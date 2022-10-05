7 cách nấu cháo gà cho bé ăn dặm cực đơn giản, thơm ngon và dinh dưỡng tại nhà!

Trong thịt gà có chứa nhiều chất dinh dưỡng như kẽm, sắt, các axit béo và đặc biệt là giàu protein. Các chất dinh dưỡng này rất quan trọng trong quá trình phát triển của bé. Trong thịt gà có có chứa nhiều niacin, photpho sẽ giúp đẩy mạnh quá trình trao đổi chất. Ngoài ra, trong thịt gà cũng chứa nhiều vitamin và các chất chống oxy hóa.

Trong các thực phẩm có thể chế biến cho các bé ở giai đoạn ăn dặm thì thịt gà là một thực phẩm vừa ngon, giàu dinh dưỡng mà lại phổ biến trong đời sống . Bằng cách kết hợp thịt gà với các nguyên liệu khác, mẹ có thể chế biến thành nhiều món cháo khác nhau giàu dinh dưỡng cho bé yêu của mình.

Cách nấu cháo gà cho bé ăn dặm cũng rất đơn giản và mẹ nào cũng có thể chế biến mà không tốn nhiều thời gian. Chỉ cần vài phút sơ chế rồi chế biến là mẹ đã có một bát cháo gà ngon cho bé yêu của mình.

Thịt gà chứa ít chất béo bão hòa hơn các loại thịt khác nên giúp bé dễ tiêu hóa hơn và vẫn đủ lượng calo cho bé. Tuy nhiên, mẹ nên sử dụng phần thịt nạc gà chứ không nên dùng phần da gà vì da gà có chứa nhiều chất béo. Phần nạc thì nên lựa phần nạc ở đùi gà và cánh gà sẽ chứa nhiều sắt và kẽm hơn phần thịt ở những vùng khác.

7 cách nấu cháo gà cho bé ăn dặm thơm ngon, bổ dưỡng

Cách 1: Cháo gà hạt sen

Món cháo gà cho bé ăn dặm 8 tháng vừa ngon miệng, vừa bổ dưỡng lại có hương vị thơm ngon. Đảm bảo bữa nào mẹ nấu món này bé sẽ ăn thun thút, mẹ đút không kịp cho mà xem. Cách nấu cháo gà cho bé 8 tháng đơn giản như sau:

Nguyên liệu: Gạo trắng, thịt gà, hạt sen, dầu oliu hoặc dầu gấc, dầu cá tùy loại

Cháo gà hạt sen thơm ngon, dinh dưỡng!

Cách làm:

- Thịt nạc gà: xay nhuyễn, xay nhỏ vừa hoặc băm nhuyễn tùy thuộc vào độ tuổi của bé. Bé càng nhiều tháng tuổi hơn thì kích thước càng to hơn.

- Hạt sen bóc vỏ, bỏ tâm sen, rửa sạch. Nếu hạt sen tươi thì có thể nấu luôn, hạt sen khô thì cần ngâm 3-4 tiếng để nấu cho mau nhừ.

- Gạo và hạt sen nấu cho mềm nhừ. Quấy cho hạt sen và cháo nát ra, không để cả hạt sen bé chưa nhai được. Có thể vớt hạt sen ra và dùng thìa nghiền nát. Mẹ có thể băm nhỏ hạt sen trước khi nấu.

- Khi cháo và hạt sen đã mềm nhừ rồi thì cho thịt gà băm nhỏ vào nấu cùng. Nấu thêm khoảng 5-7 phút thì tắt bếp. Cho 1 thìa dầu oliu vào là hoàn thành.

Cách 2: Cháo gà khoai lang cho bé dễ tiêu hóa

Nguyên liệu: Gạo trắng, thịt gà, khoai lang, dầu oliu

Cách làm:

- Gạo trắng và khoai lang cho vào nấu chung cho mềm nhừ hoàn toàn. Mẹ có thể hấp chín khoai lang riêng và nghiền nát để đợi cháo chín mới cho vào.

- Thịt đùi gà cho vào máy xay xay nhỏ hoặc băm nhỏ

- Cho thịt gà vào cháo bí đỏ đã chín, nấu thêm 5 phút cho thịt gà chín hẳn, rồi cho thêm chút dầu oliu và tắt bếp.

Cháo gà khoai lang - ngọt thơm cho bé!

Cách 3: Cháo gà bí đỏ giúp bé tăng cân

Nguyên liệu: Mẹ chuẩn bị các nguyên liệu: gạo tẻ, thịt đùi gà hoặc cánh gà, bí đỏ

Cách làm:

- Gạo tẻ và bí đỏ đem nấu thành cháo thật nhuyễn

- Phần thịt đùi gà hoặc thịt cánh gà đem xay nhỏ hoặc băm nhuyễn

- Khi cháo chín nhuyễn thì mẹ cho thịt gà vào nấu thêm 5-7 phút nữa cho cháo mềm nhừ

-Trước khi bắc ra thì cho thêm 1 thìa nhỏ dầu oliu là hoàn thành

Cháo gà bí đỏ dinh dưỡng và dễ tiêu hóa!

Cách 4: Cháo gà đậu xanh

Nguyên liệu: Gạo tẻ, đậu xanh, thịt gà, dầu oliu

Cách làm:

- Gạo tẻ và đậu xanh đem nấu thành cháo mềm, nhừ, nhuyễn

- Thịt gà xay nhỏ, băm nhuyễn. Mẹ có thể cho trực tiếp vào cháo hoặc cho chút dầu ăn lên bếp xào cho thơm rồi mới cho vào cháo.

