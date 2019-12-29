Những điều bà bầu cần biết khi mang thai lần đầu để tốt cho mẹ và bé

Nuôi dạy con 29/12/2019 10:59

Lần đầu mang thai ai cũng bỡ ngỡ và lo lắng không biết điều gì nên làm và điều gì nên tránh. Dưới đây là những điều bà bầu cần biết để tốt cho cả mẹ và em bé.

Mang thai là nhiệm vụ cao cả và thiêng liêng nhất mà ai cũng muốn được cảm nhận, nhất là vừa khi mới lấy chồng và đã sẵn sàng cho việc có em bé. Bên cạnh niềm hạnh phúc vui sướng thì các chị em lần đầu mang thai còn đối mặt với không ít vấn đề trước sự thay đổi của cơ thể. Trong bài viết này, Phụ nữ và Gia đình sẽ chia sẻ những điều bà bầu cần biết để chị em chăm sóc bản thân và bé yêu một cách tốt nhất.

Nhung dieu ba bau can biet 1
Những điều bà bầu cần biết khi mang thai lần đầu để tốt cho mẹ và bé - Ảnh minh họa: Internet

Những điều cần biết khi mang thai lần đầu

Các dấu hiệu mang thai

Khi nhận thấy những triệu chứng có thai, nhiều bà mẹ cảm thấy vui mừng khôn xiết. Tuy nhiên, một số người có thể nhầm tưởng. Để có kết quả chính xác nhất, bạn hãy dùng que thử thai hoặc đi siêu âm. Bên cạnh đó, bạn cần để ý các dấu hiệu khác như buồn nôn, đau ngực, đau lưng, thèm ăn chua, … thì chứng tỏ “tin vui” đã đến với gia đình bạn rồi đó.

Nhung dieu ba bau can biet 2
Dấu hiệu mang thai tuần đầu - Ảnh minh họa: Internet

Khám thai định kỳ

Trước khi mang thai, nhiều cặp vợ chồng đã đi kiểm tra sức khỏe để đảm bảo hai người hoàn toàn bình thường để mang thai lần đầu. Khi đã mang thai, chị em cần sắp xếp lịch khám thai mỗi tháng một lần để biết rõ tình hình sức khỏe hiện tại của con mình và bản thân như thế nào, đồng thời khám thai còn giúp bạn phát hiện ra những vấn đề bất thường để xử lý kịp thời.

Tiêm vắc xin

Mỗi giai đoạn khác nhau, bạn sẽ được tiêm một loại vắc-xin phù hợp. Tiêm vắc-xin giúp mẹ bầu hạn chế ốm vặt và lây nhiễm sang em bé trong bụng. Bạn nên nhớ rằng một số bệnh có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của bé trong bụng và kể cả sau khi ra đời. Nhiều người nghĩ rằng các loại thuốc, trong đó có vắc-xin sẽ không tốt cho em bé. Tuy nhiên, trên thực tế, vắc-xin có nhiều lợi ích hơn tác hại mà chúng gây ra.

Nhung dieu ba bau can biet 3
Mẹ bầu cần tiêm vắc xin theo từng giai đoạn - Ảnh minh họa: Internet

Các giai đoạn mang thai

Có 3 giai đoạn trong thời kỳ mang bầu, mỗi giai đoạn dài 3 tháng. Ở mỗi giai đoạn, nội tiết tố trong cơ thể sẽ thay đổi khác nhau, kéo theo huyết áp, hô hấp và quá trình trao đổi chất cũng thay đổi theo. Do đó, các chị em cần chú ý theo dõi để có biện pháp khắc phục.

Bong huyết trong suốt thai kỳ

Tháng đầu mang thai, bạn sẽ chậm kinh, thay vì thế, xuất hiện hiện tượng bong huyết, khiến mẹ bầu nhầm tưởng hoặc có cảm giác vô cùng bất an và lo lắng.

Bạn có thể phân biệt kinh nguyệt và hiện tượng này dựa vào màu sắc, máu kinh có màu đỏ thẫm, đục ngầu, còn nếu mang thai, màu máu sẽ hồng hơn.

Tăng cân bao nhiêu khi mang thai?

Đa số các mẹ lần đầu mang thai đều sợ tăng cân và không biết sau sinh giảm cân bằng cách nào. Việc bạn sẽ tăng cân bao nhiêu sẽ phụ thuộc vào chỉ số BMI trước khi sinh. Nếu trước khi có thai bạn đã hơi thừa cân thì nên ăn ít calo hơn người khác. Quan trọng là ăn gì bổ dưỡng cho thai nhi chứ không phải tăng cân nhiều là tốt. 

