Cách làm kem ốc quế socola chuẩn ngon - đẹp như ngoài tiệm tại nhà!

Kem là một trong những món ăn vặt khoái khẩu của nhiều người, nhất là các em bé nhỏ. Đặc biệt trong những tháng hè nóng bức như này, được cầm trên tay những cây, ly kem mát lạnh, đầy hương vị thì còn gì bằng nữa?! Nắm bắt được “tình yêu” với kem của nhiều tín đồ hảo ngọt, hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý bạn đọc công thức làm món kem ốc quế socola thơm ngon, hấp dẫn như ngoài tiệm, với cách làm siêu đơn giản tại nhà nhé!

- Tiếp đó, bạn mang hỗn hợp socola sữa vừa được đun chảy ra ngoài và dùng muỗng khuấy đều, rồi dùng màng bọc thực phẩm đậy kín lại và đem bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh trong khoảng 20 phút là được nhé.

- Đầu tiên, bạn cho 85gr socola đen và 120ml heavy cream vào 1 cái tô, sau đó tiến hành đun chảy hỗn hợp trong vòng 1 phút ở lò vi sóng.

- Cũng tương tự như vậy, với một chiếc tô khác, bạn cho 310gr socola chip và 120ml dầu dừa vào cùng, sau đó cũng đun chảy trong lò vi sóng trong khoảng 1 phút, rồi đem hỗn hợp socola dầu dừa ra ngoài và khuấy đều là đã hoàn tất khâu chế biến đầu tiên rồi nhé.

Bước 2: Phủ socola bánh ốc quế

Kỹ thuật bọc socola cho lòng bánh ốc quế!

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn bọc giấy bạc xung quanh 1 cái khuôn để làm chỗ cắm bánh ốc quế.

- Kế đến, bạn dùng muỗng cho từ từ hỗn hợp socola dầu dừa vừa đun chảy vào bên trong bánh ốc quế và nhẹ nhàng xoay đều cho socola phủ kín một lớp mỏng bên trong bánh như hình là đạt.

- Sau đó, cắm bánh ốc quế đã phủ socola vào khuôn giấy bạc phía trên để giữ bánh thẳng đứng như hình, cứ lặp lại các bước như vậy cho 5 cây ốc quế còn lại.

- Cuối cùng, bạn chỉ cần cho khuôn bánh socola ốc quế vào ngăn mát tủ lạnh khoảng 2 phút để làm socola đông lại là được nhé.

Bước 3: Thêm nhân kem và làm lạnh lần 1

Thêm nhân kem cho bánh ốc quế, bạn lưu ý nên nén nhẹ kem thôi nhé!

- Với phần bánh socola ốc quế mới được bảo quản ở ngăn mát tủ lạnh, bạn mang bánh socola ốc quế ra và cho vào đó 1 muỗng kem vani tương ứng với mỗi bánh.

- Bạn lưu ý nén nhẹ kem, sao cho kem đầy đến miếng bánh như hình là được.

- Cuối cùng, sau khi đã thêm kem xong cho cả 6 bánh, bạn lại cho vào làm lạnh ở ngăn đá tủ lạnh nhé.

Bước 4: Thêm nhân kem socola và làm lạnh lần 2

Khi hoàn thành tạo hình, bạn nhớ đem kem bảo quản ở ngăn đông ít nhất 30 phút nhé!

- Ở bước này, đầu tiên, bạn dùng muỗng múc kem để lấy 1 lượng kem vừa đầy muỗng, rồi khoét 1 lỗ nhỏ bên trong phần kem như hình.

- Tiếp đến, bạn lấy phần socola sữa ở bước 1 trong tủ lạnh ra, rồi dùng muỗng múc 1 muỗng cà phê socola sữa cho vào lỗ nhỏ bên trong kem mà bạn vừa khoét ở trên.

- Sau đó, tiếp tục cho phần kem nhân socola vừa rồi úp lên miệng que kem ốc quế để tạo phần nhân kem hoàn chỉnh.

- Tiến hành thực hiện lần lượt các thao tác trên đến khi hết 6 cái kem ốc quế.

- Cuối cùng, bạn chỉ cần xếp 6 cây kem ốc quế socola lên 1 cái khay và đem bảo quản trong ngăn đông tủ lạnh ít nhất là 30 phút cho kem đông lại hoàn hoàn là đạt nhé.

Bước 5: Hoàn thành

Quy trình các bước vào áo socola và đậu phộng cho kem ốc quế socola!

- Ở công đoạn cuối cùng này, với phần hỗn hợp socola sữa còn dư ở bước 4, bạn cho vào lò vi sóng và đun chảy trong thời gian 1 phút.

- Tiếp đó, sau khi kem ốc quế nhân socola đã đông lại thì bạn mang ra ngoài và nhúng đều phần kem vào hỗn hợp socola sữa đun chảy vừa rồi.

- Sau cùng, bạn chỉ cần nhanh tay lăn qua đậu phộng rang giã nhỏ là hoàn thành những cây kem ốc quế socola nhỏ xinh chuẩn ngon rồi nhé!

Thành phẩm

Kem ốc quế socola thơm ngon hấp dẫn từ "ngoài vào trong"!

Những cây kem ốc quế socola nhỏ xinh với tạo hình “đẹp chuẩn” chẳng khác gì như những cây kem thương hiệu mua ở ngoài tiệm. Bên ngoài được phủ một lớp đậu phộng thơm bùi cùng socola đắng nhẹ giòn tan, còn bên trong là lớp kem mát lạnh kèm theo nhân socola sữa béo ngọt, dẻo dẻo vô cùng tuyệt vời. Cắn thử một miếng thôi là bạn đã thấy vị ngọt, đắng nhẹ và thanh mát như muốn tan ra ngay đầu lưỡi, đảm bảo thực khách ở độ tuổi nào cũng “đổ đứ đừ” món kem chất lượng này nhé!

Trên đây là công thức làm kem ốc quế socola chuẩn ngon - đẹp, mang chất lượng nhà hàng với cách làm siêu đơn giản tại nhà. Chỉ với một chút tỉ mỉ và khéo léo, là chị em đã có ngay cho mình một món ăn vặt mát lạnh, thơm ngon và chuẩn đẹp như ngoài tiệm rồi. Chiều chiều nóng bức mà có cây kem chất lượng này để nhâm nhi thì còn gì bằng nữa, hẳn các thực khách nhí trong nhà sẽ reo hò mỗi ngày đó, các chị em nhất định đừng bỏ qua nhé! Chúc các chị em trổ tài chiêu đãi gia đình thành công nhé!