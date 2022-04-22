Bật mí cách làm bò nhúng nước dừa thơm ngon thanh nhiệt dễ làm

Bạn nên chọn mua phần thịt bắp bò. Bởi vì đây là phần thịt bò ngon, ngọt, chứa nhiều chất dinh dưỡng và thích hợp để nấu các món lẩu.

Thịt bò nhúng nước dừa ăn là món ăn thơm ngon, giàu chất dinh dưỡng . Bò nhúng nước dừa có công thức chế biến khá đơn giản nên các bạn có thể thực hiện ngay tại nhà để chiêu đãi cả gia đình một bữa no nê. Vì thế, nếu yêu thích món ăn này, bạn hãy vào bếp chế biến ngay để đổi vị cho các cả nhà nhé!

Chọn mua thịt bò có màu đỏ tươi, thớ thịt nhỏ mịn, mỡ bò có màu vàng nhạt và hơi cứng. Bạn có thể thử bằng cách ấn tay vào thử thì có độ đàn hồi tốt.

Cách chọn mua thịt bò tươi ngon

Thịt bò có mùi tự nhiên, màu sắc đồng đều, không có mùi lạ và không xuất hiện các đốm trắng.

Bạn không nên chọn mua những miếng thịt bò có màu đỏ sậm, thớ thịt to, mỡ bò có màu vàng đậm vì đó là thịt bò già, ăn rất dai và không ngon.

Mẹo chọn mua khổ qua

Trên vỏ của trái khổ qua luôn sẽ có những rãnh, nốt sần hoặc gai khiến cho loại khổ có có vẻ ngoài xù xì. Và nhìn vào bạn có thể phân biệt được trái nào có vị đắng đậm hay ít đắng.

Cụ thể nếu quả khổ qua có các đường vân dài, thẳng và rộng, ít nốt sần trên vỏ thì đây sẽ là những quả có thịt dày và ít đắng hơn.

Ngược lại nếu bạn sờ lên thấy bề mặt xù xì, có nhiều nốt sần, các đường vân nhỏ, ngắn và dày đặc thì đây là khổ qua có độ đắng mạnh, thịt mỏng.

Cách chọn mua dừa tươi ngon

Dừa thông thường khối lượng khoảng 1 - 1.5 kg/ 1 trái. Nên chọn mua dừa xiêm bởi đây là loại dừa có nước ngọt nhất và rất thơm ngon, thích hợp để làm nước lẩu.

Nên chọn mua những quả dừa có vỏ màu xanh đậm, không bị dập. Cuống dừa còn dính vào vỏ, đây là những quả dừa mới được hái, tươi, ngon ngọt.

Nếu mua dừa được gọt sẵn, các bạn nên chú ý mua những quả có vỏ mềm để lâu trong không khí bị ngả màu. Tránh mua những quả dừa qua một thời gian đặt ngoài không khí mà vẫn trắng sáng. Bởi vì rất có thể dừa này đã bị ngâm hóa chất

Cách làm bò nhúng nước dừa

1. Bò nhúng nước dừa

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Để có thể thực hiện được món bò nhúng nước dừa, các bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu sau:

Thịt bò: 500gr

Dừa nước: 3 quả

Cà chua chín: 3 quả

Dứa chín: 1 quả

Hành tây: 1 củ

Các loại rau sống như xà lách, tía tô, húng thơm, khế chua hay chuối xanh…

Bún sợi: 500 gram

Nước mắm, mì chính, đường

Bánh tráng đa nem 1 tệp

Bánh tráng đa nem để cuốn bò

Hành khô, tỏi khô

Các loại gia vị cần thiết khác như: Muối, hạt nêm, tiêu

Các bước làm món bò nhúng nước dừa

Bước 1: Sơ chế thịt bò

Để món bò nhúng nước dừa được thơm ngon, dễ ăn thì các bạn nên chọn mua thịt bắp bò. Bởi thịt bắp thường sẽ mềm, khi ăn có vị thơm của bò hơn so với những loại thịt khác.

Bò nhúng nước dừa

Thịt bò sau khi mua về, các bạn mang đi rửa sơ với nước. Sau đó dùng dao thái thành từng miếng mỏng vừa ăn và xếp vào dĩa. Đối với những người thích ăn thịt bò đậm vị thì có thể ướp thịt với một ít gia vị như: hạt nêm, tiêu và bột ngọt. Nên ướp trong tủ lạnh để thịt được ngon hơn.

Bước 2: Sơ chế các nguyên liệu khác

Hành và tỏi khô lột bỏ vỏ, rửa sạch rồi đem đi đập dập và băm thật nhỏ.

Hành tây lột bỏ vỏ, cắt bỏ gốc rồi thái thành hình múi cau. Không nên thái hành quá nhỏ, tránh khi nấu hành bị nhừ quá.

