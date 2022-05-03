5 loại thực phẩm này giúp tăng "khoái cảm" đáng ngạc nhiên mà bất kỳ cặp đôi nào cũng cần biết

Quan hệ tình dục lành mạnh không chỉ mang lại lợi ích đến cho sức khỏe thể chất mà cả sức khỏe tinh thần của bạn. Tuy nhiên, nếu sự ham muốn tình dục không tuân theo ý muốn và suy nghĩ của chúng ta thì mọi thứ sẽ trở nên vô ích. Dựa trên cuốn sách "Thực phẩm thần kỳ cho não bộ" của Tiến sĩ Uma Naidoo - bác sĩ tâm thần và chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ, hãy cùng điểm qua những thực phẩm giúp tăng cường bản năng tình dục.

Quả bơ là một trong những loại thực phẩm chứa nhiều boron nhất (boron là một chất cần thiết cho việc sản xuất hormone sinh dục). Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng hấp thụ tối thiểu 3mg boron mỗi ngày sẽ cải thiện được chỉ số testosterone. Lượng boron đó tương đương với khoảng hai ly bơ.

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Sau khi 17 người đàn ông đã kết hôn ăn 100g hạt dẻ cười mỗi ngày trong suốt 3 tuần và đo khả năng cương cứng của họ, kết quả cho thấy rằng hạt dẻ cười không chỉ giúp cải thiện mức độ cương cứng mà còn tăng nồng cholesterol tốt trong cơ thể và giảm lượng cholesterol xấu. Một nghiên cứu khác về phụ nữ cho thấy rằng sự kết hợp của hạt dẻ cười và hạnh nhân trong kiểu ăn uống truyền thống của người Ba Tư làm tăng ham muốn và kích thích tình dục, mức độ bôi trơn, khoái cảm và sự thỏa mãn. Tuy nhiên, Tiến sĩ Uma Naidu cho biết “Các loại hạt rất dễ khiến bạn ăn quá nhiều vì chúng ít calo và không gây no, hãy hạn chế bằng cách chỉ nên ăn một phần tư cốc lớn mỗi ngày”.

Quả táo

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Theo kết quả điều tra khảo sát năm 2014 trên 731 phụ nữ Ý trẻ, khỏe mạnh và năng động khi “quan hệ” cho thấy một nửa trong số họ ăn táo hàng ngày tạo khả năng bôi trơn và quan hệ tình dục tốt hơn rất nhiều so với những người không ăn. Táo rất giàu vitamin C và kali, có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm.

Cà phê

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Sau khi phân tích dữ liệu từ 3.724 nam giới, kết quả nghiên cứu cho thấy rằng lượng caffeine hấp thụ từ cà phê làm giảm nguy cơ rối loạn cương dương. Đặc biệt, sẽ có hiệu quả nhất khi các đối tượng uống hai hoặc ba tách cà phê mỗi ngày (lượng caffeine khoảng 170-375mg mỗi ngày). Ngoài ra, kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra rằng uống 100mg caffeine trước khi quan hệ tình dục giúp thúc đẩy, làm tăng sự thỏa mãn trong tình dục. Tuy nhiên, các cặp đôi cần lưu ý không nên hấp thụ quá 400mg caffeine mỗi ngày.

Hành tây

Hành tây làm tăng sự sản sinh oxit nitric trong tế bào tinh hoàn, giúp giãn nở mạch máu và cải thiện tình trạng rối loạn cương dương (ED). Hành tây cũng làm giảm lượng đường trong máu và tác động tích cực đến việc sản xuất testosterone.