Cách làm bún ốc nguội - món quà nghệ thuật của người Hà thành!

Bún ốc là một trong những món ăn đặc sản và là nét văn hóa rất đẹp của Hà Nội. Nhưng với người Hà thành chính gốc, khi nhắc đến hai từ “bún ốc” người ta không chỉ nghĩ ngay tới những tô bún ốc nóng hổi vừa ăn vừa thổi, mà còn đặc biệt nhớ đến món Bún ốc nguội - món bún lâu đời và chỉ giới sành ăn mới thật sự biết được hết cái hay, cái độc đáo của món ăn này. Hôm nay, hãy cùng chúng tôi khám phá tất tần tật về món bún thơm ngon, lạ miệng và hấp dẫn này nhé!

Người Hà Nội vốn thích ăn bún ốc, nhưng xì xụp bán bún ốc nóng bốc khói nghi ngút giữa trưa hè thì sao cực quá. Có lẽ chắc cũng bởi thế mà bún ốc nguội ra đời.

Bún ốc nguội hay bún ốc chấm là món ăn gắn liền với cuộc sống của không ít người Hà Nội, nhiều người xa xứ đi về, chỉ muốn được 'chén' một bát cho thỏa nỗi nhớ mong.

Bún ốc nguội xuất hiện ở Hà Nội từ khi nào hay ai nghĩ ra món ăn này hiếm người trả lời được. Chỉ biết từ lâu, những gánh bún ốc nguội nơi góc phố, vỉa hè, với từng hàng người xúm lại mua, đã in sâu vào tiềm thức của người Hà Nội.

Thật vậy, bún ốc nguội bình dị, giản đơn nhưng tinh tế như chính cách sống của người Hà Nội xưa, điều tinh tế này được thể hiện ở việc cầu kỳ trong khâu chuẩn bị các nguyên liệu tươi ngon nhất, hấp dẫn nhất. Chẳng vậy mà trong cuốn “Miếng ngon Hà Nội”, nhà văn Vũ Bằng đã từng viết về bún ốc: “Đó là thứ quà đạt được tới cái đích nghệ thuật ăn ngon của người Hà Nội”. Vậy mới thấy, hương vị của món ăn này lại có sức hấp dẫn đến vậy! Nếu từng đến Hà thành, mà không thử thưởng thức tô bún ốc nguội thì đúng là đáng tiếc mà!

Nhưng may mắn thay, với công thức sắp được chia sẻ dưới đây, các chị em hoàn toàn có thể mang hương vị thơm ngon rất riêng, rất đặc biệt của món bún ốc nguội này đến gian bếp nhỏ của gia đình mình nhé! Hãy cùng chúng tôi bắt tay vào chế biến ngay thôi nào!

Cách làm bún ốc nguội chuẩn ngon như hương vị Hà thành

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Một vài nguyên liệu dân dã cho món bún ốc nguội tinh tế!

Bún lá (hoặc bún tươi loại thường) 200 gr

Thịt ốc bươu (không tính vỏ) 400 gr

Xương heo 150 gr

Cà chua 3 quả

Ớt tươi (ớt lớn hoặc ớt sừng) 3 quả

Ớt bột 1 ít

Hành tím 8 củ

Tỏi 8 tép

Mẻ 1 muỗng canh

Dầu ăn 3 muỗng cà phê

Giấm 1 ít

Gia vị thông dụng (muối/ đường/ tiêu) 1 ít

Dụng cụ cần thực hiện: chảo chống dính, nồi, rổ, tô,...

Các bước tiến hành nấu bún ốc nguội chuẩn ngon và siêu đơn giản

Bước 1: Sơ chế thịt ốc bươu

Công đoạn làm sạch thịt ốc bươu!

- Đầu tiên, thịt ốc bươu mua sẵn về, bạn đem bóp với 1 ít giấm cho hết mùi tanh. Sau đó cắt sạch phần dạ dày màu hồng ở giữa đầu ốc, rồi bóp sạch lần nữa với muối cho hết nhớt là được. Cách này giúp ốc bươu vừa sạch, lại còn giòn dai hơn nữa.

- Tiếp đến, với phần thịt ốc bươu mới được sơ chế, bạn dùng dao thái làm đôi hoặc làm bốn đối với những con to, còn với những con nhỏ lại thì bạn để nguyên.

Bước 2: Sơ chế các nguyên liệu khác

Sơ chế các nguyên liệu làm nước dùng và ớt chưng!

- Trước tiên, xương heo mua về, bạn đem ngâm với nước muối pha loãng trong khoảng 10 phút, rồi đem rửa lại thật sạch với nước và chặt thành từng khúc vừa ăn như hình.

- Với hành tím thì bạn bóc sạch vỏ, sau đó chia làm 2 phần, 1 phần tiến hành băm nhỏ, phần còn lại thì đem cắt lát.

- Còn tỏi thì bạn chỉ cần bóc vỏ rồi băm nhuyễn là được.

