Các loại thực phẩm gây lão hoá sớm mà ít ai biết đến vì tưởng chừng như vô hại!

Chọn thực phẩm 24/05/2022 20:09

Ngoài các yếu tố tác động khác như môi trường, ánh sáng,.. việc ăn uống hàng ngày với một số thực phẩm cũng là một trong những yếu tố quan trọng làm đẩy nhanh tình trạng lão hóa.

Đồ ăn nhiều chất đạm và mỡ

Những thực phẩm như thịt xông khói, xúc xích… là những thực phẩm chế biến sẵn và chứa nhiều chất béo bão hoà, gây tăng cân không kiểm soát. Khi tiêu thụ thường xuyên những loại đồ ăn này, lượng cholesterol và mỡ trong máu sẽ tăng cao, gây ra tình trạng thừa cân và chứng viêm. Điều này không chỉ có hại cho cơ thể mà còn khiến cho da xấu hơn, nổi mụn và nhanh lão hoá.

Đồ ngọt

Các loại đồ ngọt có thể khiến mọi người cảm thấy vui vẻ nhưng nó cũng sẽ làm tăng tốc độ lão hóa. Lượng đường quá mức sẽ lấy collagen trong cơ thể, khiến độ đàn hồi của da trở nên kém hơn, thậm chí là sớm xuất hiện nếp nhăn và tàn nhang.

Các loại thực phẩm gây lão hoá sớm mà ít ai biết đến vì tưởng chừng như vô hại! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đồ chiên

Những thực phẩm chiên như: khoai tây chiên, bánh chiên... được chế biến ở nhiệt độ cao sẽ tạo ra nhiều chất gây hại. Trong đó có chất gây ung thư và tạo ra phản ứng oxy hóa trong cơ thể từ đó đẩy nhanh tốc độ lão hóa của các tế bào.

Bên cạnh đó, thực phẩm chiên thường chứa lượng chất béo cao, dễ gây tăng cân và béo phì. Lượng mỡ trong cơ thể quá nhiều sẽ tác động đến quá trình chuyển hóa và nội tiết khiến các chức năng trong cơ thể bị tổn hại từ đó khiến bạn già đi.

Đồ uống có đường

Một loại đồ uống chứa nhiều đường phổ biến, được mọi người thường xuyên sử dụng là nước ngọt. Việc uống đồ uống chứa đường không chỉ gây hại cho sức khoẻ mà còn làm tổn hại men răng. Chất axit photphoric có thể khiến men răng bị ăn mòn nhanh hơn, ngả màu vàng ố, khiến bạn nhanh già hơn rất nhiều.

Các loại thực phẩm gây lão hoá sớm mà ít ai biết đến vì tưởng chừng như vô hại! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Các loại thịt chế biến sẵn

Các sản phẩm thịt chế biến sẵn thường chứa hàm lượng muối cao hơn thịt tươi sống thông thường. Ăn quá nhiều thịt chế biến sẵn sẽ làm tăng tốc độ lão hóa của cơ thể. Do đó, bạn nên hạn chế ăn loại thịt này và nên ăn thịt chế biến kết hợp với lượng rau thích hợp.

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