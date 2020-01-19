Giải đáp thắc mắc bé 6 tháng ăn sữa chua được không?

Sữa chua là nguồn thực phẩm chứa nhiều chất dinh dưỡng cho các bé, chính vì thế được rất nhiều cha mẹ lựa chọn. Vậy bé 6 tháng ăn sữa chua được không? Cùng chúng tôi tìm hiểu về vấn đề này trong bài viết dưới đây.

Bất kỳ bà mẹ trẻ nào khi mới bắt đầu có con nhỏ đều rất bỡ ngỡ trong cách nuôi dạy con, nhất là trong quá trình cho con tập làm quen với đồ ăn. Đã có không ít những thắc mắc về vấn đề bé 6 tháng ăn sữa chua được không? Hay khi nào thì nên cho bé ăn sữa chua? Loại sữa chua nào thật sự tốt? Để giải đáp những câu hỏi này mời các quý phụ huynh cùng theo dõi bài viết để có thể bỏ túi kinh nghiệm nuôi con tốt nhất. Sữa chua có thật sự tốt cho trẻ? Sữa chua là một trong những loại thực phẩm mang lại nguồn dinh dưỡng cao và đang là sản phẩm được nhiều mẹ lựa chọn cho trẻ cũng như cả gia đình. Trong sữa chua chứa nhiều Acid, chính vì thế nó có thể giúp cho hệ tiêu hóa của trẻ được hoạt động tốt hơn. Tính Acid trong sữa chua còn giúp ngăn những vi khuẩn gây hại không làm ảnh hưởng đến quá trình hoạt động của hệ tiêu hóa.

Sữa chua mang đến nguồn dinh dưỡng dồi dào - Ảnh minh họa: Internet Ngoài ra sữa chua còn có các chất như vitamin, canxi, protein, chất béo, đạm… Ăn sữa chua sẽ giúp hấp thụ các chất dinh dưỡng dung nạp vào cơ thể một cách tốt nhất. Vì vậy chúng ta không thể phủ nhận được những tác dụng tuyệt vời mà sữa chua mang lại cho cơ thể, nhất là với trẻ nhỏ. Chọn sữa chua thích hợp với độ tuổi - Ảnh minh họa: Internet Khi nào nên cho bé ăn sữa chua? Khi mới bắt đầu tập cho bé ăn dặm nhiều bà mẹ luôn thắc mắc rằng liệu cho bé ăn sữa chua sớm có ảnh hưởng gì hay không? Hay những chị em phụ nữ muốn cho con mình ăn sữa chua nhưng lại ngần ngại không biết trẻ bao nhiêu tháng mới ăn được sữa chua? Thật ra việc cho trẻ ăn sữa chua tốt nhất là từ 7 - 8 tháng trở lên, tuy nhiên với các bé 6 tháng tuổi vẫn có thể ăn được. Quan trọng là các mẹ nên cho bé ăn đúng liều lượng, không được ăn nhiều và ăn không đúng cách.

Đối với các bé từ 6 tháng đến 10 tháng có thể ăn 40 đến 50g sữa chua một ngày.

Đối với các bé trên 1 tuổi có thể ăn 70 - 80g sữa chua một ngày.

Các bé trên 2 tuổi ăn 100g sữa chua một ngày. Kết hợp sữa chua với các loại hoa quả - Ảnh minh họa: Internet Thêm một điều rất quan trọng mà các mẹ cần lưu ý là việc lựa chọn loại sữa chua phù hợp cho bé. Vậy trẻ 6 tháng ăn sữa chua gì là thích hợp nhất? Sữa chua dành cho bé 6 tháng tuổi thích hợp nhất là loại sữa chua nguyên kem. Không nên chọn các loại sữa chua có kèm hương liệu hay các loại sữa chua dạng nước. Bởi vì vào thời điểm này sữa chua nguyên kem sẽ giúp cho các bé có thể bổ sung lượng chất béo cần thiết cho cơ thể. Các bà mẹ nên chọn địa chỉ bán uy tín để mua vì trên thị trường hiện nay có rất nhiều sản phẩm không đảm bảo chất lượng. Kết hợp sữa chua cùng các loại hoa quả sẽ rất tốt - Ảnh minh họa: Internet Mỗi một nấc phát triển của con trẻ là mỗi lần mẹ thêm nhiều lo lắng, để có thể nuôi dạy trẻ tốt nhất chúng ta cũng nên bổ sung cho mình những kiến thức cần thiết. Nhiều mẹ cũng thắc mắc về việc bé 8 tháng ăn sữa chua loại nào? Thời điểm này cũng như những bé 6 tháng việc lựa chọn sữa chua nguyên kem cho trẻ 8 tháng là phù hợp nhất. Sữa chua và váng sữa khác nhau như thế nào? Có nhiều bà mẹ đã lầm khi cho rằng sữa chua và váng sữa có công dụng như nhau. Sự thật thì váng sữa và sữa chua hoàn toàn khác nhau. Trong váng sữa cũng rất giàu dinh dưỡng nhưng phần chất béo nhiều hơn, lượng vitamin cũng như khoáng chất khá ít. Vậy trẻ mấy tháng ăn được váng sữa? Độ tuổi thích hợp cho trẻ ăn váng sữa là khi bé trên 1 tuổi. Với những bé đang trong quá trình ăn dặm từ 1 tuổi trở xuống thường thì hệ tiêu hóa chưa được hoàn thiện cho nên rất dễ bị kích ứng với các sản phẩm như váng sữa. Do đó, tuy váng sữa rất tốt nhưng phải được ăn đúng cách và đúng thời điểm. Mẹ nên lựa chọn loại sữa chua phù hợp với độ tuổi của bé - Ảnh minh họa: Internet Những lưu ý khi cho bé ăn sữa chua Có nhiều mẹ thường có thói quen bỏ sữa chua vào tủ lạnh để bảo quản và khi cần thì lấy ra cho bé ăn ngay. Điều này là điều hoàn toàn không nên bởi hệ tiêu hóa của bé đang còn non sẽ rất dễ bị lạnh bụng, tiêu chảy. Ngoài ra nó có thể gây ảnh hưởng đến họng của bé, nhất là mùa đông lại càng không nên cho bé ăn đồ lạnh.

Nên chọn loại sữa chua phù hợp với độ tuổi và tìm địa chỉ bán uy tín, đảm bảo sữa chua đạt tiêu chuẩn và chất lượng.

Nên cho trẻ ăn đúng liều lượng, không được lạm dụng quá nhiều để tránh tình trạng tác dụng ngược không mong muốn.

Các lợi khuẩn trong sữa chua hoạt động rất mạnh vì thế mẹ nên cho trẻ uống nước sau khi ăn để có thể bảo vệ răng cho bé.

Có thể cho bé ăn sữa chua kèm với các loại hoa quả tươi sẽ rất tốt.

Không nên ăn sữa chua khi bụng đói, nên cho bé ăn sau bữa chính 1-2 tiếng hoặc trước khi đi ngủ 30- 40 phút. Bé khỏe mạnh hơn nếu mẹ biết cách chăm sóc - Ảnh minh họa: Internet Qua những chia sẻ ở trên đã phần nào giúp các cha mẹ giải đáp những thắc mắc về vấn đề bé 6 tháng ăn sữa chua được không? Hy vọng bài viết đã mang đến cho bạn những thông tin bổ ích, hãy lựa chọn cho con mình những sản phẩm tốt nhất và đảm bảo an toàn.

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