chóng lớn và luôn khỏe mạnh!