Hành tây và tỏi là những loại thực phẩm tiêu biểu giúp ngăn chặn tình trạng đông máu và làm giảm lượng cholesterol xấu. Chúng thường được ví như “anh em như thể chân tay” vì chúng chứa nhiều chất dinh dưỡng thực hiện cùng một chức năng trong cơ thể.

Tình trạng máu đông dạng cục là hiện tượng tắc nghẽn mạch máu, làm chậm dòng chảy của máu dẫn đến tăng nguy cơ mắc các bệnh về mạch máu như bệnh tim (cơn đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim) và đột quỵ (nhồi máu não, xuất huyết não). Thành phần Allicin có trong tỏi và hành tây làm giảm cholesterol và thúc đẩy máu lưu thông tốt trong cơ thể. Ngoài ra, Allicin có tác dụng hạ huyết áp bằng cách giải phóng oxit nitric ra bên ngoài, làm giảm sự xơ cứng mạch máu. Đây là lý do tại sao tỏi và hành tây được gọi là 'thành phần thải độc' trong máu và mạch máu.

Một số người có xu hướng ăn thịt như một thực phẩm chính nhưng duy trì mạch máu khỏe mạnh. Có nhiều lý do để giải thích hiện tượng này, trong đó một lý do thấy rõ nhất là từ việc họ biết cách ăn hành tây và tỏi với thịt. Thành phần Quercetin của hành tây ức chế sự tích tụ chất béo bão hòa và cholesterol từ thịt trong mạch máu cơ thể chúng ta. Thành phần allicin của tỏi mạnh hơn hành tây, hoạt động như một chất chống viêm và làm chậm quá trình oxy hóa gây tổn thương và lão hóa của các mạch máu.

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Cực kỳ tốt đối với những người bị tiểu đường

Hành tây cũng chứa nhiều crom giúp cải thiện sự trao đổi chất của glucose (một loại carbohydrate), đồng thời kích thích hoạt động của insulin, có tác dụng điều chỉnh lượng đường trong máu. Thành phần allicin của tỏi liên kết với vitamin B6 trong cơ thể và kích hoạt chức năng của các tế bào tuyến tụy. Ngày này, số lượng bệnh nhân bị tiểu đường đang gia tăng nhanh đến mức các chuyên gia y tế phải nhận định rằng đây là kỷ nguyên của “cuộc khủng hoảng bệnh tiểu đường”. Vì vậy, hãy ăn hành tây và tỏi thường xuyên để tránh những căn bệnh không muốn xảy đến như tiểu đường.

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Phân giải mỡ tích tụ trong gan, tăng cường khả năng miễn dịch

Hành tây giàu glutathione giúp gan phân hủy chất béo. Đây cũng là một thành phần giúp hấp thụ vitamin B1 khá tốt, vốn được hấp thụ khi uống rượu. Hành tây cũng giàu protein, carbohydrate, vitamin C, canxi, phốt-pho và sắt. Tỏi cũng giàu vitamin B, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển hóa năng lượng. Ngoài ra, thành phần allicin có tác dụng diệt khuẩn mạnh, rất tốt cho việc tăng cường khả năng miễn dịch. Hàm lượng Germanium hữu cơ và selen trong tỏi khá cao, giúp ngăn chặn sự xuất hiện của bệnh ung thư như ung thư dạ dày.