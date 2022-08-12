Cách làm mực xào ớt chuông giòn dai, đậm đà, chuẩn hao cơm tại nhà!

Mực là một trong những loại hải sản vô cùng được ưa chuộng ở nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam ta. Bên cạnh những cách chế biến mực thơm ngon và vô cùng quen thuộc như: mực nướng muối ớt , mực hấp sả ,...thì món mực xào ớt chuông cũng là một lựa chọn rất được lòng các thực khách ở nhiều độ tuổi. Nhờ vào hương vị tươi ngon đặc trưng của mực ống, cùng độ giòn giòn có vị hăng của ớt chuông, tất cả đã hòa quyện vào tạo nên một món ăn gia đình đầy hương vị và dinh dưỡng, khiến ai ăn cũng mê! Hôm nay, hãy cùng chúng tôi khám phá từ A-Z về món mực xào hấp dẫn này nhé!

Loại hải sản này cũng có giá trị kinh tế cao và rất được ưa chuộng nhờ vào hương vị tươi ngon khi chế biến và thành phần dinh dưỡng chứa nhiều khoáng chất thiết yếu cho cơ thể người.

Mực ống là một loài động vật thân mềm, sống chủ yếu ngoài biển khơi, tại Việt Nam, loại mực này thường được đánh bắt ở các vùng biển có độ mặn vừa phải như Cửa Lò, Nhật Lệ, Phan Thiết,...

Cụ thể, trong 100g mực ống có chứa:

Chất béo 1.38g 2%

Chất béo bão hòa 0.358g 2%

Polyunsaturated Fat 0.524g

Không bão hòa đơn béo 0.107g

Cholesterol 233mg 78%

Sodium 44mg 2%

246mg kali

Carbohydrate 3.08g 1%

15.58g protein

Một chỉ số dinh dưỡng rất lý tưởng để bổ sung dưỡng chất và nâng cao sức khỏe cho người tiêu thụ. Đặc biệt, lượng protein chiếm 30% trong mực còn rất quan trọng để giúp da, tóc, cơ bắp của chúng ta có được độ khỏe mạnh và dẻo dai.

Không chỉ có vậy, mực ống còn được đánh giá cao do mang lại những công dụng hữu ích khác như: ngăn ngừa viêm khớp, hỗ trợ hình thành hồng cầu, tốt cho xương và răng, giảm chứng đau nửa đầu, tốt cho tim mạch, giúp thư giãn thần kinh và giảm huyết áp,...

Đặc biệt, theo các nghiên cứu ống nghiệm, mực có thể làm giảm kích thước khối u và sự lan rộng của các tế bào ung thư, nhờ vào mối liên hệ mật thiết với các chất chống oxy hóa có trong mực ống.

Bên cạnh thành phần dinh dưỡng và những công dụng tuyệt vời của mực ống, thì ớt chuông với những khám phá sau đây cũng sẽ khiến bạn bất ngờ đấy!

Ớt chuông

Ớt chuông, hay còn có tên gọi khác là ớt ngọt, là loại trái cây thuộc chi ớt, rất được ưa chuộng trong các công thức nấu nướng. Nhờ vào màu sắc đa dạng, đẹp mắt như: vàng, đỏ, cam, xanh,....cùng với vị giòn ngọt và mùi hăng nhẹ đặc trưng.

Ớt chuông nổi bật với nhiều màu sắc cùng nguồn dinh dưỡng tuyệt vời!

Không chỉ vậy, theo các chuyên gia dinh dưỡng, tác dụng của ớt chuông thể hiện rõ rệt trong việc giúp tăng cường thị lực, ngăn ngừa bệnh thiếu máu và nhiều bệnh ung thư, tim mạch khác.

Cụ thể, nhờ vào thành phần chứa nhiều vitamin A và carotenoid, đặc biệt là lutein và zeaxanthin, việc tiêu thụ ớt chuông có thể giúp giữ cho đôi mắt của bạn luôn khỏe mạnh, bảo vệ võng mạc khỏi tác hại của quá trình oxy hóa và thậm chí còn làm giảm nguy cơ mắc các bệnh về mắt do tuổi tác, đục thủy tinh thể hay mù lòa,...

