Cách làm đậu hũ kho nấm rơm với chuẩn ngon, thanh đạm và đưa cơm tại nhà!

Đậu hũ được làm từ sữa đậu nành đông, không chứa gluten và ít calo. Đây là món ăn quen thuộc với bữa ăn gia đình Việt, nhưng không phải ai cũng biết hết những giá trị dinh dưỡng của món ăn này.

Bạn đã quá chán ngán với những món ăn thịt cá dư đầy? Bạn tìm một món ăn thanh đạm, mang tính “thuần chay” nhưng vẫn đảm bảo về thành phần dinh dưỡng và hương vị hấp dẫn? Vậy món đậu hũ kho nấm rơm với cà chua tươi ngon sắp được chúng tôi chia sẻ dưới đây, sẽ là một lựa chọn siêu hoàn hảo nhé. Hãy cùng chúng tôi khám phá tất tần tật về món đậu hũ kho nấm rơm tươi ngon, hấp dẫn này nhé!

Từ các chỉ số này có thể thấy, đậu hũ chính là một nguồn protein dồi dào cho những nhu cầu thiết yếu trong chế độ ăn uống. Hơn nữa, đậu hũ cũng cung cấp cho bạn nhiều chất béo không bão hòa đa lành mạnh, đặc biệt là axit alpha-linolenic omega-3.

Nhờ vậy mà việc bổ sung đậu hũ vào thực đơn hàng ngày sẽ mang lại cho sức khỏe và cơ thể của bạn những công dụng thần kỳ như: ngăn ngừa các bệnh về tim mạch, phòng bệnh tiểu đường tuýp 2, cải thiện chức năng thận, tốt cho sức khỏe xương, ngăn ngừa tổn thương gan, giảm triệu chứng mãn kinh, tốt cho não bộ,...

Đặc biệt, theo các nghiên cứu được thực hiện bởi Trường Y tế Công cộng thuộc Đại học Đông Ngô ở Tô Châu (Trung quốc) đã kết luận rằng: ăn đậu hũ và các chế phẩm từ đậu nành có thể giúp giảm nguy cơ ung thư dạ dày, đồng thời hỗ trợ giảm nguy cơ mắc ung thư vú và ung thư tuyến tiền liệt,...

Quả là một nguồn nguyên liệu thơm ngon, giàu dinh dưỡng, chẳng kém gì các loại thịt thơm ngon, mà còn có giá thành rất bình dân nữa. Các chị em còn chần chừ gì mà không thêm ngay thực phẩm bổ dưỡng này vào thực đơn của gia đình nào. Giờ thì hãy cùng bắt tay ngay vào chế biến món đậu hũ kho nấm rơm thơm ngon, bổ dưỡng và siêu bắt vị này nhé!

Cách làm đậu hũ kho nấm rơm ngon thơm, thanh đạm và chuẩn đưa cơm tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu thơm ngon, dân dã cho món đậu hũ kho nấm rơm!

Đậu hũ 2 miếng

Nấm rơm 100 gr

Cà chua 1 quả

Ớt bột 1 muỗng cà phê

Nước tương 1 muỗng canh

Dầu ăn 4 muỗng cà phê

Hạt nêm 1 muỗng cà phê

Các bước tiến hành làm đậu hũ kho nấm rơm bắt vị với các bước siêu đơn giản

Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu

Công đoạn làm sạch nấm rơm và chuẩn bị đậu hũ, cà chua!

- Đầu tiên, đậu hũ mua về, bạn đem rửa sạch với nước và để ráo, sau đó cắt lần lượt từng miếng đậu hũ thành 3 phần bằng nhau.

- Nấm rơm thì bạn tiến hành cắt bỏ phần gốc của nấm rơm và ngâm nấm với nước muối từ 3 - 5 phút, rồi đem rửa lại với nước sạch và bổ dọc nấm thành 2 phần bằng nhau nhé.

- Còn cà chua, thì bạn cũng đem rửa sạch và cắt thành hạt lựu hoặc cắt thành các miếng nhỏ vừa ăn, là đã hoàn tất khâu chế biến đầu tiên rồi nhé.

Bước 2: Chiên lại đậu hũ

Chiên vàng giòn đều các mặt đậu hũ!

- Trước tiên, bạn bắc chảo lên bếp và cho 2 muỗng canh dầu ăn vào đun, đến khi thấy dầu nóng lên thì bạn cho hết đậu hũ đã chuẩn bị vào chiên lại.

- Tiến hành chiên cho đến khi 6 mặt của đậu hũ đều vàng giòn là đạt, lưu ý khi chiên, bạn nên canh thời gian để trở các mặt của đậu hũ nhé.

Bước 3: Xào cà chua với nấm

Nấu tới khi nước sốt cà chua nấm sôi và sệt lại là đạt!

