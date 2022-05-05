7 thực phẩm không chỉ dành cho những người bị cao huyết áp, mà cho cả những người huyết áp không ổn định

Càng lớn tuổi, bệnh cao huyết áp càng trầm trọng. Nhưng nếu biết cách điều chỉnh chế độ ăn uống và cách sinh hoạt thì huyết áp sẽ luôn ở mức ổn định.

Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ đã chia sẻ hướng dẫn mới về bệnh cao huyết áp giúp làm giảm đáng kể ngưỡng huyết áp cao từ 140 xuống 130 huyết áp tâm thu. Theo hướng dẫn mới, huyết áp tâm thu nếu đo được dưới 120 thì là huyết áp bình thường, 120~129 là tăng huyết áp nhanh, 130~139 là cao huyết áp giai đoạn 1 và trên 140 là cao huyết áp giai đoạn 2. Kết quả là, tiêu chuẩn của cao huyết áp giai đoạn 1 đã được hạ từ 140/90 xuống 130/80. Sở dĩ các chuyên gia hạ mức tiêu chuẩn cao huyết áp xuống là do một nghiên cứu được công bố đã chứng minh rằng đối với những người có huyết áp cao trên 140 có nguy cơ nhồi máu cơ tim, đột quỵ, suy tim và suy thận cao gấp đôi so với những người có huyết áp tâm thu từ 130~139.

Ảnh minh họa Cao huyết áp thường được gọi là “kẻ giết người thầm lặng” vì cao huyết áp thường không có triệu chứng. Ngoài yếu tố di truyền, nguyên nhân chủ yếu khác dẫn đến bệnh cao huyết áp là do yếu tố môi trường. Các thành viên trong gia đình ăn uống trong cùng một môi trường nên xác suất bị mắc bệnh cao huyết áp cũng khá cao. Để ngăn tình trạng huyết áp cao, cần phải nỗ lực giảm ăn các thực phẩm có nhiều muối (natri) và chất béo bão hòa. Ngoài ra, chúng ta có thể chủ động giảm huyết áp tự nhiên bằng cách cải thiện thói quen ăn uống và sinh hoạt hằng ngày, chẳng hạn như tập thể dục thường xuyên và ăn nhiều trái cây, rau quả. Trang thông tin về sức khỏe và dinh dưỡng của Mỹ - Joybauer.com và trang thông tin về sức khỏe và y tế - Preseason Med.com đã giới thiệu 7 loại thực phẩm có thể ngăn ngừa bệnh cao huyết áp.

1. Hành tây Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng thành phần quercetin (một loại flavonoid chống oxy hóa được tìm thấy trong hành tây), làm giảm cả huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương. 2. Tỏi Theo Trung tâm Nghiên cứu Lâm sàng New Orleans ở Mỹ, chất allicin trong tỏi đã được chứng minh là làm giảm mức cholesterol và giúp giảm huyết áp cao. Ảnh minh họa 3. Cải bó xôi (Rau bina) Đây là một trong những loại rau lá xanh có nhiều tác dụng như thuốc quý. Cải bó xôi không chỉ chứa ít calo và giàu chất xơ mà còn chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho tim mạch như kali, axit folic và magiê. Những thành phần này làm giảm huyết áp và giữ mức huyết áp ổn định. Ảnh minh họa 4. Chuối Chuối là loại trái cây dễ ăn, được mọi lứa tuổi yêu thích, chứa nhiều kali. Kali có tác dụng hạ huyết áp bằng cách giải phóng natri (thành phần chính của muối, làm tăng huyết áp) ra ngoài cơ thể. Ảnh minh họa 5. Quế Vỏ của cây quế, có khả năng làm giảm huyết áp và chống lại bệnh tiểu đường. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng uống bột quế hòa tan trong nước làm tăng chất chống oxy hóa và giúp làm giảm lượng đường trong máu. Ảnh minh họa 6. Dầu ô liu Dầu ô liu, một phần thiết yếu trong bữa ăn của người dân vùng Địa Trung Hải, có tác dụng giảm huyết áp. Những người ở khu vực Địa Trung Hải tiêu thụ khá nhiều dầu ô liu và còn được biết đến là những người khỏe mạnh nhất trên thế giới nhờ tác dụng của dầu ô liu. Ảnh minh họa 7. Sô cô la đen Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ (JAMA) cho thấy những người ăn một miếng sô-cô-la đen nhỏ hàng ngày, tương đương với khoảng 30 calo, trong suốt 18 tuần sẽ giảm huyết áp mà không bị tăng cân hoặc xảy ra các tác dụng phụ khác. Sô-cô-la đen nguyên chất với ít nhất 70% bột ca-cao sẽ đạt được hiệu quả này. Ảnh minh họa

2 loại thực phẩm "thần thánh" này sẽ giúp máu lưu thông tốt, ngăn chặn tình trạng đông máu Dù tỏi và hành tây là những thực phẩm tạo mùi nặng nhưng không phải ai cũng biết đến nhiều lợi ích như thuốc quý của hai loại thực phẩm này lại có khả năng giúp điều hoà mạch máu trong cơ thể.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/7-thuc-pham-khong-chi-danh-cho-nhung-nguoi-bi-cao-huyet-ap-ma-cho-ca-nhung-nguoi-huyet-ap-khong-on-dinh-466475.html