Bên cạnh đó, ớt chuông còn là nguồn cung cấp chất sắt, chất chống oxy hóa và vitamin dồi dào, nhờ vậy có thể giúp cơ thể bạn tăng cường khả năng hấp thụ sắt và giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh thiếu máu.

Đặc biệt, một số loại hợp chất chống oxy hóa có trong ớt chuông đỏ, bao gồm lycopene còn có tác dụng giúp chống lại các gốc tự do, từ đó giúp ngăn ngừa một số loại ung thư, ví dụ như ung thư tuyến tiền liệt ở nam giới,...

Ngoài ra, việc bổ sung ớt chuông vào thực đơn mỗi ngày còn mang lại các công dụng hữu ích khác như: mang lại nhiều lợi ích cho tim mạch, giúp ngủ ngon, cân bằng tâm trạng, hỗ trợ giảm cân, kích thích tiêu hóa, làm sáng và tăng độ đàn hồi cho da, giúp tóc chắc khỏe,...

Tất cả nguồn năng lượng và dinh dưỡng dồi dào này đều có trong món “Mực xào ớt chuông” thôi đấy! Bạn có tin nổi không?! Giờ thì hãy cùng bắt tay ngay vào làm món mực xào ớt chuông thơm ngon và dinh dưỡng này thôi nào!

Cách làm mực xào ớt chuông giòn dai, đậm vị và siêu đơn giản

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Một vài nguyên liệu làm mực xào ớt chuông chuẩn ngon, ai cũng mê!

Mực ống 300 gr

Ớt chuông 1 trái

Bắp non 100 gr

Tỏi 4 tép

Sa tế 3 muỗng cà phê

Nước mắm 2 muỗng canh

Dầu ăn 2 muỗng canh

Gia vị thông dụng (Hạt nêm/ muối/ đường/ bột ngọt) 1 ít

Các bước tiến hành làm mực xào ớt chuông chuẩn ngon

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Công đoạn làm sạch mực và chuẩn bị các nguyên liệu ăn kèm!

- Trước tiên, với 300gr mực ống mua về, bạn sơ chế bằng cách tách đầu ra khỏi thân mực, đồng thời loại bỏ nốt phần xương sống ở thân và nặn bỏ răng ở phần đầu mực.

- Tiếp đó, bạn cẩn thận lột nhẹ lớp da bên ngoài của mực, rồi đem đi rửa lại 2 - 3 lần với nước sạch, sau đó để ráo và cắt thành từng khoanh vừa ăn như hình là được.

- Còn với phần ớt chuông mua về, bạn đem bỏ cuống, rồi cùng với bắp non đem rửa trực tiếp dưới vòi nước cho sạch và để ráo. Sau đó, bạn dùng dao cắt đôi ớt chuông theo chiều dọc, loại bỏ hạt rồi cắt khúc vừa ăn nhé.

- Cuối cùng là tỏi, bạn chỉ cần lột sạch vỏ rồi băm nhuyễn, là đã hoàn tất khâu sơ chế các nguyên liệu rồi đấy.

Bước 2: Ướp mực

Bạn nhớ để yên khoảng 20 phút cho mực thấm đều gia vị nhé!

- Với phần mực đã được làm sạch và cắt khúc ở bước trên, bạn cho vào tô và ướp cùng với các gia vị là: 3 muỗng cà phê ớt sa tế, 1 muỗng cà phê đường, 1/2 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng canh nước mắm và 1/2 muỗng cà phê bột ngọt.

- Sau đó, tiến hành trộn đều và để yên trong vòng 20 phút cho mực thấm đều gia vị là đạt nhé.

Bước 3: Xào mực

Quy trình xào mực với ớt chuông chuẩn giòn, dai, ngon!

