Tại sao thịt gà lại tốt cho cơ thể hơn thịt bò và thịt lợn?

Theo kết quả phân tích được tổng hợp từ 43 nghiên cứu trong và ngoài nước do nhóm nghiên cứu của Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul thực hiện, tỷ lệ mắc ung thư dạ dày của nhóm ăn nhiều thịt đỏ nhất cao hơn 41% so với nhóm ăn thịt đỏ ít nhất. Mặt khác, tỷ lệ mắc ung thư dạ dày của nhóm ăn nhiều thịt trắng nhất thấp hơn 20% so với nhóm ăn thịt trắng ít nhất. Có nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng việc tiêu thụ thịt đỏ nhiều không chỉ dẫn đến ung thư dạ dày mà nó có mối tương quan với ung thư đại trực tràng và ung thư vú.

Ảnh minh họa

Thịt đỏ và thịt trắng được phân loại theo hàm lượng của một thành phần gọi là myoglobin. Myoglobin là một protein heme-sắt được tìm thấy trong tế bào cơ của động vật có vú và chuyển sang màu đỏ khi kết hợp với oxy.