BỒI BỔ cho người cao tuổi những gì để tăng sức đề kháng, ngăn ngừa, phòng tránh các căn bệnh có NGUY CƠ CAO?

Dinh dưỡng 18/05/2022 05:30

Việc lựa chọn các loại thực phẩm bổ dưỡng cho người cao tuổi là rất quan trọng không chỉ là cung cấp các dưỡng chất thiết yếu mà còn giúp ngăn ngừa, phòng tránh các căn bệnh mà người lớn tuổi hay gặp phải. Cùng tìm hiểu các loại thực phẩm nào nhé!

Yến

Yến sào hay còn gọi là tổ chim yến là một trong những món ăn bổ dưỡng rất tốt cho người cao tuổi. Tổ yến thường được tìm thấy trên vách đá hoặc hang động, nơi chim yến sinh sống.

Trong Yến sào có nhiều thành phần dinh dưỡng tốt cho sức khỏe và các khoáng chất cần thiết cho cơ thể như magie, photpho, sắt,…

BỒI BỔ cho người cao tuổi những gì để tăng sức đề kháng, ngăn ngừa, phòng tránh các căn bệnh có NGUY CƠ CAO? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Yến sào giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường hệ miễn dịch, đẩy nhanh quá trình tái tạo các tế bào trong cơ thể, giúp người ốm, người bệnh mau phục hồi sức khỏe.

Yến sào là một trong những thực phẩm bổ dưỡng rất tốt cho người cao tuổi bởi nó không chỉ cải thiện sức khỏe mà còn tăng cường trí nhớ và bổ sung các dưỡng chất cho người sử dụng.

Mướp đắng

Mướp đắng hay còn gọi là khổ qua là một trong những loại rau củ quả tốt cải thiện sức khỏe người lớn tuổi. Khổ qua có vị đắng, tính hàn, công dụng thanh nhiệt và giải độc, giảm sốt, giải cảm, tăng cường sức đề kháng. Đặc biệt, khổ qua có công dụng điều trị đái tháo đường rất tốt đối với những người cao tuổi.

Ngoài ra, những người lớn tuổi gặp các vấn đề về tăng huyết áp, tim mạch thì việc thường xuyên sử dụng trà, nước ép khổ qua có thể đạt được hiệu quả trong việc làm giảm các loại mỡ máu không có lợi, ngăn ngừa các bệnh về tim mạch.

Sữa

Sữa là loại thực phẩm rất giàu chất dinh dưỡng và nó gắn liền với từng giai đoạn phát triển của mỗi con người. Kể từ lúc chúng ta sinh ra cho tới khi tuổi già, sữa tươi luôn ảnh hưởng đến sức khỏe chúng ta. Do đó, không chỉ trẻ nhỏ mà những người lớn tuổi cũng phải tập thói quen thường xuyên uống sữa tươi để bổ sung thêm canxi. Uống sữa giúp xương chắc khỏe và ngăn ngừa các bệnh về loãng xương cũng như giúp cơ thể khỏe mạnh và dẻo dai hơn.

Mặt khác, tuổi cao thường đi kèm các triệu chứng như: chán ăn, ăn không ngon, miệng bị khô, nhai thức ăn khó do răng yếu… Lúc này, sữa tươi là nguồn dinh dưỡng phù hợp giúp bổ sung canxi, đạm và các vitamin dạng lỏng cần thiết để duy trì sức khỏe ổn định cho người cao tuổi. Đặc biệt, việc bổ sung canxi còn giúp người cao tuổi hạn chế tình trạng loãng xương và những tổn thương do va chạm, giúp điều hòa thần kinh cho giấc ngủ ổn định hơn. Khi lớn tuổi, bộ máy tiêu hóa hoạt động kém đi dẫn đến giảm cảm giác khát nước nên người cao tuổi thường quên uống nước, hậu quả là ảnh hưởng không tốt đến hệ tiêu hóa và huyết áp cũng như gây ra tình trạng dễ bị táo bón và mất thăng bằng. Trong trường hợp này, sữa tươi không chỉ cung cấp lượng dưỡng chất cần thiết mà còn giải quyết được nhu cầu uống nước ở người cao tuổi.

Ăn nhiều cá, đậu, vừng lạc

Tình trạng thiếu đạm rất dễ xảy ra ở người cao tuổi do khả năng tiêu hóa hấp thu chất đạm giảm. Các loại thực phẩm cung cấp nguồn chất đạm thực vật từ đậu tương như: đậu phụ, sữa đậu nành, lạc, vừng... rất cần được bổ sung vào khẩu phần ăn cho người cao tuổi.

BỒI BỔ cho người cao tuổi những gì để tăng sức đề kháng, ngăn ngừa, phòng tránh các căn bệnh có NGUY CƠ CAO? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nên ăn ít nhất 3 bữa cá trong tuần. Để có thêm canxi đề phòng loãng xương ở người cao tuổi thì nên ăn cá nhỏ, kho nhừ để ăn được cả xương.

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