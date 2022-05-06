Bữa ăn ngon nhất vào buổi sáng là gì?

Bữa sáng bổ dưỡng bao gồm các món cung cấp năng lượng cho bạn và khiến bạn cảm thấy hài lòng, điều này có thể giúp bạn tránh ăn quá nhiều vào cuối ngày. Tìm hiểu về những điều tuyệt vời nhất để tiêu thụ thứ đầu tiên vào buổi sáng trong bài viết này.

Bột yến mạch là một loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng . Nó bao gồm beta-glucan, một chất xơ dày và dính giúp mọi người cảm thấy no lâu hơn đồng thời có khả năng làm giảm cholesterol. Chất chống oxy hóa, axit béo omega-3, folate và kali có nhiều trong yến mạch. Yến mạch chứa nhiều protein và chất xơ và có chỉ số đường huyết thấp hơn là một lựa chọn thông minh. Chỉ số GI thấp cho thấy lượng đường trong máu sẽ không tăng nhanh.

Thực phẩm ăn sáng như trứng được đánh giá cao nhất. Chúng giàu chất dinh dưỡng và protein chất lượng cao. Các nhà nghiên cứu cho thấy rằng ăn cả quả trứng và giảm lượng tiêu thụ carbohydrate vừa phải đã cải thiện mức cholesterol trong máu ở những người có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 hoặc bệnh tim mạch. Nó cũng giúp giảm vòng eo, giảm cân và giảm mỡ trong cơ thể.

Rau bina

Ăn sáng với rau bina là một lựa chọn tuyệt vời. Điều này là do rau bina có chứa các hợp chất giúp cải thiện sức khỏe tim mạch bằng cách làm giãn nở các động mạch và giảm cholesterol. Rau bina có chứa nitrat, có thể giúp bệnh nhân tiểu đường duy trì lượng đường trong máu khỏe mạnh. Rau bina cũng chứa nhiều vitamin. Một nửa chén rau bina đông lạnh có 64% lượng vitamin A cần thiết hàng ngày.

Quả mọng

Quả việt quất, dâu tây, mâm xôi và mâm xôi đen, cùng với các loại quả mọng khác, là một cách tuyệt vời để bắt đầu ngày mới. Chúng giàu chất xơ và chứa nhiều chất chống oxy hóa chống lại bệnh tật. Xay các loại quả mọng thành sinh tố hoặc rắc lên ngũ cốc, bột yến mạch hoặc sữa chua. Nếu quả tươi trái mùa, quả đông lạnh cũng bổ dưỡng không kém. Tuy nhiên, để có được lợi ích tối ưu cho sức khỏe, hãy mua các loại quả mọng đông lạnh chưa được pha đường.

Khoai lang

Một củ khoai lang trung bình chứa gần 400% nhu cầu vitamin A hàng ngày của bạn. Thịt cam cũng chứa nhiều beta-carotene, một chất chống oxy hóa mà cơ thể chuyển hóa thành vitamin A và rất quan trọng cho khả năng miễn dịch. Một củ khoai lang cũng cung cấp 15% lượng chất xơ hàng ngày, có thể giúp giảm cholesterol LDL và cải thiện sức khỏe hệ tiêu hóa. Đối với bữa sáng, hãy dùng khoai lang thay cho bánh mì, bánh mì tròn hoặc bánh nướng xốp, và phủ lên trên nó bằng trứng hoặc bơ.

Bánh quế đông lạnh

Bánh quế đông lạnh là một sự thay thế nhanh chóng và ngon miệng cho bánh mì nướng. Hãy tìm thành phần đầu tiên là nước hoặc 100% ngũ cốc nguyên hạt và giữ lượng đường thêm vào càng thấp càng tốt. Bánh quế nguyên hạt Kashi có nhiều chất xơ và protein. Sử dụng chúng như bánh mì sandwich với trứng hoặc cho một món ăn đặc biệt, trên cùng với hai thìa bơ hạt, quế và vụn sô cô la.

Phô mai Cottage

Phô mai Cottage là một món ăn sáng tuyệt vời với hàm lượng protein cao, với 24 gam protein mỗi cốc. Bữa sáng giàu protein có liên quan đến việc cảm thấy hài lòng hơn và giảm cảm giác thèm ăn. Phô mai Cottage cũng có hàm lượng calo thấp, chỉ 180 calo mỗi cốc. Nó có thể giúp bạn giảm cân mà không làm bạn đói.

Hạt lanh

Axit béo omega-3, protein và chất xơ có nhiều trong hạt lanh. Hạt lanh có nhiều lợi ích cho sức khỏe, bao gồm giảm mức cholesterol, tăng cường độ nhạy cảm với insulin, giảm lượng đường trong máu và thậm chí bảo vệ chống lại bệnh ung thư vú. Hạt lanh có thể được rắc vào sữa chua hoặc cháo hoặc trộn vào sinh tố. Toàn bộ hạt lanh sẽ đi khắp cơ thể mà không bị vỡ; do đó, điều quan trọng là phải mua hạt lanh xay hoặc tự xay hạt.

Hạt lanh

Trái chuối

Chuối là một cách tuyệt vời để giữ no và được đựng trong hộp đựng tiện lợi. Cắt chuối lên trên yến mạch buổi sáng với một thìa hạt Chia hoặc quả óc chó để tăng cường sức khỏe tim mạch. Đảm bảo chọn một bữa sáng đầy đủ và giàu chất dinh dưỡng. Lựa chọn những thứ lành mạnh nhất để tiêu thụ vào buổi sáng có thể giúp quá trình trao đổi chất của một người bắt đầu tốt hơn trong ngày.