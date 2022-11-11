Bé mấy tháng ăn được sữa chua, mẹ đã biết chưa? 

Nuôi dạy con 11/11/2022 16:55

Bé mấy tháng ăn được sữa chua là câu hỏi được nhiều mẹ quan tâm. Vậy đâu là câu trả lời chính xác và chi tiết nhất?

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Sữa chua là một trong những thực phẩm cần thiết trong chế độ dinh dưỡng cho bé ở giai đoạn ăn dặm. Nhiều mẹ thắc mắc không biết bé mấy tháng ăn được sữa chua? hay ăn sữa chua cần lưu ý gì để tốt cho bé? Câu trả lời chi tiết nhất sẽ có ở ngay bài viết dưới đây. Hãy cùng khám phá ngay thôi nào!

Be may thang an duoc sua chua
Bé mấy tháng ăn được sữa chua, mẹ đã biết chưa?

Công dụng của sữa chua đối với trẻ

Sữa chua là thực phẩm có chứa nhiều canxi, vitamin và các DHA rất tốt cho bé trong giai đoạn đầu phát triển. Việc cho bé ăn sữa chua sẽ giúp bé hấp thụ được nhiều canxi, chất khoáng, giúp mắt sáng và kích thích sự phát triển trí thông minh ở trẻ nhỏ.

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Sữa chua cung cấp cho bé nhiều dưỡng chất, giúp bé phát triển toàn diện!

Ngoài bổ sung các chất dinh dưỡng cho cơ thể, sữa chua còn có khả năng ngăn ngừa và điều trị một số bệnh ở trẻ nhỏ.

Bên cạnh đó, sữa chua cũng có chứa rất nhiều men vi sinh, rất tốt trong việc tiêu diệt các vi khuẩn gây hại cho đường tiêu hóa. Chính vì vậy, đối với trẻ em, ăn sữa chua sẽ giúp bổ sung thêm axit cho dịch dạ dày, ngăn ngừa được các bệnh về đường tiêu hóa hiệu quả cho trẻ.

Bé mấy tháng ăn được sữa chua?

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, mẹ nên bắt đầu cho trẻ ăn sữa chua khi bé được 6 tháng tuổi. Theo đó, sữa chua được cho là một trong những loại thực phẩm tốt và lành tính, cần có trong chế độ ăn dặm cho bé trong khoảng thời gian ngoài 6 tháng tuổi. Mẹ cần lưu ý nên chọn các loại sữa chua nguyên kem cho trẻ, vì những loại này bổ sung nhiều chất béo giúp cho trẻ phát triển đầy đủ hơn.

Khi trẻ dưới 6 tháng tuổi là khoảng thời gian bú mẹ nên lúc này sữa mẹ là thức ăn lý tưởng nhất đối với trẻ, nhưng trong thời kỳ ăn dặm (từ 6 tháng trở đi), thì sữa chua được xem là loại thực phẩm dinh dưỡng thay thế rất tốt.

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Để an toàn cho bé, các mẹ nên cho bé ăn sữa chua khi bé được 6 tháng tuổi!

Có nhiều mẹ thắc mắc không biết 1 tuần cho bé ăn mấy hộp sữa chua là tốt nhất? Theo các bác sĩ chuyên gia, các mẹ nên cho trẻ sử dụng 1–2 hộp sữa chua mỗi ngày để trẻ phát triển toàn diện nhất. Cụ thể, trong một ngày, trẻ 6-10 tháng tuổi nên ăn 50g sữa chua, trẻ 1 đến 2 tuổi nên ăn 80g và trẻ trên 2 tuổi ăn 100g (tương đương một hộp).

Những lưu ý khi cho trẻ ăn sữa chua

Sữa chua giúp bổ sung nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho trẻ. Tuy nhiên, mẹ cần lưu ý cho trẻ ăn sữa chua đúng cách để giúp bé hấp thụ chất dinh dưỡng và phát triển tốt hơn. Dưới đây là một số lưu ý khi cho trẻ ăn sữa chua mà các mẹ nên biết:

Cho trẻ ăn sữa chua vào buổi tối

Trong sữa chua có chứa rất nhiều axit lactic, giúp giữ lại lượng canxi, vì vậy ngoài cung cấp các dưỡng chất cần thiết thì sữa chua còn giúp cơ thể bé hấp thụ canxi tốt. Trong khi đó, buổi tối là lúc hàm lượng canxi trong cơ thể ở mức thấp, nên rất thích hợp cho sự hấp thụ canxi trong các thực phẩm. Vì vậy, sau mỗi buổi tối khoảng 2 tiếng, là thời điểm mẹ nên cho trẻ ăn thêm sữa chua để giúp trẻ hấp thụ canxi tốt hơn.

