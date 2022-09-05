Cách làm đậu hũ nướng giấy bạc chuẩn ngon, healthy và siêu đơn giản tại nhà!

- Đầu tiên, bạn đem rửa sạch măng tây, đậu que, rồi để ráo nước và cắt thành những khúc vừa ăn.

Đậu hũ là nguồn thực phẩm giàu protein và rất được ưa chuộng trong các món cả chay lẫn mặn. Những món ngon được chế biến từ đậu hũ có thể liệt kê đến cả một trang, nhưng nổi bật nhất, với cách thức chế biến độc đáo nhất, có lẽ chính là món đậu hũ nướng giấy bạc - món ngon chuẩn healthy với các nguyên liệu tươi ngon, dinh dưỡng . Tuy có ít được nghe tên, nhưng nếu ai may mắn được thưởng thức món ăn này một lần thì đảm bảo sẽ nhớ mãi không quên... Hôm nay, hãy cùng chúng tôi khám phá tất tần tật về món đậu hũ nướng giấy bạc chuẩn ngon, dễ dàng đốn tim mọi thực khách chay mặn này nhé!

- Còn với cà rốt, thì bạn bào bỏ vỏ, rửa sạch rồi cắt thành những khoanh nhỏ như hình.

- Ớt chuông thì bạn cũng đem rửa sạch và cắt thành khúc vừa ăn.

- Cuối cùng là hành tím, bạn bóc sạch vỏ, đem rửa sạch rồi cắt thành múi cau, là đã hoàn tất khâu chuẩn bị các nguyên liệu rồi nhé.

Bước 2: Xào thơm nguyên liệu

Xào các loại rau củ cùng các gia vị!

- Đầu tiên, bạn bắc chảo lên bếp và cho 1 muỗng canh dầu ăn vào, khi dầu nóng lên, thì bạn cho hành tím đã cắt vào phi thơm vàng.

- Tiếp đến, bạn cho lần lượt các nguyên liệu là đậu que, cà rốt đã sơ chế vào xào chín.

- Sau đó, bạn lại tiếp tục cho thêm nấm đùi gà, ớt chuông, măng tây cùng các gia vị là 1 muỗng cà phê hạt nêm rau củ, 1 muỗng cà phê nước tương và 1 muỗng cà phê dầu hào chay vào.

- Tiến hành xào rau củ trong khoảng 15 phút thì bạn nêm nếm lại gia vị cho vừa ăn là có thể tắt bếp rồi nhé.

Bước 3: Nướng đậu hũ giấy bạc

Quy trình các bước nướng đậu hũ và các loại rau củ với giấy bạc!

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn chuẩn bị 1 nồi đất, rồi tiến hành lót bên trong nồi 1 miếng giấy bạc.

- Kế đến, bạn xếp đậu hũ chiên cắt hình vuông nhỏ bên dưới và cho hết phần rau củ đã xào lên trên.

- Cuối cùng, bạn bọc kín phần giấy bạc lại và cho nồi vào lò nướng, rồi tiến hành nướng đậu hũ trong 20 phút ở nhiệt độ 200 độ C là đã hoàn thành rồi nhé. Rất đơn giản phải không nào?!

Thành phẩm

Đậu hũ nướng giấy bạc thơm ngon bắt mắt, nhìn là mê, ăn là thèm!

Đậu hũ nướng giấy bạc nóng hổi, mang mùi thơm nhẹ hấp dẫn, cùng visual màu sắc bắt mắt, tươi ngon từ các loại rau củ. Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận ngay được phần đậu hũ mềm mịn beo béo, hòa quyện với các loại rau củ, nấm mềm ngon, giòn dai và được thấm ướp đậm đà hương vị, đậu bảo không thực khách nào có thể chối từ được hương vị hòa quyện hấp dẫn này nhé. Món này mà ăn kèm với chén cơm trắng nóng hổi thơm là đã đủ sức đốn tim mọi thực khách rồi!

Mẹo chọn muc nguyên liệu tươi ngon, chất lượng

Mẹo chọn mua đậu hũ ngon

- Để mua được đậu hũ tươi ngon, bạn nên chọn những miếng đậu hũ có màu trắng ngà tự nhiên như đậu nành, khi cầm lên thấy nhẹ tay, mịn màng và có độ đàn hồi.

- Bên cạnh đó, miếng đậu hũ ngon, nguyên chất thường sẽ có mùi thơm béo đặc trưng của đậu nành. Bạn hãy lưu ý điều này nhé!

- Ngược lại, bạn không nên chọn mua những miếng đậu hũ có màu ngả vàng vì có thể là đậu chứa nhiều thạch cao.

- Bên cạnh đó, tuyệt đối không nên mua những miếng đậu hũ khô cứng, dễ vụn nát và thoang thoảng mùi vôi, vì đây có thể là những miếng đậu hũ đã để lâu hoặc chứa tạp chất, khi ăn sẽ bị nhạt, khô và xốp, không còn đảm bảo chất dinh dưỡng và độ tươi ngon cho người dùng nữa.

Mẹo chọn mua ớt chuông giòn ngon

- Bạn nên chọn mua những trái ớt chuông đực để làm món xào thì món bò xào ớt chuông sẽ ngon và đậm đà hơn.

- Nên chọn mua những quả ớt chuông có màu sắc tươi sáng, da nhẵn, căng bóng và còn nguyên cuống, khi cầm có cảm giác nặng tay và lớp da có phần rắn chắc hơn ớt chuông cái.

- Ngược lại, không nên chọn mua những quả ớt chuông có da ớt đã nhăn, khi cầm lên nhẹ tay và có cảm giác bị mềm, vì chúng là ớt chuông đã bị héo hoặc bị hư, khi chế biến sẽ ảnh hưởng đến hương vị của thành phẩm.

Trên đây là công thức chuẩn ngon cho món đậu hũ nướng giấy bạc đậm đà hương vị cho những bữa cơm gia đình. Nếu bạn đã quá chán ngán với những món canh rau xào quen thuộc rồi, thì một món ăn healthy, đậm đà hương vị lại siêu đơn giản như này, chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn thay thế tuyệt vời đấy! Các chị em nhất định đừng bỏ qua nhé! Chúc các chị em trổ tài chế biến thành công!