8 cách làm sườn bò nướng thơm ngon chuẩn nhà hàng

Món sườn bò nướng là món ăn thường xuyên xuất hiện trong thực đơn của các nhà hàng. Tuy nhiên các bạn hoàn toàn có thể tự tay chế biến món ăn này tại nhà để chiêu đãi cả gia đình một bữa no nê. Bên dưới là 8 công thức làm sườn bò nướng thơm ngon tại nhà mà các bạn có thể tham khảo.

Trường hợp khi các bạn bỏ qua khâu rã đông thịt khi ướp thì các gia vị sẽ không thể ngấm hết vào thịt sườn. Từ đó làm cho hương vị của món ăn không được đảm bảo nữa đâu.

Bạn tiến hành chặt sườn bò thành từng miếng nhỏ vừa ăn. Lấy giấy khô thấm nước dính trên bề mặt miếng sườn bò. Nếu sườn để trong tủ lạnh thì các bạn cần phải trải qua khâu rã đông trước bạn nhé.

Cách làm món thịt sườn bò nướng BBQ truyền thống

Bước 2:

Dùng búa để đập nhẹ vào sườn bò để khi ướp thịt sẽ làm miếng sườn dễ thấm hơn. Tuy nhiên các bạn cần phải chú ý không nên đập quá mạnh sẽ làm cho sườn bị nát khiến thịt bị mất nước, khi nướng sẽ xơ và dai, không giữ được vị ngọt và mềm của thịt.

Bước 3:

Để sườn bò nướng thơm ngon đậm vị hơn, các bạn cần phải có bí quyết. Kể cả gia vị cũng phải được nêm nếm theo tỷ lệ phù hợp.

Bạn tiến hành cho: hành, tiêu, tỏi, ngò vào cối rồi giã nhuyễn. Tiếp đó, cho hết các gia vị như: mắm, tiêu, dầu, xì dầu… vào để trộn chung.

Bạn đổ hỗn hợp gia vị này vào trong một cái túi ni lông lớn rồi cho sườn vào và tiến hành xóc thật đều. Bảo quản sườn trong ngăn mát tủ lạnh tầm 10 – 15 phút để ngấm đều gia vị.

Bạn có thể nướng sườn bằng lò nướng hoặc là sử dụng bếp than đều được. Lưu ý là trong thời gian nướng thì bạn cần liên tục phết lớp gia vị ướp sườn lên bề mặt để cho món ăn thêm phần hấp dẫn và đậm đà hương vị hơn nha.

2. Cách làm món sườn bò nướng BBQ kiểu Hàn Quốc

Nguyên liệu cho món sườn bò nướng BBQ kiểu Hàn

1.5 kg sườn bò

1 trái lê, rửa sạch, cắt miếng

180 ml xì dầu

3 tablespoons đường nâu

6 tép tỏi

1.5 tablespoons dầu mè

1.5 tablespoons mirin (có thể thay bằng rượu trắng nấu ăn)

1.5 tablespoons mè

1.5 tablespoons gừng băm

3 cây hành lá rửa sạch, xắt nhỏ

Cách làm món sườn bò nướng BBQ kiểu Hàn Quốc

Bước 1:

Sườn bò các bạn mang đi rửa sạch bằng nước lạnh rồi sử dụng khăn giấy thấm cho khô. Tiếp đó, cho xì dầu, lê, tỏi, gừng vào máy xay để xay nhuyễn thành hỗn hợp.

Đổ hỗn hợp vừa mới xay ra tô. Sau đó cho thêm đường, mirin, dầu mè, mè và hành lá vào và khuấy đều đến khi hỗn hợp hòa quyện lại với nhau.

Cách làm món sườn bò nướng BBQ kiểu Hàn Quốc

Cho gia vị ướp đổ vào sườn bỏ trong túi ni lông có khóa kéo rồi lắc nhanh đến khi nước ướp phủ đều tất cả miếng sườn. Cho túi sườn vào bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh ướp ít nhất trong 8 tiếng cho sườn được thấm gia vị.

Bước 2:

Cho miếng sườn lên trên vỉ nướng, trở đều để miếng sườn chín đều cả 2 mặt. Thời gian các bạn nướng từ 3-4 phút mỗi mặt sườn. Sườn chín thì bạn có thể rắc thêm ít mè đã rang lên trên.

Sườn bò nướng sẽ ngon hơn khi ăn cùng với cơm trắng. Hoặc bạn có thể cắt thịt thành từng miếng sườn nhỏ hơn, cuộn cùng với xà lách và kim chi theo đúng phong cách ẩm thực bên Hàn.