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Nên cho trẻ ăn sữa chua vào buổi tối để hấp thụ canxi tốt hơn!

Có nên cho trẻ ăn sữa chua lúc đói ?

Mẹ lưu ý không nên cho trẻ ăn sữa chua lúc đói, vì axit trong dạ dày sẽ tiêu diệt vi khuẩn axit lactic trong sữa chua, làm cho tác dụng của sữa chua bị giảm đi rất nhiều. Ngoài ra, việc ăn sữa chua khi đói sẽ khiến dạ dày co bóp mạnh, dịch vị tiết ra sẽ đào thải nhanh canxi xuống ruột và bài tiết ra ngoài, trẻ sẽ cảm thấy cơ thể mệt mỏi, đau dạ dày và chân tay bủn rủn. 

Cho trẻ ăn nhiều sữa chua có tốt không ?

Sữa chua mang lại nhiều lợi ích dinh dưỡng cho trẻ, nên nhiều mẹ nghĩ rằng cho trẻ ăn nhiều sữa chua sẽ tốt, tuy nhiên, đây là suy nghĩ sai lầm mà nhiều mẹ mắc phải. Bởi nếu cho trẻ ăn quá nhiều sữa chua sẽ ảnh hưởng đến sự bài tiết của các dung môi trong dạ dày, từ đó làm giảm sự thèm ăn và khiến trẻ bị lạnh bụng.

Đồng thời, trẻ bị tiêu chảy cũng không nên ăn sữa chua cho đến khi bụng được ổn định. Vì vậy, các mẹ cần lưu ý cho trẻ ăn sữa chua với chế độ vừa phải theo lời khuyên của các bác sĩ nhé.

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Không nên cho bé ăn quá nhiều sữa chua!

Không cho trẻ ăn sữa chua quá nóng hoặc quá lạnh

Đây là điều quan trọng mà các mẹ cần lưu ý khi cho trẻ ăn sữa chua. Vì nếu làm nóng sữa chua, các vi khuẩn có lợi sẽ ngừng hoạt động, sữa chua sẽ bị mất dinh dưỡng cùng khả năng kích thích hệ tiêu hóa sẽ giảm đi. 

Còn nếu dùng lạnh quá, trẻ sẽ rất dễ bị viêm họng và các chất dinh dưỡng trong sữa chua cũng sẽ bị mất đi phần nào. Vì vậy, các mẹ nên bảo quản sữa chua ăn ở nhiệt độ 6 độ C để đảm bảo cho các men vi khuẩn có lợi được bảo vệ tốt nhất.

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Không cho trẻ ăn sữa chua quá nóng hoặc quá lạnh!

Như vậy, có thể thấy sữa chua là một trong những thực phẩm mang lại nhiều giá trị dinh dưỡng cho trẻ trong giai đoạn đầu phát triển. Hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, các mẹ đã giải đáp được thắc mắc bé mấy tháng ăn được sữa chua? Hay cho bé ăn sữa chua như thế nào là đúng cách? để có được một chế độ ăn phù hợp cho trẻ, giúp trẻ hấp thụ và phát triển tốt nhất nhé! Chúc các bé của chúng ta luôn khỏe mạnh và mau ăn chóng lớn!

Giải đáp thắc mắc bé 6 tháng ăn sữa chua được không?

Giải đáp thắc mắc bé 6 tháng ăn sữa chua được không?

Sữa chua là nguồn thực phẩm chứa nhiều chất dinh dưỡng cho các bé, chính vì thế được rất nhiều cha mẹ lựa chọn. Vậy bé 6 tháng ăn sữa chua được không? Cùng chúng tôi tìm hiểu về vấn đề này trong bài viết dưới đây.

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