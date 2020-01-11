Bầu 5 tháng bị thủy đậu có sao không?

Nuôi dạy con 11/01/2020 18:10

Thủy đậu là căn bệnh nguy hiểm đối với tất cả mọi người đặc biệt là mẹ bầu. Cùng tìm hiểu xem bầu 5 tháng bị thủy đậu có sao không để có những phương án xử lý phù hợp.

Sức khỏe của mẹ bầu không chỉ ảnh hưởng đến 1 người mà lúc này liên quan đến cả em bé trong bụng. Vì vậy, mẹ bầu cần phải đặc biệt chú ý đến sức khỏe của mình. Cho dù là căn bệnh bình thường hay bệnh nặng cũng cần đến gặp bác sĩ để được khám và chữa trị đúng cách. Thủy đậu là một bệnh lành tính. Nó không gây ra biến chứng nghiêm trọng, chỉ để lại sẹo. Nhưng đó chỉ là với những người bình thường còn với mẹ bầu thì lại khác. Nếu bạn quan tâm bầu 5 tháng bị thủy đậu có sao không hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây.

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Bầu 5 tháng bị thủy đậu có sao không? - Ảnh minh họa: Internet

Tìm hiểu về bệnh thủy đậu

Thủy đậu là một căn bệnh có biểu hiện đặc trưng là nổi ban đỏ ngứa, sốt, mệt mỏi và lây lan nhanh. Bệnh này lây qua đường hô hấp hoặc người nào tiếp xúc trực tiếp với virus varicella zoster. Trẻ em là đối tượng thường bị mắc thủy đậu. Thời điểm bệnh thủy đậu xuất hiện nhiều nhất là khoảng từ tháng 2 đến tháng 6 hằng năm. Và hiện nay đã có vắc – xin phòng bệnh này.

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Thủy đậu là một bệnh thường gặp ở trẻ em - Ảnh minh họa: Internet

Bầu tháng thứ 5 bị thuỷ đậu có sao không?

Trước khi mang thai hoặc khi còn nhỏ, mẹ bầu đã được tiêm phòng thủy đậu thì trong cơ thể đã có kháng thể chống lại căn bệnh này. Và mẹ bầu sẽ được miễn dịch với thủy đậu. Tuy nhiên, nếu mẹ nào chưa tiêm thì khả năng cao là có thể sẽ bị mắc bệnh và ảnh hưởng đến thai nhi. Bé sẽ có thể bị varicella bẩm sinh với những biểu hiện như:

  • Sẹo
  • Gặp vấn đề về cơ bắp và xương
  • Chân hoặc tay bị tê liệt hoặc không thể hình thành được chính xác
  • Mù lòa
  • Động kinh
  • Khả năng học tập có vấn đề
  • Đầu bé hơn so với những trẻ khác
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Mẹ bầu bị thủy đậu sẽ khiến con mắc phải các bệnh dị tật nguy hiểm - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian mắc bệnh thủy đậu của mẹ sẽ có khiến nguy cơ mắc bệnh của trẻ khác nhau. Cụ thể:

  • Mẹ bị bệnh ở tuần thứ 8 đến 12 của thai kỳ, nguy cơ trẻ bị mắc thủy đậu bẩm sinh là khoảng 0,4%.
  • Từ tuần thứ 13 đến 20 của thai kỳ, nguy cơ này sẽ tăng lên là 2%.
  • Sau 20 tuần, bệnh thủy đậu hầu như không ảnh hưởng đến thai nhi vì sau 5 ngày nhiễm virus, cơ thể của mẹ sẽ tự có thể chống lại bệnh và truyền kháng thể sang cho con. 
  • Nếu bị bệnh khoảng 5 ngày trước khi sinh và 2 ngày sau khi sinh thì trẻ dễ bị nhiễm bệnh vì mẹ chưa thể tạo ra kháng thể cho con. Nguy cơ tử vong của trẻ cao, từ 25 đến 30%.