Cách làm món thịt bò cuộn nấm kim châm nướng ngon như nhà hàng nhưng bí kíp siêu đơn giản chỉ nằm trong cách ướp.

3. Cách làm món sườn bò nướng sa tế

Nguyên liệu cho món sườn bò nướng sa tế

Sườn bò: 1 kg

Xả: 2 – 3 nhánh

Tỏi: 1 củ

Hành: 2 – 3 nhánh

Ớt : 1- 2 quả

Rau mùi

Ớt bột

Cách làm món sườn bò nướng sa tế

Bước 1: Sơ chế sườn

Rửa sạch sườn, để ráo nước rồi chặt sườn thành từng miếng nhỏ vừa ăn, có chiều dài từ 3 – 4 cm.

Bước 2: Làm sa tế

Bạn tiến hành làm sa tế để ướp sườn bò. Đầu tiên, các bạn sẽ bắc chảo lên bếp. Tiếp đó, cho vào chảo một ít dầu ăn rồi đun sôi, cho tiếp hành, tỏi băm, sả, ớt băm phi thơm lên.

Cách làm món sườn bò nướng sa tế

Tiếp đến, các bạn cho thêm 1 muỗng ớt bột, rau mùi vào rồi khuấy đều lên và tắt bếp, để hỗn hợp này nguội lại.

Bước 3:

Bạn lấy hỗn hợp ướp vừa mới làm phết lên từng mặt của miếng sườn bò. Trong khi bạn nướng cũng nên thường xuyên phết sa tế như thế để sườn ngấm gia vị.

Bò nướng là một trong các món được nhiều người yêu thích. Cùng vào bếp thực hiện ngay món ăn này để chiêu đã cả gia đình một bữa nhé!

4. Cách làm sườn bò nướng sả ớt

Nguyên liệu cần chuẩn bị

1kg sườn bò

4 nhánh tỏi

4 nhánh sả

1 thìa mật ong

1 thìa muối

1 thìa đường

1 thìa dầu ăn

Các bước làm sườn bò nướng sả ớt

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Trước tiên bạn mang sườn bò đi rửa sạch với nước muối pha loãng và gừng băm nhỏ để loại bỏ mùi hôi. Sau đó, các bạn rửa sạch rồi để ráo nước. Dùng dao chặt thành từng miếng vừa ăn.

Tỏi bóc bỏ vỏ, rửa sạch, đập dập, băm nhỏ. Sả bóc bỏ lớp vỏ già, rửa sạch, đập dập phần gốc, rồi băm nhỏ.

Cách làm sườn bò nướng sả ớt

Bước 2: Ướp sườn bò nướng sả ớt

Tiếp theo, các bạn cho sườn bò vào bát lớn rồi cho toàn bộ gia vị vào: tỏi băm nhỏ, dầu ăn, đường, mật ong, muối, hạt tiêu…Việc cho thêm dầu ăn sẽ giúp cho món sườn không bị khô các bạn nhé!

Tiến hành ướp sườn bò trong khoảng 30 phút cho thấm gia vị. Nếu có nhiều thời gian hơn thì các bạn nên lâu hơn nhé!

Bước 3: Cách làm sườn bò nướng sả ớt

Sau đó, các bạn xếp sườn vào giấy bạc. Gói giấy lại và nướng trong lò nướng ở nhiệt độ 190 độ C trong vòng 20 phút.

Tiếp theo, nếu thấy chưa chín, các bạn có thể lật lại, phết thêm nước sốt rồi nướng thêm khoảng 10 phút.

Cuối cùng, lấy sườn ra và xếp vào dĩa rồi thưởng thức ngay nhé! Có món này ăn với cơm nóng hoặc thưởng thức với ly rượu vang thì càng tuyệt.

5. Cách làm sườn bò nướng chao

Chuẩn bị nguyên liệu

Sườn bò tươi: 500gr

Chao ngon: 4 – 5 viên chao

Sa tế cay: 3 muỗng cà phê

Tỏi băm: 2 muỗng cà phê

Gia vị gia đình

Cách thực hiện

Bước 1: Sơ chế sườn bò

Sườn bò sau khi mua về bạn mang đi rửa sạch với nước muối pha loãng trong 5 phút.

Gừng cắt thành miếng rồi chà lên toàn bộ thịt sườn để khử hoàn toàn mùi hôi và máu còn sót lại trên thịt.

Cách làm sườn bò nướng chao

Rửa lại nhiều lần với nước để loại bỏ mùi gừng, để ráo nước và cắt khúc hoặc cắt cọng vừa ăn.

