Công dụng KHÔNG NGỜ TỚI của cà phê đối với sức khoẻ mà bạn không nên BỎ QUA

Caffein có thể làm tăng mức adrenaline và giải phóng axit béo từ các mô mỡ của bạn. Nó cũng dẫn đến những cải thiện đáng kể về hiệu suất vật lý. Caffein giúp cải thiện hiệu suất hoạt động thể chất trung bình từ 11-12%. Đặc biệt, bạn có thể dùng một tách cà phê khoảng 1 giờ trước khi luyện tập thể hình. Điều này sẽ giúp quá trình luyện tập của bạn hiệu quả hơn.

Không có gì ngạc nhiên khi cà phê làm tăng sự chú ý, tỉnh táo và tập trung, nhưng đó không phải là tất cả. Cà phê có thêm đường có thể biến bạn thành một thiên tài trong một thời gian vì sự kết hợp của caffeine và glucose kích hoạt một số khu vực nhất định trong não của bạn. Tuy nhiên, không bao giờ uống cà phê với một dạ dày trống rỗng vì điều đó sẽ làm phản tác dụng.

Giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer và Parkinson.

Các nhà khoa học đến từ Trung tâm Nghiên cứu bệnh Alzheimer tại Tampa, Florida, Mỹ đã tiến hàng một nghiên cứu về tác động của việc uống cà phê đến sự phát triển bệnh Alzheimer.

Kết quả nghiên cứu cho thấy uống 3 ly cà phê mỗi ngày có thể giảm nguy cơ phát triển bệnh lên tới 65%.

Nghiên cứu từ Đại học Liên bang Santa Catarina, Brazil cũng cho biết uống cà phê đều đặn có thể giúp ngăn chặn bệnh Parkinson. Nguy cơ mắc bệnh sẽ giảm tới 30%.

Giảm nguy cơ ung thư

Nhiều nghiên cứu trong vài thập niên trước cho rằng cà phê tác động tiêu cực đến cơ thể, thậm chí có thể dẫn đến ung thư. Tuy nhiên vài năm trở lại đây, các nghiên cứu đã cho kết quả khác.

Theo nghiên cứu tiến hành bởi Khoa Nghiên cứu Lâm sàng tại Đại học Milan và Khoa Dịch tễ học của Viện Mario Negri, uống cà phê có thể giảm nguy cơ phát triển ung thư vú và ung thư tuyến tiền liệt.

Cafe giúp bạn tỉnh táo và tập trung hơn

Cà phê có thể giúp mọi người cảm thấy bớt mệt mỏi và tăng mức năng lượng. Đó là bởi vì nó có chứa một chất kích thích gọi là caffeine - chất kích thích thần kinh được tiêu thụ phổ biến nhất trên thế giới. Với nhiều người, cafe còn giúp họ sáng tạo hơn, có nhiều sáng kiến mới hơn nhất là với người đang làm trong công ty quảng cáo. Đây cũng là tác dụng mà mọi người yêu thích khi uống cafe.

Hệ miễn dịch khỏe hơn

Theo các nhà khoa học từ một số nước, cà phê làm giảm nguy cơ tử vong sớm. Càng uống nhiều cà phê mỗi ngày, nguy cơ tử vong càng thấp. Điều này là do cà phê làm thay đổi hệ thống miễn dịch của bạn, làm cho nó mạnh hơn và khỏe hơn. Cà phê cũng cải thiện hệ thống gan, tim và tiêu hóa của bạn. Tuy nhiên, cà phê hòa tan chứa ít chất dinh dưỡng và nhiều chất phụ gia hóa học hơn, làm tổn thương các cơ quan tiêu hóa của bạn.

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Giảm nguy cơ mắc bệnh xương khớp và sỏi mật

Bệnh gout hình thành do tình trạng trao đổi chất kém dẫn đến tích tụ các chất ở mô mềm quanh khớp. Uống cà phê giúp cải thiện trao đổi chất và có thể phòng ngừa bệnh gout. Điều này được các nhà khoa học trường Y tế Công cộng Harvard và Bệnh viện Brigham and Women chứng minh.

Theo nghiên cứu của Scott Gottlieb, một số chất trong cà phê như caffeine có thể giảm phát triển sỏi mật 4% nếu bạn uống 2-3 cốc cà phê mỗi ngày và 45% nếu bạn uống từ 4 cốc mỗi ngày.

Tuy nhiên chỉ cà phê có caffeine mới có tác dụng này, còn trà hoặc soda có caffeine lại không mang đến hiệu quả tương tự.