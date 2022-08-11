Cách pha cà phê sầu riêng thơm ngon, đậm vị, uống là thích tại nhà!

Bạn là một tín đồ caffeine? Bạn đã “cân” qua mọi thể loại cà phê từ ngọt tới đắng rồi? Thế bạn có từng thử hương vị kết hợp giữa cà phê đen hòa tan và sầu riêng chưa? Sự kết hợp mang tên cà phê sầu riêng này đang làm “chao đảo” giới nghiền caffeine vì hương vị thơm ngon, độc lạ khó cưỡng đấy! Hôm nay, hãy cùng chúng tôi khám phá “tần tần tật” về loại cà phê mới toanh nhưng đầy thú vị này nhé!

Nổi bật với lớp vỏ cứng bao quanh là gai nhọn, có màu xanh khi còn sống và chuyển màu nâu khi đã chín sau 3 tháng thụ phấn cùng hương vị thơm “nồng rất” riêng và từng múi quả đầy cơm và mềm mịn.

Được mệnh danh là "vua của các loại trái cây", sầu riêng là một loại quả nhiệt đới rất giàu chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe và được đông đảo các thực khách Việt yêu thích.

Không chỉ đốn tim các thực khách bởi hương thơm và hương vị đặc trưng, sầu riêng còn dễ dàng chinh phục nhiều thực khách bởi thành phần dinh dưỡng và công dụng tuyệt vời.

Cụ thể, nhờ vào thành phần chứa nhiều vitamin C, vitamin B9 và nồng độ chất chống oxy hóa cao, việc ăn sầu riêng có thể giúp cơ thể chúng ta tăng cường hệ miễn dịch, ngăn ngừa sự thiếu máu và chống lão hóa da,... Bên cạnh đó, sầu riêng còn đem đến các công hiệu khác như củng cố xương chắc khỏe, kiểm soát huyết áp nhờ vào hàm lượng kali cao, cùng với khả năng ngăn ngừa táo bón, tăng cường sức khỏe răng, nướu và chống trầm cảm,...

Bên cạnh những công dụng tuyệt vời của vị “vua trái cây”, thì chúng ta cũng không thể không đề cập đến những tác dụng hữu ích quen thuộc của cà phê.

Cà phê đen - công thức đánh thức giác quan

Cà phê đen là một trong những loại thức uống quá quen thuộc với người dân trên thế giới rồi! Ở Việt Nam, sáng sáng mỗi ngày, bạn có thể dễ dàng mua được những ly cà phê nóng hổi hay cà phê đá thơm nức mũi từ khắp các thương hiệu lớn nhỏ và cả ở những chiếc xe đẩy nhỏ bên đường.

Ly cà phê đen là thức uống quen thuộc mỗi ngày của hàng triệu người trên TG!

Như một nét văn hóa, người dân ta sáng nào mà không uống cà phê thì cứ cảm thấy thiếu thiếu điều gì ấy. Nhưng không chỉ là món thức uống của nhiều người, việc thưởng thức ly cà phê đen mỗi ngày còn mang lại rất nhiều lợi ích tuyệt vời.

Cụ thể, việc bổ sung cà phê đen vào thực đơn mỗi ngày với liều lượng hợp lý sẽ mang lại những hiệu quả sau: giúp tăng cường trí nhớ, cải thiện hiệu suất trong quá trình tập luyện thể thao, tốt cho gan, làm sạch dạ dày, giúp giảm cân, cải thiện tim mạch, giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, giảm căng thẳng và trầm cảm, chống lại bệnh gút,...

Đặc biệt, cà phê đen còn là nguồn giàu chất chống oxy hóa và có khả năng giảm nguy cơ mắc ung thư như ung thư gan, vú, ruột kết và trực tràng, nhờ vào hợp chất có trong cà phê giúp ngăn ngừa hiệu quả.

Tóm lại, có thể nói, cà phê sầu riêng là một sự kết hợp lý tưởng giữa khả năng tuyệt vời của cà phê đen và sầu riêng, nhưng đồng thời vẫn mang lại một hương vị ngọt béo, thơm ngon khó cưỡng, đảm bảo vừa giúp bạn tỉnh táo, vừa nạp đầy đủ năng lượng và dưỡng chất cần thiết với một hương vị uống là mê! Quả là tuyệt vời phải không nào?! Giờ thì hãy cùng bắt tay ngay vào pha chế ly cà phê sầu riêng chuẩn ngon, thơm béo thôi nào!

