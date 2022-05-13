Những lựa chọn thực phẩm hàng đầu để giữ cho răng của bạn trắng sáng

Cùng với kem đánh răng và gel, nếu bạn tham khảo ý kiến ​​của nha sĩ, họ sẽ khuyên bạn nên thực hiện quá trình tẩy trắng, tôi không nói rằng những kỹ thuật này không hiệu quả, nhưng không phải ai cũng đủ khả năng. Tẩy trắng hoặc thử các sản phẩm khác nhau sẽ đưa nhiều hóa chất vào miệng của bạn và nó có thể trở nên khá nguy hiểm. Một cách khác mà bạn có thể lựa chọn là tiêu thụ thực phẩm có khả năng giúp bạn tránh bị ố và xỉn màu như vậy. Trước khi bạn chỉ dùng những loại thực phẩm này, hãy để tôi đảm bảo với bạn rằng có một vài nghiên cứu cho thấy những loại thực phẩm này có tác dụng nhưng không có bằng chứng khoa học chắc chắn.

Trước khi đi sâu vào các yếu tố mà bạn có thể chọn để tránh làm ố răng của mình, điều quan trọng là phải biết các yếu tố quan trọng gây ra xỉn màu là gì. Trong thói quen hàng ngày, trà, cà phê, rượu vang đỏ,… chỉ là một vài món có thể gây ra tình trạng răng xỉn màu của bạn. Vấn đề răng xỉn màu khá phổ biến và trong đa số trường hợp, những vết ố này là do cặn thức ăn hoặc đồ uống, tích tụ trên màng protein bao phủ men răng. Một khi bạn quyết định làm điều gì đó, phản ứng đầu tiên sẽ là tìm kiếm các sản phẩm có thể làm trắng răng của bạn ngay lập tức.

Để làm sáng màu răng hoặc bạn có thể nói để làm sáng răng của bạn, axit malic sẽ chịu trách nhiệm cao. Dưa hấu sẽ có lượng axit này dồi dào và nó cũng là một yếu tố giúp tăng cường hình thành nước bọt. Tuy nhiên, ngoài axit malic, cũng có một số ý kiến ​​cho rằng kết cấu dạng sợi của dưa hấu sẽ làm sạch lớp vỏ bên ngoài.

Táo & cà rốt

Mọi người đều nhận thức được thực tế rằng hai loại này là một nguồn cung cấp vitamin và khoáng chất dồi dào cho sức khỏe. Những đồ ăn này sẽ làm tăng lượng nước bọt trong miệng và nó sẽ hoạt động như một chất tẩy rửa tự nhiên. Các axit và khoáng chất có trong táo và cà rốt cũng sẽ có trách nhiệm loại bỏ tất cả các vi khuẩn. Ngoài ra, nó cũng sẽ giải quyết mùi hôi.

Dâu tây

Đúng vậy, dâu tây sẽ làm vết ố trên áo của bạn nhưng chắc chắn sẽ lấy đi vết bẩn trên răng của bạn, điều mà tôi tin là đôi bên cùng có lợi. Giống như dưa hấu, dâu tây cũng rất giàu axit malic và bạn có thể tận dụng nó. Bạn có thể nghiền nát một vài quả dâu tây và chà chúng lên răng bằng ngón trỏ. Sau khi thoa đều, để trong 5 phút và sau đó rửa sạch với nước. Chải và dùng chỉ nha khoa như bình thường.

Dâu tây

Trái cây có múi (Cam, Dứa, v.v.)

Tất cả các loại trái cây, rau quả hoặc bất kỳ thực phẩm nào có thể giúp tạo ra nhiều nước bọt sẽ rất tốt để làm sáng răng của bạn. Trái cây như cam và dứa cũng là những lựa chọn rất tốt. Cùng với nước bọt, thành phần axit và cam quýt trong những loại trái cây này cũng sẽ hoạt động như một chất tẩy rửa. Tránh thoa trực tiếp chanh lên răng, vì chanh có tính axit cao hơn. Nó có khả năng làm hỏng răng của bạn.

Sữa

Sữa là một nguồn giàu axit lactic và nó có thể thêm một số tác dụng làm sáng men răng của bạn. Nó cũng sẽ tăng cường tạo nước bọt, cuối cùng sẽ rửa sạch tất cả vi khuẩn, vì nó là một chất tẩy rửa tự nhiên. Ngoài ra còn có một loại protein có tên là casein có trong sữa sẽ tránh cho răng bạn bị ố vàng.