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn bắc nồi lên bếp và cho 2 muỗng cà phê dầu ăn vào đun lên, đợi đến khi dầu nóng thì bạn cho 1 muỗng cà phê ớt bột vào và đảo trong vài giây.

- Kế đến, bạn cho hết phần cà chua đã được thái nhỏ vào nồi, rồi tiếp tục đảo đều cho tới khi cà chua tiết ra nước và nước cà chua sệt lại.

- Lúc này, bạn tiếp tục rắc 1 muỗng cà phê hạt nêm lên cà chua và nhớ đảo nhẹ tay để cà chua thấm gia vị nhé.

- Sau đó, bạn cho thêm 1/2 chén nước lọc (loại chén ăn cơm) vào, rồi tiến hành nấu cho tới khi sốt cà chua sôi và sệt lại thì cho nấm rơm vào chung.

- Cuối cùng, bạn chỉ việc đảo đều nấm rơm để nấm thấm nước sốt, rồi bổ sung thêm khoảng 1/3 chén nước lọc nữa vào nồi, sau đó tiếp tục nấu cho đến khi nước sốt sôi và sệt lại lần nữa là được nhé.

Bước 4: Kho đậu hũ với nấm rơm và cà chua

Hoàn thành nồi sốt cà chua nấm rơm cùng với đậu hũ chiên!

- Đến đây, sau khi sốt sôi và sệt lại, bạn đặt các miếng đậu hũ chiên vào nồi.

- Sau đó, tiến hành rưới lên món ăn 1 muỗng canh nước tương, rồi nhẹ nhàng đảo đều trong 5 phút để nước sốt thấm đều vào đậu hũ, là đã hoàn tất rồi nhé!

Thành phẩm

Đậu hũ kho nấm rơm chuẩn ngon, đậm vị, ăn với cơm nữa thì đúng chuẩn!

Món đậu hũ kho nấm rơm siêu thơm ngon với visual vô cùng hấp dẫn và hút mắt. Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận được phần đậu hũ ngoài giòn trong béo nhẹ, kết hợp cùng sốt cà chua sền sệt chua ngọt và nấm rơm ngọt thanh, giòn giòn, vô cùng đậm đà, món này mà ăn kèm với chén cơm trắng nóng hổi nữa thì chuẩn ngon miễn bàn nhé!

Mẹo chọn nguyên liệu tươi ngon, chất lượng

Mẹo chọn mua đậu hũ ngon

- Để mua được đậu hũ tươi ngon, bạn nên chọn những miếng đậu hũ có màu trắng ngà tự nhiên như đậu nành, khi cầm lên thấy nhẹ tay, mịn màng và có độ đàn hồi.

- Bên cạnh đó, miếng đậu hũ ngon, nguyên chất thường sẽ có mùi thơm béo đặc trưng của đậu nành. Bạn hãy lưu ý điều này nhé!

- Ngược lại, bạn không nên chọn mua những miếng đậu hũ có màu ngả vàng vì có thể là đậu chứa nhiều thạch cao.

- Bên cạnh đó, tuyệt đối không nên mua những miếng đậu hũ khô cứng, dễ vụn nát và thoang thoảng mùi vôi, vì đây có thể là những miếng đậu hũ đã để lâu hoặc chứa tạp chất, khi ăn sẽ bị nhạt, khô và xốp, không còn đảm bảo chất dinh dưỡng và độ tươi ngon cho người dùng nữa.

Mẹo chọn nấm rơm

- khi chọn nấm rơm, bạn nên chọn những cây nấm còn nguyên vẹn, có hình tròn, vẫn còn búp, không bị dập nát và có mùi thơm đặc trưng của nấm.

- Tránh chọn những cây nấm phần có phần mũ đã nở to và có mùi hôi.

- Bên cạnh đó, nấm rơm màu đen vị thường sẽ đậm đà hơn và thơm hơn nấm rơm màu trắng.

Mẹo chọn mua cà chua tươi ngon, chín tới

- Bạn nên chọn mua những quả có lớp vỏ ngoài màu đỏ tươi, đều màu với kích thước vừa phải, không quá lớn cũng không quá nhỏ.

- Ngoài ra, những quả cà chua ngon sẽ có hương thơm dịu nhẹ mà những quả cà chua bị ép chín không có.

- Hạn chế chọn mua những quả cà chua không có cuống hoặc có cuống nhưng dễ bị rơi ra khi chạm vào vì những quả đó thường không còn tươi nữa, ăn sẽ không ngon.

Trên đây là công thức làm món đậu hũ kho nấm rơm chuẩn tươi ngon, thanh đạm và siêu bắt vị tại nhà. Món ngon vừa bổ dưỡng lại hao cơm như này, các chị em chọn làm món chính cho bữa ăn gia đình thì còn gì bằng nữa nào! Chúc các chị em trổ tài thành công!