Cách pha cà phê sầu riêng ngọt béo, thơm ngon, ai uống cũng thích

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu đơn giản cho món thức uống cà phê sầu riêng!

Cà phê đen hòa tan 4 muỗng cà phê

Sầu riêng 200 gr (1 múi)

Sữa đặc 3 muỗng cà phê

Nước sôi 50 m

Dụng cụ cần thực hiện: máy đánh trứng, ly, muỗng, chén, dĩa,...

Các bước tiến hành làm cà phê sầu riêng siêu ngon và đơn giản

Bước 1: Pha cà phê phin

Công đoạn hãm lấy nước cốt cà phê nguyên chất!

- Đầu tiến, bạn cho vào phin cafe 3 muỗng cà phê bột cà phê đen hòa tan.

- Tiếp đó rót từ từ 50ml nước sôi vào, rồi đậy nắp phin lại và đợi khoảng từ 3 - 5 phút cho phần nước cốt cà phê đen (khoảng 80ml) chảy xuống hết nhé.

Bước 2: Tán mịn sầu riêng

Tán nhuyễn một múi sầu riêng!

Múi sầu riêng mua về, bạn cho vào chén, rồi dùng muỗng tán cho sầu riêng thật nhuyễn ra như hình là được nhé.

Bước 3: Pha cà phê sầu riêng

Quy trình các bước pha chế cà phê sầu riêng chuẩn vị!

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn múc ra ly toàn bộ sầu riêng đã tán nhuyễn, rồi cho thêm vào 3 muỗng cà phê sữa đặc và tiến hành trộn đều.

- Sau đó, bạn chỉ cần rót vào ly 50ml cà phê phin vừa pha, và cho thêm 1 ít đá viên vào, sau đó khuấy đều lên là được.

Bước 4: Đánh bọt cà phê

Tạo bọt cho thành phẩm thêm lung linh đẹp mắt!

- Đến đây, thì bạn cần dùng máy đánh trứng hoặc cây đánh trứng để đánh bông 30ml cà phê phin nhằm tạo thành lớp bọt cà phê.

- Kế đến, bạn chỉ cần múc phần bọt mới đánh lên trên bề mặt ly cà phê rồi dùng muỗng dàn đều.

- Cuối cùng là rắc 1 ít bột cà phê lên trên cùng nữa là có thể thưởng thức ngay một ly cà phê sầu riêng vừa đẹp mắt vừa ngon miệng hết ý rồi nhé!

Thành phẩm

Ly cà phê sầu riêng thơm ngon hấp dẫn, thử là thích mê!

Ly cà phê sầu riêng sánh mịn, với hương vị sầu riêng mềm ngọt, cân bằng cùng vị cà phê đen đăng đắng đặc trưng, đảm bảo vừa lạ miệng lại vô cùng lôi cuốn hấp dẫn, chắc chắn sẽ làm sáng bừng cả ngày mới của bạn đấy!

Mẹo chọn mua sầu riêng tươi ngọt, không chất bảo quản

- Để mua được những trái sầu riêng thơm ngon tự nhiên, bạn nên chọn những trái sầu riêng có hình dạng hơi méo, cuống còn tươi, có hương thơm mạnh. Đồng thời, bạn cũng có thể dùng ngón tay ấn nhẹ vào phần cuống, nếu có cảm giác cuống ướt thì phần cuống đó vẫn còn tươi nhé.

- Bên cạnh đó, bạn cũng chọn nên mua những trái sầu riêng có gai trông tươi mới, xanh cứng và nở to. Sầu riêng chín cây rất dễ tách, múi có màu vàng óng, dẻo mịn và béo.

- Ngược lại, bạn không nên mua sầu riêng không có mùi hương nồng đặc trưng, đôi khi không có mùi vì đây là sầu riêng ngâm hóa chất.

- Thêm vào đó, sầu riêng ngâm thuốc lại khó tách, cơm thường bị sượng và có màu vàng nhạt.

Trên đây là cách pha chế ly cà phê sầu riêng chuẩn ngon ngọt, thơm béo và xen chút vị đắng rất đặc biệt. Bởi vậy mới thấy, chẳng có gì lạ khi món thức uống này lại trở nên “viral” trong giới đồ uống sáng tới vậy! Với cách pha chế đơn giản cùng hương vị đặc biệt như này, các chị em nhất định phải thử nhé! Chúc các chị em trổ tài pha chế thành công nhé!