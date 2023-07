Cách làm mực một nắng nướng muối ớt thơm ngon, ăn là ghiền!

Mực một nắng là một trong những món khoái khẩu trên bàn nhậu của nhiều gia đình Việt. Ngoài cách được thưởng thức trực tiếp, đơn giản thì với bàn tay tài ba của các nhà đầu bếp, loại hải sản tưởng chừng đơn điệu này lại được chế biến thành những món ăn thơm ngon lạ thường, khiến tín đồ ẩm thực nào cũng say mê. Trong đó phải kể đến món mực một nắng nướng muối ớt cay cay tê tê, ăn là ghiền! Hôm nay, hãy cùng Phụ nữ và Gia đình khám phá ngay cách làm mực một nắng nướng muối ớt ngon lành này nhé!

- Omega-3 là chất béo, nhưng đây là chất béo có lợi cho sự phát triển thần kinh và trí não, nhất là đối với trẻ em.

- Chất khoáng như đồng, sắt có tác dụng bổ máu.

- Selen làm giảm tình trang viêm khớp, kẽm giúp tăng cường, cải thiện chức năng sinh lý ở nam giới,...

Đặc biệt, theo các chuyên gia nghiên cứu, trong 100 gram mực một nắng chỉ chứa 71 calo - một lượng calo rất thấp so với lượng calo cần cung cấp cho một cơ thể trong một ngày và cũng thấp hơn rất nhiều so với các loại hải sản khác. Nhờ vậy mà bạn có thể thoải mái ăn mực một nắng mà chẳng sợ tăng cân chi hết nha, đã vậy còn có tác dụng giúp no lâu và giữ dáng đẹp nữa nhé.

Vừa thơm ngon, dễ chế biến, bổ dưỡng mà lại chẳng sợ dư thừa năng lựa, quả là một món ăn “lý tưởng” mà. Hãy cùng Phụ nữ và Gia đình bắt tay ngay vào làm mực một nắng nướng muối ớt chuẩn ngon nào!

Cách làm mực một nắng nướng muối ớt, thơm ngon nức mũi

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Các nguyên liệu đơn giản cho món mực một nắng nướng muối ớt thơm ngon!

Mực một nắng 500 gr

Ớt 5 trái

Tỏi 5 tép

Gia vị thông dụng (muối/ đường/ bột ngọt) 1 ít

Các bước tiến hành làm mực một nắng nướng muối ớt thơm ngon, gây ghiền

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Công đoạn sơ chế mực một nắng!

- Đầu tiên, với mực một nắng mua về, bạn nhặt bỏ hết mắt mực và răng mực, sau đó đem rửa sạch và để ráo nước là được.

- Còn về tỏi và ớt, thì bạn đem bóc vỏ (nếu có), rửa sạch và băm nhuyễn ra là đã hoàn tất khâu sơ chế các nguyên liệu rồi nhé.

Bước 2: Ướp mực

Các bước ướp gia vị cho mực một nắng!

- Ở công đoạn này, bạn lần lượt cho số tỏi ớt đã băm nhuyễn và 1 muỗng canh muối, 1 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê bột ngọt vào 1 cái chén, rồi tiến hành trộn thật đều cho các gia vị hòa quyện.

- Tiếp đó, bạn dùng cọ quét, quét đều hỗn hợp muối ớt vừa chuẩn bị lên những con mực một nắng, rồi dùng dao khứa các đường hình vẩy rồng lên thân mực.

- Cuối cùng, bạn chỉ cần để ướp trong khoảng 10 - 15 phút cho mực thấm đều gia vị là được nhé.

Bước 3: Nướng mực

Bạn nhớ để ý lửa than trong quá trình nướng mực nhé!

Đến đây thì bạn chỉ cần cho phần mực đã được quét muối ớt lên lửa than, rồi tiến hành nướng trong khoảng 15 - 20 phút cho đến khi mực chín vàng thơm cả 2 mặt là có thể thưởng thức ngay rồi nhé.

Thành phẩm

Mực nướng muối ớt thơm nức mũi, chuẩn thơm ngon, đánh thức vị giác!

Chỉ với vài công đoạn chế biến đơn giản là bạn đã có ngay món mực một nắng nướng muối ớt thơm ngon nức mũi từ tỏi ớt, khi thưởng thức sẽ cảm nhận được thịt mực vừa dai, vừa ngọt, vừa thấm vị mặn mặn, cay tê, ai ăn cũng mê!

Mẹo chọn mua mực một nắng ngon, chất lượng

- Để mua được những con mực một nắng chất lượng, bạn nên chọn những con mực có màu hồng nhạt, có lớp phấn trắng bên ngoài thân mực, vì đây là những con mực một nắng được làm từ mực tươi nên thịt sẽ ngon và ngọt hơn. Đặc biệt, lớp phấn trắng bên ngoài thân mực càng dày thì mực càng tươi, càng ngon nhé.

-Đồng thời, bạn cũng nên chọn mua những con mực khô ráo, có mình dày thịt, khi cầm lên có cảm giác nặng tay, đầu và thân mực còn dính chặt vào nhau.

Ngoài ra, không nên mua những con mực có màu trắng bệch, vẫn còn ẩm ướt, có mùi lạ.

Mẹo bảo quản mực một nắng

-Để bảo quản mực được lâu, cách đơn giản nhất là cho vào túi nilon kín rồi bỏ vào ngăn đá tủ lạnh.

-Nhưng để có thể bảo quản mực một nắng lâu nhất, ít nhất là 6 tháng và đảm bảo giữ nguyên vẹn chất lượng, độ ngon và mùi vị đặc trưng của mực thì nên đóng vào túi chân không rồi cho vào ngăn đá tủ lạnh bảo quản.

Trên đây là cách làm mực một nắng nướng muối ớt dai ngon, cay cay, tê tê, đầy kích thích vị giác. Món ăn bắt vị này mà được chấm thêm chút tương ớt và thưởng thức cùng lon bia lạnh nữa thì chuẩn bài khỏi cần chỉnh, đảm bảo ngay cả dân “không sành nhậu” cũng “diệt gọn” món này ngay nhé! Với cách chế biến siêu đơn giản như này, các chị em độc giả của Phụ nữ và Gia đình nhất định đừng bỏ qua nhé!