Những ý tưởng bữa trưa chứa nhiều protein giúp bạn vượt qua cả ngày dài mệt mỏi

“Protein đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo ra và duy trì mọi tế bào trong cơ thể bạn, đó là lý do tại sao nó là một thành phần cần thiết trong chế độ ăn uống của chúng ta,” Susie, đồng thời là đại sứ của Tassal, giải thích.

“Nó cũng được coi là 'chất dinh dưỡng đa lượng', có nghĩa là bạn cần một lượng tương đối lớn để gặt hái nhiều lợi ích. Những lợi ích này bao gồm duy trì khối lượng cơ, giữ lượng đường trong máu ổn định, tăng trưởng, sửa chữa và duy trì tế bào, xây dựng cơ, sụn và da, và điều hòa nội tiết tố. "

Hầu hết những người ăn uống có ý thức về sức khỏe đều đã biết cách làm một ly sinh tố hoành tráng hoặc món chiên ngon cho ngày Chủ nhật, nhưng nếu bạn đang loay hoay tìm cách nạp thêm protein vào chế độ ăn hàng ngày, Susie có một số mẹo dành cho bạn.

“Thực phẩm làm từ động vật bao gồm thịt, cá, trứng và sữa chứa lượng protein chất lượng tốt cao nhất, vì vậy hãy hoán đổi nước ép trái cây thành sinh tố làm từ sữa. Thay đổi bơ trên bánh mì nướng thành cá hồi hun khói. Bánh mì kẹp mứt hoặc mật ong thay cho một quả trứng hoặc bánh sandwich phô mai. Đó là những món dễ dàng hoán đổi để tăng lượng protein trong ngày ”.

Tăng cường protein trong mỗi bữa ăn

Susie cho biết mục tiêu đưa một loại thực phẩm giàu protein vào mỗi bữa ăn chính hoặc bữa ăn nhẹ là một cách dễ dàng để đạt được nhu cầu protein hàng ngày của bạn.

Ví dụ, trứng hoặc sữa chua Hy Lạp cho bữa sáng, cá hồi hun khói hoặc ức gà cho bữa trưa, hoặc cá hồi Tassal hoặc thịt nạc đỏ vào bữa tối.

Và những người yêu thích thức ăn có nguồn gốc thực vật vẫn chưa bị lãng quên!

Cá hồi là một nguồn protein tuyệt vời. Ảnh: Getty

Nếu bạn thích sử dụng thực vật, Susie khuyên rằng các loại đậu, quả hạch, ngũ cốc nguyên hạt và hạt có chứa protein.

“Bao gồm ngũ cốc nguyên hạt hoặc cây họ đậu trong mỗi bữa ăn sẽ giúp đảm bảo bạn có đủ protein, trong khi ăn vặt với hạt và quả hạch mỗi ngày một lần cũng sẽ cung cấp cho bạn một khẩu phần protein.”

10 ý tưởng ăn trưa chứa nhiều protein hàng đầu của Susie

Lên kế hoạch trước hoặc ăn khi đang di chuyển, những bữa trưa chứa đựng protein này sẽ khiến bạn cảm thấy hài lòng và sẵn sàng tiếp nhận bất cứ điều gì!

1. Salad dinh dưỡng đa lượng

Một món salad cân bằng dinh dưỡng đa lượng với 2-3 chén rau xanh, một phần protein cỡ lòng bàn tay, như cá hồi hoặc trứng luộc, một khẩu phần carbs (carbonhydrate) phong phú như gạo lứt, khoai lang hoặc đậu, cùng với một số chất béo tốt sẽ khiến bạn hài lòng hàng giờ.

2. Súp và bánh mì sandwich

Không chỉ các loại rau trong súp giúp bạn no lâu, mà khẩu phần carbs và protein thông qua trứng, cá hồi hoặc đậu gà trên một chiếc bánh sandwich nhỏ cũng sẽ khiến bạn no cho đến bữa tối.

3. Sushi

Một vài cuộn sushi gạo lứt với sashimi, edamame và salad rong biển sẽ giúp bạn có được một bữa ăn giàu chất đạm, thỏa mãn bạn đến tận chiều muộn.

4. Bánh nướng xốp và lát mỏng

Không chỉ dễ chế biến bữa ăn mà còn chứa nhiều protein. Tôi thích ăn nhiều protein hơn nữa trong bánh nướng xốp của mình với cá hồi.

5. Khoai tây nhồi

Nấu chúng trong vòng vài phút, và bạn có thể nhồi nó với protein yêu thích của mình, như cá hồi hun khói hoặc đậu đen và phủ lên trên là rau.

6. Gói ngũ cốc nguyên hạt

Chứa đầy gà tây và salad, hummus và tempeh hoặc, cá hồi thái hạt lựu và rau, như Tassal’s Diced Salmon Middle Eastern Wraps.

7. Thức ăn còn dư

Các công thức nấu ăn tốt nhất để tạo ra thức ăn còn dư tuyệt vời thường được đóng gói bằng các nguyên liệu cứng cáp, dễ uốn, như rau củ và đậu. Các loại thịt thịnh soạn có thể để trong tủ lạnh của bạn đến ba hoặc bốn ngày và vẫn có thể an toàn để ăn — điều này thật tuyệt cho dù bạn để dành cho ngày mai hay cuối tuần.

8. Bơ nhồi

Chỉ cần thêm đậu gà, sốt mayonnaise, ớt bào và cà chua bi. Protein và chất béo lành mạnh sẽ đảm bảo bạn no lâu hơn.

9. Trứng, theo cách của bạn.

Trứng không chỉ dành cho bữa sáng, vì chúng là loại thực phẩm giàu chất đạm, bổ dưỡng rẻ nhất mà bạn có thể chọn trong cả ngày. Tôi thích luộc chúng cho món salad, bì và bánh mì.

10. Gạo lứt và rau

Chỉ cần trộn một gói gạo với rau đông lạnh và một hộp cá hồi hoặc cá ngừ đóng hộp vào đó để lấy protein.