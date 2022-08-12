2 cách nấu chè mít cực thơm ngon và siêu đơn giản tại nhà!

Chè là một trong những món ăn vặt yêu thích của nhiều chị em, còn mít là một trong những loại trái cây thơm ngon của mùa hè, 2 loại này mà kết hợp với nhau, thì sẽ cho ra đời món chè mít thơm ngon, ngọt mát, đảm bảo ai cũng thích mê. Hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu tới quý bạn đọc 2 công thức nấu chè mít chuẩn ngon lại còn siêu đơn giản tại nhà nhé!

- Đầu tiên, bạn cho 1 lít nước vào nồi rồi bắc lên bếp đun sôi. Khi thấy nước sôi lên thì bạn lần lượt cho thêm 100gr đường, 15gr trà xanh vào và để yên trong khoảng 2 - 3 phút.

- Tiếp đó, bạn cho vào tô 100gr bột năng cùng 2 muỗng canh nước trà mới đun, rồi dùng muỗng đảo đều đến khi bột trở nên ướt và kết dính.

- Sau đó, bạn dùng tay nhào bột thêm một vài lần nữa, đến khi thấy bột không còn dính tay nữa, thì bạn tiến hành lấy một ít bột vào lòng bàn tay rồi vo đều thành từng viên hình tròn như hình. Cứ vê tròn tương tự như vậy với số bột còn lại.

- Cuối cùng, bạn chỉ cần cho tất cả số trân châu vừa tạo vào nồi nước trà xanh, rồi tiến hành luộc trong khoảng 15 phút cho trân châu chín.

- Đến đây, khi thấy trân châu chín nở được rồi, thì bạn vớt ra và cho ngay vào một tô nước lạnh và ngâm khoảng 5 phút, sau đó lấy ra và để ráo nước là được, cách này sẽ giúp trân châu giòn dai và thơm ngon hơn.

Bước 2: Pha sữa dừa

Công đoạn pha sữa dừa thơm béo!

Ở công đoạn này, bạn chỉ cần chuẩn bị một chiếc tô sạch, rồi lần lượt cho vào các nguyên liệu là 50ml nước cốt dừa, 50gr sữa đặc, 300ml sữa tươi, sau đó dùng muỗng khuấy đều hỗn hợp cho hòa quyện là được nhé.

Bước 3: Hoàn thành

Tạo hình cho ly chè mít sữa dừa chuẩn ngon, hấp dẫn!

Đến đây thì bạn chỉ việc cho vào ly 1 ít sương sáo, trân châu, 1 ít mít thái sợi rồi đổ sữa dừa vào, có thể thêm chút đá viên vào nữa là có thể thưởng thức ngay rồi nhé. Rất đơn giản phải không nào?!

Thành phẩm

Ly chè mít ngon mắt ngon miệng, siêu chất lượng!

Món chè mít sữa dừa là sự kết hợp hoàn hảo giữa vị sữa dừa béo ngậy cùng hương vị ngọt thơm rất đặc trưng của mít, chỉ cần nếm thử thôi là thấy ngây ngất rồi, chắc hẳn các thành viên trong gia đình sẽ yêu thích lắm nhé!

2. Chè mít sương sáo

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Mít (bỏ hột) 300 gr

Sương sáo trắng 50 gr

Nước cốt dừa 400 ml

Đường 100 gr

Muối 1 ít

Các bước tiến hành làm chè mít sương sáo thơm ngon

Bước 1: Sơ chế mít

Công đoạn thái mít thành những sợi nhỏ vừa ăn!

Với mít mua về, bạn chỉ cần bỏ hột rồi dùng dao cắt thành từng sợi vừa ăn như hình là được nhé.

Bước 2: Làm sương sáo

Quy trình nấu sương sáo chuẩn ngon, núng nính!

- Đầu tiên, bạn cho 1 lít nước lạnh và 50gr bột sương sáo vào nồi, sau đó dùng cây đánh trứng khuấy đều để bột được hòa tan.

- Kế đến, bạn bắc nồi nước lên bếp và đun sôi với lửa vừa trong khoảng 10 phút. Khi thấy nước đã trong hơn, bạn chỉ cần bắc nồi xuống và đổ vào khuôn, rồi để cho hỗn hợp sương sáo nguội bớt.

- Cuối cùng, bạn chỉ cần đem bảo quản ở ngăn mát tủ lạnh trong khoảng 1 giờ để sương sáo đông lại là hoàn tất khâu làm thạch sương sáo mát lạnh, núng nính nhé.

Bước 3: Nấu nước cốt dừa

Nước cốt dừa sánh mịn, béo ngậy hấp dẫn!

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn bắc một chiếc nồi khác lên bếp, rồi cho lần lượt các nguyên liệu là 400ml nước cốt dừa, 100ml nước lọc và 100gr đường cát cùng một ít muối vào, sau đó dùng muỗng khuấy đều.

- Kế đó, tiến hành đun hỗn hợp trên trong khoảng 15 phút cho đến khi hỗn hợp sôi và đường tan hết thì tắt bếp và để nguội là được.

Bước 4: Hoàn thành

Chè mít sương sáo, sự kết hợp tuyệt hảo!

- Đến đây thì bạn chỉ việc lấy sương sáo từ tủ lạnh ra rồi dùng dao cắt thành từng miếng vừa ăn.

- Sau cùng, cho tất cả các nguyên liệu vào ly cùng một ít đá viên và thưởng thức ngay thôi nào.

Thành phẩm

Chè mít sương sáo handmade, thơm ngon như ngoài tiệm!

Món chè mít sương sáo vừa đơn giản lại vô cùng thơm ngon, hấp dẫn. Nổi bật với vị ngọt, dai dai, cùng hương thơm của mít, đảm bảo ngay cả team không hảo ngọt cũng sẽ yêu thích nhé!

Mẹo chọn mua mít tươi ngon, ngọt múi

- Để chọn mua được những quả mít chín tới và tươi ngon, bạn nên quan sát hình dáng của quả mít : Quả mít nên có dáng tròn đều, không có eo hay bị lõm vào trong và có hương thơm lừng đặc trưng của mít.

- Đặc biệt, bạn nên chọn những quả mít có màu xanh nhạt xen lẫn vài chỗ màu vàng, gai nở to và đều nhau, khi dùng tay ấn nhẹ sẽ thấy mít có độ mềm nhất định.

- Đồng thời, tránh chọn mua những quả bị lõm hoặc có eo, vì đây thường là những quả dễ bị sâu và có nhiều xơ hơn, không được ngon ngọt và nhiều múi.

- Ngoài ra, cũng không nên chọn những quả có gai nhỏ, nhọn và còn cứng vì đây là mít chưa chín hoặc bị chín ép, vị ít ngọt.

- Trường hợp nếu bạn chọn mua mít cắt sẵn, thì nên chọn mua mít có màu vàng ươm, có mùi thơm đặc trưng và được bọc kín bằng màng bọc để đảm bảo an toàn vệ sinh nhé. Tránh mua những miếng có màu sắc nhợt nhạt, không có mùi thơm hoặc mít bị thâm vì đây là mít non, vị nhạt hoặc đã để lâu.

Trên đây là 2 cách nấu chè mít thơm ngon, ngọt mát và siêu đơn giản tại nhà, ai ai cũng có thể làm được. Chiều chiều nóng bức và buồn ngủ, mà được ly chè mít mát lạnh ngọt thơm này “đánh thức” thì còn gì bằng?! Các chị em nhất định đừng bỏ qua nhé!