-Khi cháo mềm nhừ cho thịt gà vào nấu chín hoàn toàn rồi cho thêm dầu oliu rồi tắt bếp

Cháo gà đậu xanh thanh mát và dinh dưỡng!

Cách 5: Cháo thịt gà rau mồng tơi

Cháo thịt gà rau mồng tơi cho bé ăn dặm là món ăn ngon, vừa có chất đạm và sắt từ thịt gà, vừa bổ sung vitamin và chất xơ, rất tốt cho hệ tiêu hóa của bé. Cách nấu món cháo này cũng rất đơn giản mẹ nhé!

Nguyên liệu: Gạo trắng, thịt đùi gà hoặc cánh gà, rau mồng tơi phần lá non

Cách làm:

- Gạo trắng đem nấu mềm nhừ thành cháo nhuyễn

- Thịt gà băm nhỏ hoặc xay nhỏ

- Rau mồng tơi đem thái nhuyễn

-Sau khi cháo chín thì cho thịt gà vào nấu chín trước, tiếp tục cho rau mồng tơi vào đun trong khoảng 1-2 phút nữa cho rau vừa chín tới. Sau đó cho 1 thìa dầu oliu vào rồi tắt bếp là hoàn thành.

Cháo gà rau mồng tơi vừa dễ tiêu hóa cho bé!

Cách 6: Cháo gà phô mai

Món cháo gà phô mai cho bé này rất giàu dinh dưỡng, vừa giàu đạm và sắt của thịt gà, lại có nhiều canxi từ phô mai. Món ăn này rất kích thích vị giác của bé bởi hương vị thơm ngon. Cách làm như sau mẹ nhé:

Nguyên liệu: Gạo trắng, thịt gà, phomai loại dành cho trẻ nhỏ

Cách làm:

- Gạo đem nấu thành cháo thật mềm nhừ

- Thịt gà băm nhuyễn, xay nhỏ

-Khi cháo chín mềm thì cho thịt gà vào nấu chín, cuối cùng cho 1 lát phô mai nhỏ vào nấu cùng. Đừng quên cho 1 thìa nhỏ dầu ăn của bé vào trước khi tắt bếp.

Cháo gà phô mai thơm béo!

Cách 7: Cháo gà cà rốt

Một cách nấu cháo gà cho bé ăn dặm cũng rất thơm ngon nữa đó là cháo gà cà rốt. Món ăn này giúp bổ sung sắt, vitamin A, đạm cho bé rất tốt. Vị ngọt của cà rốt hòa quyện với thịt gà đảm bảo sẽ kích thích thị giác của bé. Mẹ hãy làm nhé!

Nguyên liệu: Gạo trắng, cà rốt, thịt gà, dầu ăn

Cách làm:

- Gạo đem nấu thành cháo cho mềm nhừ

- Cà rốt có thể xay hơi nhuyễn hoặc mẹ luộc chín rồi nghiền nhuyễn

- Khi cháo chín thì mẹ cho thịt gà băm nhuyễn vào trước, sau đó cho cà rốt vào nấu cùng cho tất cả chín mềm nhừ thì tắt bếp.

-Khi cháo chín mẹ cho thêm 1 muỗng con dầu ăn nữa là hoàn thành.



Cháo gà cà rốt - món ngon, dinh dưỡng cho bé!

Một số lưu ý nhỏ khi mẹ nấu cháo gà cho bé ăn dặm

Với 7 cách nấu cháo gà cho bé ăn dặm như trên thì chắc chắn mẹ nào cũng làm được và lại tiết kiệm thời gian phải không nào? Chỉ cần vài nguyên liệu đơn giản là mẹ đã chế biến thành công các món cháo thơm ngon cho em bé yêu của mình rồi. Tuy nhiên có một vài lưu ý nho nhỏ sau đây giúp mẹ chế biến món cháo gà cho bé ăn dặm đúng, ngon, đảm bảo dinh dưỡng. Đó là:

- Khi bé mới tập ăn dặm thì có thể bé chưa thích ứng ngay được với các món cháo thịt này, mẹ nên kiên nhẫn cho bé ăn thử mỗi lần một chút một nhé.

- Các món cháo cho bé trong giai đoạn dưới 12 tháng tuổi đều không sử dụng gia vị như muối, hạt nêm, nước mắm…. sẽ ảnh hưởng xấu tới thận của bé. Lượng muối tự nhiên trong rau củ quả thực phẩm đã đủ cho nhu cầu của bé rồi.

- Để tránh mất thời gian ninh cháo thì mẹ có thể nấu 1 nồi cháo rồi chia thành nhiều bữa trong ngày. Khi nào bé ăn đem cháo trắng đi nấu lại sẽ nhanh hơn.

- Lựa chọn phần thịt gà thì lựa thịt nạc của phần đùi, cánh sẽ nhiều chất đạm và sắt hơn phần ức, lườn gà.

- Khi nấu chung với rau thì rau nên cho cuối cùng và nấu vừa chín tới giúp giữ lại các vitamin quan trọng.

Trên đây là những cách nấu cháo gà cho bé ăn dặm vừa thơm ngon, dinh dưỡng lại siêu đơn giản tại nhà. Mẹ cũng có thể kết hợp thịt gà với nhiều loại rau, củ, quả, hạt khác nữa giúp bé ngon miệng và thích thú ăn hơn nhé. Chúc các mom trổ tài thành công nhé!