Như vậy tháng thứ 5 của thai kỳ là cột mốc quan trọng quyết định đến nguy cơ bị nhiễm thủy đậu của trẻ do lây từ mẹ. Nếu mẹ bầu bị thủy đậu trước 5 tháng thì nguy cơ mắc bệnh của trẻ là cao. Còn có bầu 5 tháng bị thuỷ đậu thì nguy cơ này sẽ không còn cho đến trước khi sinh 5 ngày.

Nhiều người nghe nói rằng mẹ bị thủy đậu sẽ nguy hiểm đến con và có ý định muốn bỏ con vì lo chúng sẽ mắc dị tật. Tuy nhiên, mẹ bầu hãy thật bình tĩnh và đến thăm khám ở những địa chỉ uy tín, nghe tư vấn của bác sĩ để đưa ra quyết định chính xác. Đặc biệt là nên tiêm phòng vắc xin trước khi có thai.

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Mẹ bầu cần gặp bác sĩ để được theo dõi nếu bị mắc bệnh - Ảnh minh họa: Internet

Cách chữa thuỷ đậu nhanh cho bà bầu

Nếu không may mẹ bầu bị thủy đậu thì phải làm sao, cách chữa thủy đậu như thế nào? Đó chắc chắn là điều mà các mẹ cần quan tâm. Một điều quan trọng nhất mà mẹ bầu cần phải ghi nhớ đó là nếu bị thủy đậu trước hết cần phải đến gặp bác sĩ. Bác sĩ sẽ là người trực tiếp thăm khám, nắm bắt tình trạng bệnh và đưa ra phương án điều trị thích hợp nhất. Không tự ý chữa tại nhà theo các bài thuốc dân gian.

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Không chữa bệnh theo phương thuốc dân gian tại nhà - Ảnh minh họa: Internet

Cũng với việc điều trị thủy đậu bằng thuốc của bác sĩ dành cho bà bầu, mẹ nên tuân thủ theo những nguyên tắc sau đây:

  • Nghỉ ngơi thật tốt, uống nhiều nước để cơ thể thoải mái, thải chất độc. Ăn các loại thức ăn lỏng để tiêu hóa dễ dàng. Tăng cường các loại đồ ăn có chứa vitamin C để tăng sức đề kháng cho cơ thể của mẹ.
  • Giữ vệ sinh thật thể. Không để cho các bóng nước bị vỡ để tránh bội nhiễm vết thương.
  • Tắm rửa đều đặn để cơ thể sạch sẽ, không tạo môi trường để virus phát triển. Tuy nhiên không tắm bằng xà phòng cũng như không kị cọ quá mạnh. Sau khi tắm xong, lau khô người bằng khăn mềm và bôi thuốc theo đúng chỉ định của bác sĩ.
  • Không dùng chung các loại đồ dùng sinh hoạt với người khác để tránh nguy cơ lây nhiễm. Vệ sinh mũi và họng bằng nước muối sinh lý.
  • Giữ vệ sinh nơi ở, các vật dụng sinh hoạt hằng ngày.
  • Bất cứ khi nào nếu thấy có dấu hiệu bệnh nặng hơn cần phải đi gặp bác sĩ. 

Để không mắc bệnh thủy đậu khi mang thai, mẹ hãy đăng ký tiêm phòng bệnh. Đây chính là cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe cho mẹ và hạn chế những bệnh tật sau này cho con.

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Tiêm phòng đầy đủ để không bị mắc bệnh - Ảnh minh họa: Internet

Như vậy là việc bầu 5 tháng bị thuỷ đậu có sao không phụ thuộc nhiều vào thái độ của bạn đối với căn bệnh này. Hãy thật bình tĩnh và chọn địa chỉ khám sức khỏe uy tín, nghe lời khuyên của bác sĩ để tránh những điều không tốt mà bệnh có thể gây ra.

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