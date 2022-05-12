Những thực phẩm 'siêu chế biến' này sẽ gây hại cho cơ thể của bạn

Nhiều chuyên gia đang nghiên cứu về các thực phẩm siêu chế biến, và những thực phẩm này chứa những nguy cơ sức khỏe đáng kể. Bài viết này sẽ thảo luận về 5 loại thực phẩm hàng đầu như vậy và lý do tại sao bạn không nên tiêu thụ chúng. Hãy đi sâu vào bài viết mà không cần thêm bất kỳ điều gì.

Lịch trình bận rộn hạn chế chúng ta có được các lựa chọn lành mạnh hơn vì nó sẽ đòi hỏi rất nhiều nỗ lực cùng với thời gian chuẩn bị. Sau một ngày bận rộn, bạn đến cửa hàng gần nhất và được chào đón bằng vô số mặt hàng thực phẩm chế biến sẵn mà bạn sẽ không mất nhiều thời gian để chuẩn bị và tiêu thụ. Chắc hẳn bạn đã nghe nói nhiều lần rằng những thực phẩm này chủ yếu gây hại nếu bạn muốn giữ cho mình một thân hình cân đối và khỏe mạnh. Khi bạn cố gắng tránh xa và hạn chế tất cả các loại thực phẩm chế biến sẵn, bạn sẽ chứng kiến ​​một số thay đổi tích cực trong cơ thể và thói quen của mình. Nhiều chuyên gia đang nghiên cứu về các thực phẩm siêu chế biến, và những thực phẩm này chứa những nguy cơ sức khỏe đáng kể. Bài viết này sẽ thảo luận về 5 loại thực phẩm hàng đầu như vậy và lý do tại sao bạn không nên tiêu thụ chúng. Hãy đi sâu vào nó mà không cần thêm bất kỳ điều gì.

Ảnh minh họa: Internet Sự khác biệt cơ bản giữa chế biến và siêu chế biến Trước khi vào danh sách, bạn cần biết sự khác biệt quan trọng. Nghĩa đen của thuật ngữ 'thực phẩm đã qua chế biến' là bất kỳ hình thức tiêu thụ nào không còn ở tình trạng ban đầu. Vì vậy, ngay cả khi bạn đang mua một quả táo từ cửa hàng tạp hóa, thì khả năng cao là nó đã được chế biến. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là sẽ nguy hiểm nếu một món hàng đã trải qua quy trình bảo quản cơ bản. Nếu bạn tin rằng những gì bạn đang gặp phải là thực phẩm kém bổ dưỡng, chúng tôi khuyên bạn nên xem xét kỹ vấn đề và tìm ra sự khác biệt giữa chế biến và siêu chế biến. Các thông số gần đây không được đặt hoàn toàn rõ ràng và mặt khác, các mục trải qua quá trình xử lý cơ bản sẽ có đề cập rõ ràng về chúng.

Các mục bạn nên tránh: 1. Khoai tây chiên đi kèm với một lớp phủ có hương vị. 2. Bạn nên chọn bánh mì nguyên cám thay vì bánh mì trắng. Nó làm hỏng đáng kể răng và nướu. 3. Bất kỳ thức uống bổ sung năng lượng nào. 4. Gà rán có sẵn ở dạng đông lạnh. 5. Bánh quy phô mai với lớp phủ hương vị. Tại sao nó có hại? Dưới đây là một số lý do mà những thực phẩm này được khuyến khích không nên tiêu thụ. Tăng lượng đường Hầu hết tất cả các mặt hàng thực phẩm thuộc danh mục này sẽ có một lượng lớn đường bổ sung. Nội dung được thêm vào sẽ không có chất dinh dưỡng, nhưng lượng calo sẽ cao đáng kể. Carb tinh chế Đúng vậy, một chế độ ăn uống thiết yếu sẽ yêu cầu một lượng carbs hấp thụ nhất định. Chúng tôi rất khuyến khích rằng nó phải được thực hiện thông qua thực phẩm toàn phần và không ở dạng tinh chế. Cơ thể của chúng ta sẽ dễ dàng phá vỡ lượng tinh chế này, và nó sẽ dẫn đến lượng đường trong máu tăng đột biến. Dinh dưỡng kém Bất kỳ chất dinh dưỡng nào có sẵn trong các mặt hàng thực phẩm chế biến siêu tốc sẽ bị giảm xuống. Trong một số trường hợp, chúng tôi đã thấy các nhà sản xuất bổ sung thêm vitamin nhân tạo và các khoáng chất khác, nhưng chúng sẽ không thể sánh được với những loại đã qua quá trình xử lý cơ bản. Dinh dưỡng kém Thành phần bổ sung Bạn chắc hẳn đã xem danh sách các thành phần của món ăn nhẹ yêu thích của mình, và 90% danh sách sẽ không thể hiểu được. Điều này chủ yếu là do đây là các yếu tố được thêm vào một cách nhân tạo. Những hóa chất này sẽ hoạt động như chất bảo quản, hương vị và nhiều chất tạo kết cấu khác. Ngoài ra, nó sẽ có rất nhiều hóa chất và các thành phần khác thậm chí không được liệt kê trên bao bì.

Khó cải thiện sự trao đổi chất? Dưới đây là 5 loại thực phẩm bạn không nên tiêu thụ Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về 5 món ăn hàng đầu mà bạn không nên sử dụng. Những thực phẩm này được biết đến với việc làm chậm quá trình trao đổi chất tổng thể của cơ thể bạn, bao gồm cả việc làm cho quá trình tiêu hóa trở thành một nhiệm vụ khó khăn hơn nhiều đối với cơ thể.

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