Hãy xào và hấp chín rau củ để giữ được lượng vitamin và các chất chống oxy hoá bên trong vẫn ở mức cao

Sống khỏe 27/04/2022 16:29

Rau củ quả nên hấp hoặc xào để các chất dinh dưỡng vẫn được giữ ở mức cao.

Để giảm thiểu sự phá hủy các chất chống oxy hóa trong rau, một nghiên cứu cho thấy rằng rau nên được nấu chín bằng cách hấp nhiệt. So với hấp, nấu chín rau hoàn toàn cho thấy hàm lượng các vitamin tan trong nước như vitamin B và vitamin C giảm xuống.

Một nhóm nghiên cứu do Giáo sư Kim Young-hwa thuộc Khoa Công nghệ Sinh học và Khoa học Thực phẩm tại Đại học Kyungsung, Hàn Quốc khởi xướng đã phân tích những thay đổi về hàm lượng các vitamin tan trong nước và chất chống oxy hóa sau khi đun nóng 10 loại rau củ như cà tím, hành tây và bắp cải mà người Hàn Quốc thích ăn theo ba cách nấu: xào, hấp thường và hấp nóng ở nhiệt độ cao.

Hãy xào và hấp chín rau củ để giữ được lượng vitamin và các chất chống oxy hoá bên trong vẫn ở mức cao - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Khi nhiệt độ bề mặt của chảo được làm nóng trước lên tới 170°C, nhóm nghiên cứu đã tiến hành ba cách nấu: xào trong 10 phút mà không cần dầu, hấp thường trong 10 phút bằng hơi nước sinh ra bằng cách đun nóng nước và hấp nóng ở nhiệt độ cao trong 10 phút ở chế độ hấp nóng bằng hơi nóng áp suất cao ở 120°C.

Khi rau được nấu chín, hầu hết các vitamin tan trong nước như vitamin B1, B2, B3 và vitamin C đều giảm. Tuy nhiên, một số loại rau được hấp thường và hấp nóng ở nhiệt độ cao vẫn giữ được tỷ lệ vitamin tan trong nước từ 90% trở lên. Điều này có nghĩa là lượng vitamin tan trong nước như vitamin C trong rau được hấp vẫn còn nhiều hơn là rau được xào.

Hãy xào và hấp chín rau củ để giữ được lượng vitamin và các chất chống oxy hoá bên trong vẫn ở mức cao - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Tổng lượng polyphenol và flavonoid giữ lại trong rau thay đổi tùy thuộc vào cách thức nấu. Rau được nấu bằng hấp nóng ở nhiệt độ cao có tỷ lệ các chất chống oxy hóa còn giữ trong rau khá cao. Trong số 10 loại rau củ, tỷ lệ các chất polyphenol và flavonoid còn lưu giữ lại trong rau củ cao nhất là trong bắp cải tím nấu bằng hấp nóng ở nhiệt độ cao. Tổng hàm lượng flavonoid trong bắp cải tím nấu bằng cách hấp nóng ở nhiệt độ cao cao gấp 1,5 lần so với rau củ còn tươi sống. Sau khi đun và nấu chín, thành phần anthocyanin - thành phần chống oxy hóa chỉ được phát hiện trong hành tím, bắp cải tím và cà tím.

Hãy xào và hấp chín rau củ để giữ được lượng vitamin và các chất chống oxy hoá bên trong vẫn ở mức cao - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Trong bài báo, nhóm nghiên cứu cho biết: “Hiện tượng làm mất chất anthocyanins xảy ra rất nhỏ khi bắp cải tím được nấu bằng hấp nóng ở nhiệt độ cao. Nấu bằng cách hấp nóng ở nhiệt độ cao có thể tác động tích cực đến hoạt động sinh lý bằng cách tăng tỷ lệ còn sót lại của các thành phần như vitamin tan trong nước và chất chống oxy hóa.
Rau củ có thể ăn sống được và cũng được chế biến theo nhiều cách khác nhau chần, chiên, hấp hoặc luộc. Được biết, vitamin tan trong nước như vitamin C trong rau quả chịu tác động của nhiệt độ trung bình nhiều hơn vitamin tan trong chất béo trong quá trình nấu nên hàm lượng thay đổi đáng kể. Bài nghiên cứu về Sự thay đổi hàm lượng và tỷ lệ còn lại của các vitamin tan trong nước và các thành phần chức năng trong rau quả theo các phương pháp nấu ăn được công bố trên Tạp chí của Hiệp hội Văn hoá ăn và sống tại Hàn Quốc.

Loại quả gai góc nhưng cực giàu dinh dưỡng, tốt cho tiêu hóa, giảm nguy cơ ung thư

Loại quả gai góc nhưng cực giàu dinh dưỡng, tốt cho tiêu hóa, giảm nguy cơ ung thư

Loại quả này có bề ngoài gai góc nhưng bên trong cực giàu dinh dưỡng, được cho là có nhiều công dụng với sức khỏe.

Xem thêm
Từ khóa:   Chăm sóc sức khỏe mỗi ngày cách chế biến rau củ đúng cách hấp rau củ

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?