Tưởng chừng VÔ HẠI thế nhưng các loại thực phẩm này khi kết hợp với nhau gây ra HẬU QUẢ khó lường khiến ai nấy đều GIẬT MÌNH

Chọn thực phẩm 16/05/2022 17:36

Tưởng là hợp nhau nhưng hóa ra là không phải!

Củ cải và quýt

Mọi người đều biết bệnh nhân bướu cổ là do cơ thể thiếu i-ot nhưng ít người biết rằng củ cải và quýt ăn cùng một lúc trong nhiều lần sẽ có nguy cơ dẫn đến bướu cổ.

Tưởng chừng VÔ HẠI thế nhưng các loại thực phẩm này khi kết hợp với nhau gây ra HẬU QUẢ khó lường khiến ai nấy đều GIẬT MÌNH - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Qua nhiều thí nghiệm lâm sàng, các nhà khoa học phát hiện, hai loại thức ăn trên nếu ăn cùng lúc sẽ sinh ra một loại acid làm ức chế chức năng tuyến giáp trạng, và đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến bệnh bướu cổ.

Dưa leo và cà chua

Không ít người hay kết hợp giữa việc dùng cà chua với dưa leo, đây là thói quen không tốt. Vì cà chua chứa nhiều vitamin C, trong khi dưa leo lại chứa men có thể phân giải hàm lượng vitamin C vốn có của cà chua.

Điều này sẽ khiến cho cơ thể giảm bớt đi sự hấp thụ vitamin C có lợi cho sức khỏe.

Đậu nành và hành lá

Đậu nành chứa rất nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho cơ thể chẳng hạn như canxi hoặc protein. Nhưng trái lại, hành lá lại chứa rất nhiều axit oxalic. Khi bạn kết hợp hai món này với nhau, lượng axit oxalic trong hành lá sẽ phân hủy canxi chứa trong đậu nành. Việc này sẽ có ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình hấp thụ canxi của cơ thể. Nếu bạn để tình trạng này kéo dài, điều đó dẫn đến việc những kết tủa không tan sẽ dần hình thành trong dạ dày của bạn.

Tưởng chừng VÔ HẠI thế nhưng các loại thực phẩm này khi kết hợp với nhau gây ra HẬU QUẢ khó lường khiến ai nấy đều GIẬT MÌNH - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Ăn thịt, cá và nước chè

Nhiều người sau khi ăn thịt, cá – những thức ăn giàu đạm và uống nước chè ngay với hy vọng là cơ thể sẽ tiêu hóa thức ăn nhanh chóng.

Tuy nhiên, họ không biết rằng, chất tanin trong chè khi kết hợp với đạm sẽ sinh ra một hợp chất, làm giảm sự hoạt động của nhu động ruột, khiến cho lượng phân bị đọng lại lâu trong đường ruột, dễ gây táo bón và làm tăng thêm cơ hội hấp thụ những chất độc trong ruột, gây hại cho sức khỏe.

Rau dền và quả lê

Rau dền và quả lê nếu kết hợp hoặc ăn cùng nhau sẽ dễ gây ra hiện tượng nôn chớ. Bên cạnh đó, bạn cũng không nên tráng miệng bằng loại trái cây này sau khi ăn thịt ngỗng nhé bởi 2 thực phẩm này cũng khá kỵ nhau và có thể gây sốt.

Tưởng chừng VÔ HẠI thế nhưng các loại thực phẩm này khi kết hợp với nhau gây ra HẬU QUẢ khó lường khiến ai nấy đều GIẬT MÌNH - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Sữa bò và nước trái cây

Khi sữa bò pha lẫn hoặc uống cùng với nước trái cây chua (cam, quýt…) sẽ làm cho chất cazeine kết dính, lắng đọng lại do phản ứng với axit pectic trong nước cam, quýt. Hỗn hợp kết tủa đó của sữa và nước cam sẽ rất khó tiêu, bụng ọc ạch, ấm ách rất khó chịu, gây rối loạn tiêu hóa.

Gan lợn và giá đỗ

Không nấu gan lợn với giá đỗ vì các loại giá đỗ, rau cần chứa nhiều vitamin C còn gan động vật có hàm lượng các chất đồng, sắt và một số nguyên tố kim loại khác khá cao dễ làm cho vitamin C bị oxy hóa trong quá trình chế biến. Không những thế, trong giá đỗ, rau cần, cà rốt có chứa nhiều chất cellulose và acid oxalic ảnh hưởng tới sự hấp thụ sắt có trong gan lợn, làm mất giá trị dinh dưỡng của cả 2 loại thực phẩm này.

Tổng hợp từ nhiều nguồn!

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