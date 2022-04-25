Công thức nấu ăn cùng nồi chiên không dầu này sẽ cung cấp cho bạn món khoai tây chiên ít calo

Vào bếp 25/04/2022 17:24

Hãy tìm hiểu cách làm món khoai tây ít calo trong vòng chưa đầy 30 phút này nhé.

Không phải việc đầu tiên chúng ta xem xét để mua một nồi chiên không dầu là để chế biến những miếng khoai tây chiên nóng hổi mà không chứa tất cả calo sao?

Nhưng ngày nay, món khoai tây chiên cơ bản không khiến chúng ta hài lòng.

Chúng cần phải mềm, bông ở bên trong và giòn ở bên ngoài và không chứa calo.

Từ tất cả yêu cầu này, chúng tôi đã chế biến được món khoai tây chiên mới.

Công thức nấu ăn cùng nồi chiên không dầu này sẽ cung cấp cho bạn món khoai tây chiên ít calo - Ảnh 1
Những chiếc nồi chiên không khí này trông thật tuyệt vời. Ảnh: TikTok/@ cooklikeimbook

Đó chính xác là những gì đầu bếp Calvin Kang đã làm bằng cách sử dụng nồi chiên không dầu của mình để tạo ra món khoai tây chiên hoàn hảo.

Khoai tây chiên được nấu ba lần của anh ấy luôn giòn một cách hoàn hảo.

Đầu tiên, anh luộc khoai tây chiên, sau đó nấu chúng trong nồi chiên không dầu trong bảy phút, trước khi trở chúng (hoặc lắc chúng để nguội hơn) và nấu chúng trong bảy phút nữa.

Kết quả là khoai tây chiên chỉ có 186 calo, 5g protein, 44g carbs và không có chất béo!

Không có gì lạ khi hơn một triệu người đã xem video của anh ấy chỉ trong ba ngày!

Công thức nấu ăn cùng nồi chiên không dầu này sẽ cung cấp cho bạn món khoai tây chiên ít calo - Ảnh 2
Calvin từng bước hướng dẫn cách chế biến món chiên giòn hoàn hảo trong nồi chiên không dầu. Ảnh: TikTok / @ cooklikeimbook

 

Calvin giải thích rằng việc luộc khoai tây trước sẽ mang lại sự nhất quán tốt hơn, nhưng "bạn có thể bỏ qua nếu lười".

Đây là công thức siêu đơn giản của Calvin:

250g khoai tây

Muối

Hạt tiêu

Ớt cựa gà

Cắt khoai tây thành từng thanh dài, luộc trong bốn phút.

Lau khô khoai tây bằng khăn giấy trước khi cho vào nồi chiên có xịt một ít dầu, muối, tiêu và ớt bột.

Rán chúng ở nhiệt độ 390 ° trong bảy phút.

Đảo lên, sau đó nấu thêm bảy phút.

 

Bật mí cách làm bò nhúng nước dừa thơm ngon thanh nhiệt dễ làm

Bật mí cách làm bò nhúng nước dừa thơm ngon thanh nhiệt dễ làm

Hướng dẫn chi tiết công thức chế biến thịt bò nhúng nước dừa lá thơm ngon, đậm vị hương vị quê hương ngay tại nhà. Click vào bài viết để xem ngay công thức bạn nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   bí kíp làm món ngon cách làm khoai tây chiên không chứa calo chế biến thực phẩm

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đại tiệc deal xịn đổ bộ cùng mùa bóng lăn

Đại tiệc deal xịn đổ bộ cùng mùa bóng lăn