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn bắc chảo lên bếp và cho 1 muỗng canh dầu ăn vào và đun ở lửa vừa. Khi thấy dầu nóng lên, thì bạn cho 4 tép tỏi đã băm nhuyễn vào phi thơm.

- Kế đến, bạn cho hết phần mực đã ướp vào xào đều từ 30 - 45 giây, khi thấy mực săn lại thì tắt bếp, rồi nhanh tay cho mực ra dĩa.

- Sau đó, bạn tiếp tục bắc chiếc chảo đó lên bếp cùng 1 muỗng canh dầu ăn và đun với lửa vừa, cho đến khi dầu sôi lăn tăn thì cho 100gr bắp non vào xào 1 phút. Đồng thời, thêm 100ml nước vào rồi nấu thêm 3 phút nữa.

- Đến đây, khi thấy nước cạn thì bạn tiếp tục cho 1 trái ớt chuông đã cắt cùng các gia vị là 1 muỗng cà phê đường và 1 muỗng canh nước mắm vào, rồi tiến hành xào trong vòng 2 phút.

- Cuối cùng, khi thấy các nguyên liệu đã chín thì bạn chỉ việc thêm nốt dĩa mực đã xào vào, rồi tiến hành đảo đều từ 30 - 60 giây nữa thì nêm nếm lại gia vị vừa ăn, là có thể tắt bếp và cho ra dĩa thưởng thức rồi nhé.

Thành phẩm

Mực xào ớt chuông ngon mắt ngon miệng, siêu hao cơm!

Mực xào ớt chuông hút mắt với tone màu sắc nổi bật cùng hương thơm nức mũi. Khi thưởng thức, bạn sẽ chìm đắm trong độ dai mềm, săn chắc của mực, hòa quyện với chút vị cay nồng, đậm đà nơi đầu lưỡi từ ớt chuông, và chút vị ngọt thơm từ bắp non, sự trung hòa hương vị đạt đến mức tuyệt đối, khiến ai cũng thích mê!

Mẹo chọn nguyên liệu tươi ngon, chất lượng

Mẹo chọn mua mực ống tươi ngon, chất lượng

- Mực ống tươi sẽ có màu sắc sáng bóng, phần màu nâu sẽ có màu nâu sậm, còn phần thân mực sẽ trắng đục như sữa.Khi sờ tay vào thân mực, sẽ cảm thấy được phần thịt mực săn chắc và có độ đàn hồi cao.

- Đặc biệt, đối với mực tươi, bạn nên chọn những con mực có màu mắt trong veo và không bị lồi ra ngoài. Ngược lại, mực không còn tươi sẽ có màu mắt đục hơn và đôi khi còn chảy dịch.

- Bên cạnh đó, bạn cũng nên lưu ý chọn những con mực có phần đầu và các xúc tu, râu mực dịch chặt vào thân, không bị mềm nhũn, rơi rụng hay rời rạc.

Mẹo chọn mua ớt chuông giòn ngon

- Bạn nên chọn mua những trái ớt chuông đực để làm món xào thì món bò xào ớt chuông sẽ ngon và đậm đà hơn.

- Nên chọn mua những quả ớt chuông có màu sắc tươi sáng, da nhẵn, căng bóng và còn nguyên cuống, khi cầm có cảm giác nặng tay và lớp da có phần rắn chắc hơn ớt chuông cái.

- Ngược lại, không nên chọn mua những quả ớt chuông có da ớt đã nhăn, khi cầm lên nhẹ tay và có cảm giác bị mềm, vì chúng là ớt chuông đã bị héo hoặc bị hư, khi chế biến sẽ ảnh hưởng đến hương vị của thành phẩm.

Trên đây là công thức làm món mực xào ớt chuông siêu thơm ngon và chuẩn hao cơm tại nhà. Các chị em còn chần chừ gì mà không thêm ngay món xào thơm ngon, dinh dưỡng này vào bữa ăn tối nay nào?! Chúc các chị em trổ tài thành công nhé!