Các loại rau sống cùng mang đi nhặt sạch, loại bỏ gốc và lá úa. Rửa sạch với nước từ 2-3 lần rồi ngâm trong nước muối pha loãng khoảng 30 phút để đảm bảo vệ sinh. Tiếp đến, bạn vớt rau ra rổ, vẩy cho ráo nước.

Phần bún sợi để ăn kèm, các bạn nên chọn mua loại bún sợi nhỏ. Sau đó dùng kéo cắt thành từng đoạn vừa ăn và bày bún ra đĩa.

Cà chua mang đi rửa sạch, cắt thành các múi cau.

Dứa chín lột bỏ vỏ và mắt, sau đó cắt thành từng miếng nhỏ.

Bước 3: Làm nước nhúng

Để làm nước nhúng thịt, bạn chuẩn bị một các nồi nhỏ, sau đó cho dầu ăn, tỏi vào phi thơm hành. Khi hành và tỏi đã thơm, bạn cho tiếp cà chua vào xào. Tiến hành đảo đều tay đến khi cà chua chín thì các bạn cho dứa vào xào thêm khoảng 1 phút.

Khi dứa đã được xào sơ thì bạn đổ phần nước dừa đã chuẩn bị ở trên vào nồi. Nêm nếm thêm các gia vị gồm: hạt nêm, mì chính, muối sao cho vừa ăn. Đun đến khi sôi thì bạn cho nồi lên bếp điện từ hoặc bếp gas mini.

Bước 4: Pha nước chấm thịt bò nhúng nước dừa

Để món bò nhúng nước dừa thêm phần đậm đà, hấp dẫn, các bạn nên pha nước chấm. Với món ăn này, chúng tôi khuyên bạn nên pha nước chấm chua cay mặn ngọt và điều chỉnh sao cho hợp với sở thích.

Vì vậy, hãy pha chút đường vào nước rồi khuấy cho tan. Tiếp đến cho thêm chút nước mắm vào, thêm tỏi và ớt băm nhuyễn. Trộn đều là đã có nước chấm ngon tuyệt rồi.

Bước 5: Thưởng thức món bò nhúng nước dừa

Cho nồi nước dùng lên bếp, cho thêm một ít hành tây đã thái múi cau vào nồi để tạo thêm vị ngọt thơm.

Đun cho nước sôi trở lại là các bạn có thể nhúng thịt bò. Sử dụng bánh tráng để cuốn thịt bò, rau sống ăn kèm, bún… Sau đó, chấm với nước chấm đã pha sẽ đảm bảo thơm ngon hết ý. Tin chắc, món ăn này sẽ khiến cả gia đình thích mê và còn rất dễ ăn, nên ai cũng có thể thưởng thức.

2. Bò nhúng nước dừa lá khổ qua rừng (công thức được chia sẻ từ người dùng)

Nguyên liệu làm Bò nhúng nước dừa lá khổ qua rừng (công thức được chia sẻ từ người dùng)

Thịt bò: 1 kg

Lá khổ qua rừng: 500g

Hành tây: 1 củ

Dừa: 2 trái (hoặc 500ml nước dừa)

Tỏi băm: 1 muỗng canh

Gia vị thông dụng 1 ít (hạt nêm/ bột ngọt/ đường)

Cách chế biến

Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu

Thịt bò rửa sạch bằng cách xoa bóp thật kỹ với một chút muối rồi rửa lại với nước, sau đó để ráo.

Để dễ cắt thịt, bạn hãy để thịt bò vào ngăn đông tủ lạnh khoảng 30 phút. Sau đó lấy thịt ra, dùng dao cắt thành từng miếng mỏng vừa ăn.

Bò nhúng nước dừa lá khổ qua rừng (công thức được chia sẻ từ người dùng)

Mẹo sơ chế thịt bò sạch, không hôi:

Cách 1: Đơn giản nhất, các bạn sử dụng muối trắng xoa bóp thật kỹ miếng thịt rồi rửa sạch lại sạch với nước.

Cách 2: Một cách khác nữa để khử hoàn toàn mùi cho thịt bò đó là ngâm thịt trong rượu trắng khoảng 15 phút. Sau đó bạn lấy thịt ra rổ và dùng giấy thấm khô nước.

Cách 3: Xoa bóp miếng thịt bò với nước cốt chanh (hoặc giấm) trong vài phút rồi rửa sạch, để ráo.

Hành tây lột bỏ vỏ, mang đi rửa sạch rồi cắt làm đôi theo chiều dọc rồi cắt khoang mỏng theo chiều ngang.

Lá khổ qua rừng mang đi rửa qua 2 lần với nước cho sạch, để ráo.

