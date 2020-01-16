Mang thai có lẽ là niềm hạnh phúc lớn lao nhất của tất cả các bà mẹ trên thế gian này. Cảm nhận được những hành động, sự lớn lên từng ngày của con chính là niềm vui của mẹ. Đảm bảo một chế độ dinh dưỡng đầy đủ cho thai kỳ không phải là một điều dễ dàng. Mẹ bầu 5 tháng nên ăn gì, thực đơn thế nào để vào con và tốt nhất cho sự phát triển của con? Tất cả sẽ được giải đáp trong bài viết dưới đây.

Mẹ bầu 5 tháng nên ăn gì để tốt cho sự phát triển của con - Ảnh minh họa: Internet

Theo nhiều nghiên cứu khoa học cho thấy, tháng thứ 5 của thai kỳ là thời điểm vàng cho sự phát triển về cả trí não lần thể xác của con yêu. Đây cũng chính là thời gian mà mẹ cảm nhận được nhiều sự thay đổi rõ rệt nhất, đặc biệt là sự lớn lên từng ngày của con. Chính vì thế ba mẹ cần chú ý đảm bảo một chế độ dinh dưỡng khoa học, đầy đủ các chất dinh dưỡng cho con yêu. Mẹ bầu 5 tháng nên ăn gì để vào con; bầu 5 tháng nên kiêng gì,... có lẽ là một niềm lăn tăn của tất cả các bà mẹ.