Nhung dieu ba bau can biet 4
Tăng cân là điều tất yếu khi mang thai - Ảnh minh họa: Internet

Chế độ dinh dưỡng

Phụ nữ mang thai cần có chế độ dinh dưỡng cân bằng, bổ sung thêm nhiều vitamin, canxi, sắt và chất xơ. Ngoài ra, cần tránh xa những thực phẩm có chứa chất kích thích như caffein hay nước uống có ga, cồn vì chúng có thể khiến trẻ bị dị tật hoặc sinh non.

Vận động nhẹ nhàng

Các mẹ cần có chế độ sinh hoạt điều độ, vận động và tập thể dục nhẹ nhàng hằng ngày để đảm bảo các bộ phận hoạt động trơn tru. Một cơ thể khỏe mạnh sẽ giúp các mẹ chiến đấu với nhiệm vụ cao cả này. Ngoài ra, việc tập thể dục có thể giúp các mẹ giảm bớt cảm giác đau bụng khi mang thai.

Những điều nên tránh trước khi mang thai

Tránh xa thuốc lá, rượu bia

Thuốc lá và rượu bia có chứa chất kích thích ảnh hưởng đến chất lượng trứng và tăng nguy cơ dị tật bẩm sinh, sảy thai.... Do đó, chị em cần phải tránh xa chúng, thậm chí là khói thuốc để đảm bảo sức khỏe cho mẹ bầu trước khi mang thai.

Nhung dieu ba bau can biet 5
Mẹ bầu nên tránh xa thuốc lá, bia rượu - Ảnh minh họa: Internet

Chế độ sinh hoạt thất thường

Thức đêm, ăn vặt hay lười vận động khiến cho cơ thể người mẹ yếu đi và ảnh hưởng đến em bé trong bụng. Do đó, các mẹ bầu hãy áp dụng ngay một thời gian biểu hợp lý để đảm bảo cho cơ thể khỏe mạnh để chuẩn bị có “tin vui” nhé.

Tinh thần thoải mái

Trước khi mang thai, hãy để cho tinh thần được thư giãn, tránh xa áp lực, căng thẳng, stress. Thực tế đã chứng minh nếu chị em vui vẻ và tâm lý ổn định thì khả năng mang thai dễ dàng hơn những người khác.

Mang thai 3 tháng đầu cần chú ý những gì?

Bên cạnh những lời khuyên về chế độ nghỉ ngơi, ăn uống, tập luyện và khám thai định kỳ thì bà bầu 3 tháng cần chú ý thêm: 

Kiêng thực phẩm gây co thắt tử cung

Thời gian 3 tháng đầu mang thai, các mẹ cần cẩn thận vì nguy cơ sảy thai trong giai đoạn này là cao nhất. Những thực phẩm gây co thắt tử cung có thể dẫn đến sảy thai nếu ăn quá nhiều như: Dừa, đu đủ xanh, táo mèo, ổi, nho, mãng cầu, mướp đắng, rau răm, ngải cứu, cua,....

Nhung dieu ba bau can biet 6
Mẹ bầu 3 tháng nên kiêng thực phẩm gây co thắt tử cung - Ảnh minh họa: Internet

Mang giày cao gót

Trong thời gian này, nếu chị em mang giày quá cao rất dễ bị sảy thai nếu đi lại nhanh và bị treo chân hoặc vấp phải thứ gì đó. Khi bụng bầu lớn dần lên, trọng lượng cơ thể tăng lên khiến cho việc mang giày cao gót là cực kỳ nguy hiểm.

>>> Xem thêm:

- Chia sẻ kinh nghiệm sinh mổ lần 2 cho bà bầu

- Những món ngon cho bà bầu 3 tháng đầu để mẹ và thai nhi khỏe mạnh

Đứng hoặc ngồi một chỗ quá lâu

Phụ nữ mang thai 3 tháng đầu không nên đứng hoặc ngồi một chỗ quá lâu. Việc này có thể khiến mẹ bầu bị một số vấn đề như sưng chân hoặc sưng đầu gối. 

Trên đây là những điều bà bầu cần biết khi mang thai lần đầu. Hy vọng chúng có thể giúp bạn biết được cần ăn gì, không nên ăn gì, nên làm gì và tránh những điều gì có hại cho thai nhi. Chúc bạn có một thai kỳ hoàn toàn khỏe mạnh.

Giải đáp thắc mắc: Bà bầu ăn cua được không?

Giải đáp thắc mắc: Bà bầu ăn cua được không?

Bà bầu ăn cua được không là câu hỏi của nhiều người bởi đây là một loại thực phẩm cực kỳ giàu dinh dưỡng, tốt cho cơ thể.

Xem thêm
Từ khóa:   điều cần biết khi mang bầu những điều phụ nữ mang thai cần biết những điều bà bầu cần biết khi mới mang thai

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 6 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 2 giờ 4 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 2 giờ 36 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 3 giờ 11 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 36 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 46 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?