Bước 2: Ướp thịt bò

Cho thịt bò vào tô rồi trộn đều với các gia vị gồm: 1.5 muỗng cafe hạt nêm, ½ muỗng cafe bột ngọt, 1 muỗng cafe đường, 1 muỗng canh tỏi băm. Ướp trong khoảng 15 phút để thịt thấm gia vị.

Bước 3: Nấu nước dùng và hoàn thành món ăn

Bổ 2 quả dừa lấy nước rồi cho vào nồi. Tiếp đó bắc nồi nước dừa lên bếp rồi đun sôi. Để nước dùng thêm đậm đà, các bạn có thể nêm thêm ½ muỗng cà phê hạt nêm.

Tiếp đó, bạn cho một lượng vừa đủ thịt bò, lá khổ qua, hành tây vào. Tiến hành đun cho nước sôi lại và thịt bò chín vừa tới thì cho thịt ra lá khổ qua và một ít nước dùng ra chén là có thể thưởng thức.

Để tăng thêm hương vị cho món ăn, bạn có thể chấm thịt bò cùng với một ít nước tương tỏi ớt nhé.

Lưu ý: Để thịt bò không bị dai và lá khổ qua không bị quá đắng, các bạn ăn tới đâu thì mới nhúng thịt tới đó nhé. Bạn tránh ngâm thịt và lá khổ qua quá lâu trong nước dùng.

Bước 4: Thành phẩm

Thịt bò vừa chín tới những vẫn giữ được độ mềm ngọt, lá khổ qua rừng ban đầu có vị đắng nhưng lưu lại vị ngọt nơi đầu lưỡi, thêm vị ngọt thanh của nước dừa tạo nên món thịt bò nhúng nước dừa lá khổ qua rừng độc đáo, hấp dẫn.

3. Bò nhúng nước dừa lá khổ qua rừng

Nguyên liệu làm Bò nhúng nước dừa lá khổ qua rừng

Thịt bắp bò: 500gr

Lá khổ qua rừng non: 500gr

Dừa tươi: 1 trái

Tỏi: 1 củ

Ớt tươi: 2 quả

Gia vị thông dụng 1 ít (muối/ đường/ hạt nêm/ bột ngọt)

Cách chế biến Bò nhúng nước dừa lá khổ qua rừng

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Để khử hoàn toàn mùi hôi của thịt, sau khi mua về bạn mang thịt đi rửa sạch với nước muối pha loãng. Tiếp đó, rửa lại thật sạch với nước rồi để ráo. Sử dụng dao cắt thịt thành lát mỏng vừa ăn.

Nhặt lá khổ qua ra khỏi phần dây, sau đó rửa sạch và để ráo.

Mách nhỏ: Bạn có thể sử dụng gừng hoặc rượu trắng để khử mùi hôi của thịt bò nhé!

Bò nhúng nước dừa lá khổ qua rừng

Bước 2: Ướp thịt bò

Tỏi cắt 2 đầu, lột bỏ lớp vỏ rồi đập nát, sau đó dùng dao băm nhuyễn.

Trộn đều tỏi băm với thịt bò. Tiếp đó, cho thêm các gia vị gồm: ¼ muỗng cafe bột ngọt, 1 muỗng canh hạt nêm, 1 muỗng cà phê muối, ½ muỗng cafe đường. Sau đó, bạn trộn đều lại và để từ 5 - 10 phút để thịt bò thấm đều gia vị.

Bước 3: Nấu lẩu

Bắc nồi lên bếp, cho phần nước dừa đã chuẩn bị vào rồi đun đến khi nước dừa sôi.

Sau khi nước dừa sôi, các bạn cho thịt bò và lá khổ qua rừng vào. Tiếp đó, cho thêm 1 - 2 trái ớt để tạo vị cay nhẹ cho món lẩu, đun sôi lại, nêm nếm vừa ăn là có thể thưởng thức.

Mách nhỏ:

Bạn không nên đun thịt bò quá lâu. Bởi làm như vậy sẽ khiến thịt bò bị dai và ăn không được ngon nữa.

Bạn nên nhúng lá khổ qua từ từ để phần nước lẩu không bị đắng và rau không bị mềm nhũn.

Bước 4: Thành phẩm

Món lẩu thịt bò nhúng nước dừa ăn kèm lá khổ qua rừng thơm ngon, hấp dẫn đã hoàn thành. Sự hòa quyện giữa vị ngọt của thịt bò với vị đắng nhẹ của lá khổ qua rừng tạo nên một món ăn cực kì độc đáo và thú vị. Chúc các bạn ngon miệng!

4. Cách làm bò nhúng dấm kiểu miền Nam ngon

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Bắp bò: 400 gam (tùy số người ăn)

Dừa: 1 quả

Giấm

Thơm

Hành tây: 1 củ

Sả, hành tím, tỏi, ớt, chanh tươi

Mắm nêm

Gia vị: Đường trắng, bột ngọt, muối iot.

