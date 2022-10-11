Đậu đen là loại thực phẩm cực kỳ nhiều dưỡng chất cần thiết cho sự phát triển của thai nhi. Nước đậu đen rang dễ làm, không tốn kém mà lại mang đến những lợi ích bất ngờ.

Đỗ đen hay còn gọi là đậu đen, là một loại hạt giàu chất dinh dưỡng giúp đào thải độc tố trong cơ thể. Hơn thế nữa, đối với bà bầu, đỗ đen là một loại thực phẩm tuyệt vời nên được bà bầu cho vào thực đơn mỗi ngày. Vậy bà bầu thiếu ối uống nước đỗ đen có tốt không? Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ đến bạn câu trả lời chi tiết và chính xác nhất nhé!

Hàm lượng vitamin B và axit folic dồi dào có trong đỗ đen có thể giúp ngăn ngừa nguy cơ thai nhi bị dị tật, dây thần kinh xương sống, khuyết tật bẩm sinh ở não của trẻ. Do đó, trong 3 tháng đầu mang thai, mẹ bầu ăn nhiều đỗ đen sẽ giúp giảm thiểu nguy cơ dị tật ống thần kinh cho em bé trong bụng mẹ.

Đậu đen có chứa protein dồi dào, vitamin và khoáng chất như kẽm, sắt, beta-caroten, axit folic,... cung cấp nguồn dinh dưỡng thiết yếu cho sự phát triển của thai nhi và sức khỏe mẹ bầu .

3. Giảm táo bón

Khó tiêu, táo bón là tình trạng hãy gặp ở phụ nữ mang thai. Đỗ đen có vị ngọt, tính mát, giúp thanh nhiệt, đào thải độc tố, bổ gan thận… Chị em nào bị nóng trong khi mang bầu, chỉ cần uống nước đỗ đen là sẽ cảm thấy dễ chịu ngay, nhất là trong những ngày hè oi bức.

Uống nước đỗ đen ngăn ngừa tình trạng táo bón ở mẹ bầu!

Hơn thế nữa, đỗ đen chứa nhiều chất xơ, tăng cường hoạt động của hệ tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón và bệnh trĩ ở mẹ bầu.

4. Đẹp da, giúp mẹ bầu luôn hồng hào

Hàm lượng các chất chống oxy hóa có trong đậu đen vô cùng dồi dào giúp ngăn ngừa quá trình lão hóa da, giúp mẹ bầu lúc nào cũng tươi trẻ, hồng hào, làn da mịn màng và trông khỏe khoắn. Bên cạnh đó, mẹ bầu không nên dùng nhiều mỹ phẩm chăm sóc da vì nó có thể gây ảnh hưởng cho thai nhi, thay vì thế hãy lựa chọn nước đỗ đen như một thức uống làm đẹp vừa an toàn cho mẹ!

Bà bầu uống nước đỗ đen sẽ có làn da tươi trẻ!

5. Kiểm soát cân nặng ổn định

Trong thời gian mang thai, mẹ bầu phải bổ sung nhiều chất dinh dưỡng cho cả em bé, không được ăn kiêng giảm cân. Do đó, cân nặng của mẹ bầu có thể tăng lên khá nhiều. Để giảm nguy cơ quá thừa cân khi mang thai và lấy lại vóc dáng sau sinh, mẹ bầu nên chọn đậu đen là một thực phẩm chính trong bữa ăn hằng ngày.

Đậu đen vừa giàu protein, ít chất béo nhưng lại giàu năng lượng. Dù mẹ bầu có ăn nhiều đến đâu cũng không phải quá lo bị tăng cân vèo vèo hay những biến chứng nguy hiểm như tiểu đường.

Thiếu ối uống nước đỗ đen có tốt không?

Nhiều mẹ bầu thiếu ối lo lắng không biết uống gì để tăng nước ối nhanh hay uống gì để nước ối trong, câu trả lời đó chính là đỗ đen. Thực tế cho thấy rằng đã có nhiều mẹ bầu thiếu ối đã sử dụng nước đỗ đen làm thức uống hằng ngày và thấy sự chuyển biến rõ rệt. Đỗ đen vừa có thể bổ sung những dưỡng chất quan trọng cho sự phát triển của thai nhi đồng thời tăng cường sức khỏe của mẹ bầu.

Bà bầu thiếu ối uống nước đỗ đen rất tốt!

Cách sử dụng đỗ đen đúng cách

Với nhiều công dụng ở trên, bạn có thể sử dụng đỗ đen hàng ngày hoặc sử dụng đỗ đen để rang lên nấu nước uống.

- Cách chế biến vô cùng đơn giản: Rửa sạch đậu đen, loại bỏ những hạt lép nổi trên mặt nước. Sau đó tiến hành rang đỗ đen lên cho đến khi có mùi thơm. Bạn có thể rang nhiều đậu đen cùng một lần, từng mẻ và cho vào lọ kín để nấu nước uống dần, tiết kiệm thời gian rang, khi muốn uống là có sẵn.

- Tiếp đó, đun nước sôi lên rồi cho một nắm đậu đen đã rang vừa đủ vào và đun. Khi đậu đen sôi thì bật lửa nhỏ cho đến khi nước có màu đen, ủ khoảng 15 phút thì tắt bếp. Bạn có thể uống khi còn nóng ấm hoặc lạnh.

Đậu đen đem rang lên rồi mới đun nước uống!

- Nếu bạn không thích uống nhạt, có thể thêm tí đường hoặc muối sao cho hợp khẩu vị. Nước đỗ đen ấm sẽ tốt hơn cho hệ tiêu hóa và dạ dày của bạn.

- Nếu uống quá nhiều đỗ đen vào cơ thể, sẽ gây ra tác dụng phụ cho cơ thể mẹ bầu. Do đó, bạn nên chia đều đỗ đen để uống trong ngày, vừa đủ. Mỗi ngày chỉ uống từ 3-4 lần, mỗi lần khoảng 750ml thôi nhé.

- Lưu ý hãy nấu chín đỗ đen, vì một số thành phần dinh dưỡng như canxi, magie có trong đỗ đen không dễ tiêu hóa. Vì vậy, việc đun chín sẽ khiến cho cơ thể bạn hấp thụ nhanh hơn.

Hy vọng những chia sẻ trên đây, các mẹ bầu sẽ hiểu rõ hơn về việc thiếu ối uống nước đỗ đen có tốt không, đồng thời có thể áp dụng bổ sung loại nước đậu đen này vào thực đơn mỗi ngày để mẹ và bé luôn khỏe mạnh và có một thai kỳ hạnh phúc nhé!