2 loại thực phẩm được tín đồ giảm cân cực ưa chuộng, nhưng liệu chúng có thật sự tốt cho người giảm cân?

Điều này là do các loại ‘siêu thực phẩm’ thường chứa hàm lượng chất bảo quản và đường cao, ngay cả hàm lượng calo cao và chất béo có thể ẩn trong các loại thực phẩm được gọi là ít calo. Một tờ nhật báo của Anh - Daily Mail đã công bố sự thật và mặt trái về các loại thực phẩm được cho là tốt cho sức khỏe.

Sushi (hay còn được gọi là cơm nắm kèm cá sống Nhật Bản) được xem là một loại thực phẩm ít calo vì nó có nhiều rau và tảo biển. Tuy nhiên, sushi làm từ gạo nấu chín thành cơm trắng (đây là thành phần chứa nhiều carbohydrate tinh chế), có thể dẫn đến việc hấp thụ quá nhiều carbohydrate nếu ăn quá nhiều. Carbohydrate tinh chế có thể gây ra các hội chứng chuyển hóa (MetS) như tiểu đường và rối loạn mỡ máu do làm tăng nhanh lượng đường trong máu và tăng đề kháng insulin.

Ảnh minh họa

Susan Kleiner - Tiến sĩ chuyên môn về dinh dưỡng đã lên tiếng như sau: “Sushi cũng là món ăn ngon và tốt lành vì chúng ta được ăn cá (thành phần chứa protein cho sức khỏe), nhưng vì mỗi miếng sushi không to nên bạn sẽ phải ăn nhiều miếng tương đương với việc ăn nhiều cơm hơn thế này. Lý do là vì ngoài phần cơm thì không có thành phần nào tạo cảm giác no như chất xơ từ rong biển hay protein từ các loại cá, hải sản dễ tiêu hóa nhanh chóng nên bạn sẽ mau cảm thấy đói."

“Bóc trần” sự thật về chất làm ngọt nhân tạo ÍT CALO

Tiêu thụ nhiều đường làm tăng nguy cơ mắc các bệnh như béo phì, tiểu đường và tim mạch. Do đó, các chất làm ngọt nhân tạo như aspartame đã nổi lên như một chất thay thế cho đường. Tuy nhiên, chưa có một nghiên cứu nào cho thấy chất làm ngọt nhân tạo giúp giảm cân tốt hơn đường, nhưng chúng được sử dụng rộng rãi trong đồ uống, nước giải khát vì chúng có thể làm giảm lượng calo.

Ảnh minh họa

Nếu tiêu thụ nhiều chất làm ngọt nhân tạo như aspartame, mọi người nên lưu ý cơ thể có thể xảy ra một số tác dụng phụ như dị ứng, nhức đầu, chóng mặt. Nhiều cuộc nghiên cứu vẫn đang được tiến hành để tìm ra kết quả liệu aspartame có liên quan đến ung thư hay không.