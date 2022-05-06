Những vấn đề phổ biến nhất mà bạn gặp phải với những lỗ sâu răng này là vấn đề về nhai, đau răng, áp-xê, v.v ... Nếu bạn liên tục ăn những đồ có đường và không chú ý dùng chỉ nha khoa và đánh răng, mảng bám sẽ tiếp tục cứng lại, và cuối cùng, bạn có thể bị bệnh nướu răng như viêm nướu. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ thảo luận về một số loại thực phẩm mà bạn phải loại bỏ khỏi thói quen của mình.

Có những loại thực phẩm khác nhau mà bạn có thể tiêu thụ hàng ngày và bạn không biết rằng chúng sẽ tạo thêm mảng bám cho nướu và răng. Nó sẽ làm hỏng răng của bạn một cách nghiêm trọng. Nếu bạn không biết, đó là một loại vi khuẩn bám dính sẽ làm sâu răng của bạn đến mức không thể lấy lại được. Thủ phạm chính đằng sau nó là các mặt hàng có đường. Nó sẽ tạo ra vi khuẩn và sẽ tiết ra một loại axit nhắm vào men răng của bạn. Những axit này sẽ tạo ra sâu răng, và khi chúng ta nhìn vào số liệu thống kê, nó là một trong những bệnh mãn tính về răng ở thế hệ trẻ. Những vấn đề phổ biến nhất mà bạn gặp phải với những lỗ sâu răng này là vấn đề về nhai, đau răng, áp-xê, v.v ... Nếu bạn liên tục ăn những đồ có đường và không chú ý dùng chỉ nha khoa và đánh răng, mảng bám sẽ tiếp tục cứng lại, và cuối cùng, bạn có thể bị bệnh nướu răng như viêm nướu. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ thảo luận về một số loại thực phẩm mà bạn phải loại bỏ khỏi thói quen của mình.

Bảo vệ răng của bạn: Dưới đây là 5 loại thực phẩm bạn nên tránh Bánh mì Bạn trở về từ văn phòng, và để có được một món ăn nhanh để làm dịu cơn thèm ăn của mình, bạn với tay vào tủ lạnh và lấy cho mình bánh mì và mứt. Hãy suy nghĩ kỹ trước khi thực hiện lại thói quen này. Trong khi bạn nhai bánh mì, nó sẽ được biến đổi thành một hỗn hợp sệt sệt và cuối cùng sẽ đọng lại trong các kẽ răng. Đây là bước khởi đầu của quá trình mà sâu răng sẽ bắt đầu hình thành. Chúng tôi khuyên bạn nên ăn các món làm từ lúa mì nguyên hạt để thỏa mãn cơn thèm ăn carbs của bạn.

Đồ uống có ga Cho dù họ có đề cập đến từ 'ăn kiêng' hay không, thì đồ uống có ga không có bất kỳ lợi ích sức khỏe nào. Một số nghiên cứu điển hình gần đây đã được công bố cho thấy rằng tiêu thụ một lượng lớn đồ uống có ga như soda sẽ có tác dụng tương tự đối với răng như khi bạn uống C10H15N hoặc cocaine. Những thức uống này sẽ cung cấp nhiều nguồn lực hơn cho mảng bám để giải phóng axit có hại. Rượu Mọi người đều nhận thức được rằng việc uống rượu có hại cho sức khỏe của chúng ta. Nó chính xác là như vậy đối với răng của chúng ta. Rượu làm khô miệng của chúng ta, và khi thiếu nước bọt, sức khỏe của hàm của chúng ta bị đe dọa. Đó là một yếu tố quan trọng trong việc loại bỏ tất cả các mảnh thức ăn bám trên răng của chúng ta. Nước bọt là yếu tố chính giúp chúng ta thoát khỏi một số bệnh nhiễm trùng răng miệng. Chúng tôi thực sự khuyên bạn nên tiêu thụ một lượng nước tốt và sử dụng nước rửa có fluor. Đá Bạn có thể nói rằng có gì sai khi nhai đá khi tất cả những gì nó có là nước. Theo ADA, bạn không được nhai bất kỳ vật cứng nào vì nó sẽ có nguy cơ làm hỏng men răng và nứt răng. Sử dụng đá để làm lạnh đồ uống là đúng, nhưng bạn không được nhai đá. Nếu bạn có cảm giác thèm ăn, hãy uống nước lạnh. Đá Kẹo chua Mặc dù việc tiếp tục tiêu thụ chúng sẽ gây nghiện, nhưng kẹo có hại cho răng của chúng ta. Tình hình tồi tệ hơn với kẹo chua. Sau khi ăn chúng, axit do mảng bám tiết ra chắc chắn sẽ bám trên răng nhiều hơn. Lý do chính là những viên kẹo này có đặc tính dai và bám chắc hơn trên răng của bạn.

7 thực phẩm không chỉ dành cho những người bị cao huyết áp, mà cho cả những người huyết áp không ổn định Càng lớn tuổi, bệnh cao huyết áp càng trầm trọng. Nhưng nếu biết cách điều chỉnh chế độ ăn uống và cách sinh hoạt thì huyết áp sẽ luôn ở mức ổn định.

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