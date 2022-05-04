5 thực phẩm sau chứa chất béo tốt cho những người béo phì, vừa giúp giảm cân vừa cung cấp chất dinh dưỡng cho cơ thể

Sống khỏe 04/05/2022 21:14

Chất béo thường được xem là "thủ phạm" gây béo phì nhưng chất béo Omega-3 là loại axit béo rất tốt cho cơ thể, đặc biệt là trẻ nhỏ và phụ nữ.

Béo phì làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và tăng mỡ máu. Béo phì cũng làm tăng nguy cơ rối loạn chức năng tình dục, viêm khớp và bệnh tim mạch. Ngoài ra, béo phì cũng có thể gây nên bệnh sỏi mật và trong một số trường hợp có thể dẫn đến sự phát triển của ung thư.

Thủ phạm chính của bệnh béo phì là thực phẩm giàu chất béo và đường. Tuy nhiên, không phải chất béo nào cũng đều có hại cho sức khỏe. Theo trang web y tế và sức khỏe MD của Mỹ, chất béo trong một số loại thực phẩm sau đây có lợi rất tốt cho sức khỏe.

Axit béo omega-3 là những axit béo thiết yếu cho cơ thể khỏe mạnh, do đó phải được tiêu thụ nhiều. Loại axit béo có lợi này thường được tìm thấy nhiều trong cá thu, cá hồi và cá trích. Axit béo omega-3 có thể giúp hỗ trợ sức khỏe tim mạch và khi tuổi tác càng cao, dẫn đến tình trạng suy giảm trí nhớ, ăn nhiều cá sẽ giúp cải thiện chức năng của não. 

5 thực phẩm sau chứa chất béo tốt cho những người béo phì, vừa giúp giảm cân vừa cung cấp chất dinh dưỡng cho cơ thể - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, ăn cá nướng hoặc hấp hai lần một tuần có lợi cho sức khỏe của bạn. Ngược lại, nếu lượng axit béo này trong cơ thể không đủ sẽ gây ra một số vấn đề xấu cho sức khỏe.

Quả bơ

Bơ chứa nhiều chất béo không bão hòa có lợi cho sức khỏe nên thường được dùng để chế biến các món ăn dành cho những người ăn kiêng giảm cân hoặc những người tập gym. Chất béo trong quả bơ có thể giúp cải thiện tình trạng viêm xương khớp và giữ cho tim khỏe mạnh. Đặc biệt, bơ rất tốt cho chị em phụ nữ khi muốn cải thiện làn da trắng mịn và quan hệ tình dùng với đối phương dễ dàng hơn.

5 thực phẩm sau chứa chất béo tốt cho những người béo phì, vừa giúp giảm cân vừa cung cấp chất dinh dưỡng cho cơ thể - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Bơ thường được dùng làm nhân trong món salad và bánh mì nướng. Bơ cũng giúp hấp thụ chất dinh dưỡng từ các loại thực phẩm khác vào cơ thể, vì vậy bạn nên ăn kèm với các loại thực phẩm khác để có một sức khỏe tốt hơn.

Các loại hạt

Các loại hạt như hạt óc chó, hạnh nhân và hồ đào được xếp vào nhóm những thực phẩm giàu chất béo lành mạnh. Các loại hạt có lợi cho sức khỏe tim mạch cũng như phòng chống bệnh tim và tác động tích cực đến chức năng não bộ.

Các loại hạt là loại thực phẩm có hàm lượng calo cao, vì vậy lượng tiêu thụ hạt hàng cũng cần được kiểm soát. Lượng hạt được khuyến nghị hàng ngày là 7 hạt óc chó, 12 hạt hạnh nhân, 13 hạt đậu phộng, 9 hạt điều và 8 quả hồ đào.

5 thực phẩm sau chứa chất béo tốt cho những người béo phì, vừa giúp giảm cân vừa cung cấp chất dinh dưỡng cho cơ thể - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Các loại hạt như hạt hướng dương và hạt bí đang được chú ý nhiều khi chúng cũng được xem là những thực phẩm giàu chất béo tốt cho sức khỏe. Chất béo có trong hạt là chất béo thực vật, không giống như chất béo động vật có hại cho cơ thể nên nó có chức năng làm giảm lượng cholesterol.

Các loại rau lá xanh

5 thực phẩm sau chứa chất béo tốt cho những người béo phì, vừa giúp giảm cân vừa cung cấp chất dinh dưỡng cho cơ thể - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Các loại rau có màu xanh đậm như rau bina, cải xoăn và các loại rau cải có chứa axit béo omega-3. Loại Omega-3 trong rau lá xanh khác với omega-3 có trong cá. Cơ thể chúng ta không thể tự sản xuất omega-3, vì vậy ăn cá và rau cùng nhau sẽ cung cấp đủ lượng axit béo tốt này.

Dầu ô liu

5 thực phẩm sau chứa chất béo tốt cho những người béo phì, vừa giúp giảm cân vừa cung cấp chất dinh dưỡng cho cơ thể - Ảnh 5
Ảnh minh họa

Nên sử dụng dầu ô liu thay vì bơ hoặc mayonnaise để nấu ăn hoặc trộn salad. Thành phần chính của axit béo tạo nên dầu ô liu là axit oleic, một loại axit béo không bão hòa omega-9. Dầu ô liu chứa chất béo lành mạnh, làm giảm huyết áp và hỗ trợ tiêu hóa.

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