Rau sống dùng kèm: xà lách, ngò thơm, rau mồng tơi, rau giá…

Bánh tráng.

Các bước thực hiện

Bước 1: Sơ chế nguyên vật liệu

Bạn nên chọn mua thịt bắp bò để làm món bò nhúng thì sẽ ngon hơn. Sau khi mua về, bạn mang đi rửa sạch, để khổ rồi thái thành từng miếng mỏng vừa ăn.

Dừa sau khi mua về đập dập rồi lấy phần nước cốt. Hành tím dùng dao bổ thành hình múi cau.

Cách làm bò nhúng dấm kiểu miền Nam ngon

Thơm tươi cắt bỏ mắt, 1 phần cắt lát cỡ vừa dùng. 1 phần cho vào cái cối xay, xay nhuyễn ra

Sả thái vứt bỏ phần vỏ cứng phía bên ngoài, sau đó rửa thật sạch và đập nát ra. Ớt hiểm, tỏi rửa sạch rồi xay nhuyễn.

Bước 2: Nấu nước dùng

Bắc nồi lên trên bếp, cho vào nồi 2 bát nước dừa rồi cho thêm một tí giấm và nước suối.

Tiếp đó, bạn cho hành tây, sả, một vài củ hành khô đâm nát nát vào. Tiến hành đun sôi lên rồi đổ thơm tươi lát vào.

Cho vào một ít gia vị gồm: muối, đường, bột ngọt.

Bước 3: Làm mắm ăn kèm

Chỗ thơm tươi đã được băm nhuyễn trút vào 1 cái nồi nhỏ, cho thêm đường trắng, nấu lên cho thơm dẻo quyện với đường, đợi đến khi đường chuyển sang màu vàng thì tắt bếp. Nếu như keo quá, các bạn cho thêm một chút nước ấm nhé.

Lấy một cái tô, bỏ phần thơm dẻo này ra, sau đó đổ mắm nêm vào chung. Tiến hành khuấy đều, cho thêm bột ngọt, đường, ớt ,tỏi băm nát vào. Pha sao cho đều tay, nếm thử lại rồi thêm bớt đường, mì chính, nước sôi sao cho vừa dùng là được.

Bước 4: Thưởng thức bò nhúng giấm

Tốt nhất là các bạn nên sử dụng 1 cái bếp ga mini bắt trên bàn, nấu nồi nước dùng sôi lên và thưởng thức. Nên ăn đến đâu nhúng đến đó, vừa nhúng rồi vừa ăn lúc nóng là tuyệt vời nhất.

Bánh tráng các bạn bỏ rau, bò nhúng vào, cuốn trở lại rồi chấm cùng với mắm nêm.

Nếu như không thích quấn thì các bạn ăn thịt bò với rau sống rồi chấm cùng với mắm nêm cũng được ha.

Chanh tươi cắt thành miếng để ai thích thưởng thức có vị chua thì vắt bỏ thêm mắm nêm

Nếu thích sử dụng kèm đồ muối chua ngọt thì bạn có thể làm 1 tô đồ chua ngọt ăn kèm như: củ cải trắng, cà rốt xắt sợi, cho muối vắt cùng, rửa sạch sẽ, vắt để cho khô bớt, trộn với đường cát, mì chính và nước chanh đảo đều lên. Đợi khoảng 3 tiếng là có thể nhâm nhi được rồi.

Những điều cần lưu ý khi làm bò nhúng dấm tại nhà

Có một số điều trong cách làm món bò nhúng dấm mà các bạn cần phải ghi nhớ, đó là:

Khi thái thịt bò, các bạn nên thái miếng rộng, mỏng để nhúng nhanh chín mà thịt bò lại thơm ngon. Không nên thái miếng thịt dày hoặc quá mỏng khiến thịt bị nát, không lành lặn cả miếng.

Bạn có thể ướp thịt bò cùng với gia vị hoặc không.

Khi nấu nước dùng, bạn nêm nếm vị chua cho phù hợp. Nước dùng không nên quá nhiều dấm vì nếu chua quá sẽ làm át hương vị của thịt bò.

Khi nhúng thịt, bạn chỉ cần nhúng cho thịt chín tái là có thể ăn được, lúc đó thịt thơm, mềm và vẫn giữ được vị ngọt đặc trưng. Nếu nhúng lâu thịt sẽ chín kỹ, ăn hơi dai và giảm đi độ ngon của thịt bò.

Như vậy, chỉ cần mất một ít thời gian là các bạn đã hoàn thành món bò nhúng nước dừa rồi thơm ngon, hấp dẫn rồi đấy. Hy vọng các bạn sẽ thực hiện thành công món ăn này để chiêu đãi cả gia đình một món ăn ngon. Đừng quên theo dõi chuyên mục nấu ăn của chúng tôi để cập nhật những công thức nấu ăn mới nhất nhé.