- Cà chua thì bạn cũng đem đi rửa sạch với vài lần nước rồi cắt múi cau.

- Cuối cùng là ớt, bạn chỉ việc rửa thật sạch rồi đem xay nhuyễn bằng máy xay thịt hoặc máy xay gia vị là đã hoàn tất khâu sơ chế các nguyên liệu rồi nhé.

Bước 3: Ướp gia vị và xào ốc

Ướp gia vị và xào chín thịt ốc bươu!

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn cho ốc phần thịt ốc bươu đã được sơ chế vào tô, rồi tiến hành ướp cùng với 1 muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng cà phê muối, hành tím băm nhỏ và 1/2 phần tỏi băm, trộn đều các gia vị và để yên trong khoảng 10 phút cho ốc ngấm gia vị là được nhé.

- Sau đó, bạn tiến hành bắc chảo lên bếp và cho 1 muỗng cà phê dầu ăn vào, khi thấy dầu sôi thì cho phần ốc vừa ướp vào xào cho đến khi ốc chín và săn lại là đạt.

Bước 4: Làm ớt chưng

Các bước làm ớt chưng đúng chuẩn!

- Vẫn ở chiếc chảo đã xào ốc, bạn phi thơm 1/2 phần tỏi băm còn lại, sau đó cho ớt xay vào đảo đều.

- Kế đến, bạn lần lượt cho thêm 1 muỗng cà phê muối và 1 muỗng cà phê đường vào, đảo thật đều tay và tiến hành đun với lửa nhỏ khoảng 10 phút để ớt không bị cháy.

- Đến khi thấy hỗn hợp ớt trong chảo sôi lại thì bạn cho thêm 1 ít ớt bột và 1 muỗng cà phê dầu ăn vào đảo đều lần nữa là có thể tắt bếp rồi nhé.

Bước 5: Ninh nước dùng và hoàn thành

Nấu nước dùng thơm ngon, đậm vị!

- Ở bước cuối cùng này, bạn cho xương heo cho vào nồi rồi ninh lấy nước, đun với lửa vừa trong khoảng 30 - 40 phút.

- Cùng lúc đó, bạn cho 1 muỗng cà phê dầu ăn vào chảo rồi đem hành tím thái lát mỏng phi cho vàng thơm, sau đó cho cà chua bổ múi cau vào xào chung cho đến khi cà chua mềm nhuyễn ra là được.

- Sau đó, bạn tiếp tục cho phần cà chua đã xào chín vào nồi nước dùng, rồi đun đến khi sôi lại thì lọc lấy 1 muỗng canh mẻ và nêm nếm lại cho vừa miệng.

Thành phẩm

Bún ốc nguội thơm ngon hấp dẫn, mang nét tinh hoa ẩm thực Hà thành!

Tô bún ôc nguội hấp dẫn với từng thành phần tươi ngon riêng lẻ, cùng hương vị đầy bùng nổ khi kết hợp. Khi thưởng thức, gắp một vắt bún chấm qua nước dùng có vị chua thanh nhẹ đã để nguội, ăn kèm chút rau sống hay lát ớt tươi rất thơm ngon. Miếng ốc béo ngậy lại giòn tan quyện cùng vị chua, cay của nước dùng, vị thanh mát của bún và rau sống như xua đi cái oi nóng của tiết trời nóng nực này!

Mẹo chọn mua nguyên liệu tươi ngon, chất lượng

Mẹo chọn mua ốc bươu tươi ngon đúng cách

- Với ốc bươu còn vỏ thì bạn nên chọn những con ốc còn sống, khi chạm vào thì có phản xạ nhanh, có mùi tanh đặc trưng của ốc.

- Đồng thời, nên chọn những con có kích thước vừa phải, phần thân nằm sát vào trong vỏ, khi sờ vào thấy săn chắc.

- Ngược lại, không nên chọn những con ốc bươu quá to, thân ốc mềm nhũn, có mùi kỳ lạ, vảy ốc nằm bên ngoài vì có thể chúng đã chết, ăn sẽ không ngon và đảm bảo.

Mẹo chọn mua xương heo tươi ngon

- Với món ăn này thì bạn nên chọn mua phần xương sườn heo, có một ít thịt cùng một ít mỡ để hầm nước ngon hơn nhé.

- Bạn nên chọn xương heo có màu đỏ hồng tự nhiên, khi dùng tay ấn vào thì thấy thịt có cảm giác đàn hồi, có kích thước vừa phải.

- Bên cạnh đó, tránh chọn những phần xương heo có màu sắc tím tái bất thường, có mùi hôi khó chịu, vì đây là xương heo đã để lâu.

Trên đây là công thức nấu bún ốc nguội mang hương vị chuẩn ngon như ở Hà thành tại nhà. Với món bún vừa độc đáo vừa đặc biệt như này, chị em chọn lựa làm món ăn để cả nhà quây quần vào cuối tuần này thì còn gì tuyệt hơn nữa?! Chúc các chị em trổ tài chiêu đãi thành công nhé!