Bước 2: Các bước làm sườn bò nướng chao

Bước 1: Trộn đều chao cùng với các gia vị gồm: 1 muỗng cafe sa tế, 1 muỗng dầu điều cho thật nhuyễn. Lưu ý, bạn không bỏ thêm gia vị mặn vì chao và sa tế đã có vị mặn sẵn.

Bước 2: Ướp toàn bộ hỗn hợp vừa mới trộn vào phần thịt sườn đã được sơ chế trong 1 – 2 tiếng trước khi đem đi nướng.

Bước 3: Cho thịt đã ướp đủ thời gian lên vỉ nướng và nướng đến khi chín đều là được.

6. Sườn bò nướng ngũ vị

Nguyên liệu cần chuẩn bị

500g sườn bò

2 thìa nước hành tỏi băm

Mật ong

Ngũ vị hương

Dầu ăn

Hạt tiêu

Nước hàng

Dầu điều

Ớt sa tế

Hạt nêm

Nước tương

Các bước làm sườn bò nướng ngũ vị

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Trước tiên rửa sạch sườn bò với nước muối pha loãng và gừng băm nhỏ để khử hoàn toàn mùi hôi. Sau đó, các bạn rửa lại thật sạch, để ráo rồi chặt khúc khoảng 10cm.

Tiếp theo, các bạn ướp sườn cùng với các gia vị gồm: 2 thìa nước hành tỏi băm, 1 thìa nước hàng, ⅓ thìa ngũ vị hương, 2 thìa dầu điều, 2 thìa mật ong, ⅓ thìa hạt tiêu, 2 thìa dầu ăn, 1.5 thìa hạt nêm, 2 thìa nước tương, 1 thìa ớt sa tế.

Sườn bò nướng ngũ vị

Bạn trộn đều các nguyên liệu lên rồi để trong khoảng 30 phút cho sườn thấm vị.

Bước 2: Cách làm sườn bò nướng ngũ vị

Sau khi sườn đã ngấm gia vị, các bạn xếp sườn vào khay nướng và chuẩn bị mang đi nướng.

Bạn bật lò nướng cho nóng. Sau đó cho toàn bộ sườn vào nướng với nhiệt độ 180-220 độ C. Đợi khi sườn có màu nâu cánh gián đẹp mắt thì lấy ra.

Còn nếu không có lò nướng, các bạn có thể áp chảo sườn với nhiệt độ vừa phải cũng được nhé.

Cuối cùng, bạn cho sườn bò nướng ngũ vị ra đĩa và ăn ngay với cơm nóng nhé. Thích thì chị em làm thêm khoai tây nướng hoặc cà tím, cà rốt nướng chung.

7. Sườn bò nướng kiểu Mỹ

Nguyên liệu làm Sườn bò nướng kiểu Mỹ

Sườn bò: 1 kg

Dầu ăn: 1 muỗng canh

Hành tây: 1 củ

Tỏi: 1 củ

Gừng: 1 nhánh

Tương cà: 5 muỗng canh

Dầu hào: 2 muỗng canh

Xì dầu: 2 muỗng canh

Bột ớt: 1 muỗng cà phê

Rượu vang đỏ: 2 muỗng canh (có thể mua ở siêu thị)

Đường nâu: 2 muỗng canh

Mật ong: 2 muỗng canh

Muối: 2 muỗng cà phê

Khoai tây: 500g

Tiêu: 1 muỗng cà phê

Dầu oliu: 1 muỗng canh

Rosemary: 1 nhánh (có thể mua trong siêu thị)

Cách chế biến Sườn bò nướng kiểu Mỹ

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Hành tây lột bỏ vỏ, cắt thành hạt lựu. Tỏi bóc vỏ, đập dập cắt nhỏ, gừng gọt vỏ, cắt nhỏ. Khoai tây gọt bỏ vỏ, rửa sạch cắt vuông theo sở thích.

Sườn rửa sạch, để ráo nước.

Sườn bò nướng kiểu Mỹ

Bước 2: Làm sốt ướp sườn bò

Bắc chảo lên bếp, cho vào chảo 1 muỗng dầu ăn. Đợi đến khi nóng thì hành tây vào xào với lửa vừa trong vòng 1 phút rồi cho tỏi, gừng vào xào chung.

Bạn tiếp tục cho thêm gia vị gồm: 5 muỗng tương cà, 2 muỗng canh dầu hào, 2 muỗng canh xì dầu, 1 muỗng cafe bột ớt, 2 muỗng canh đường nâu, 2 muỗng canh mật ong, 3 muỗng canh nước lọc, 1 muỗng cafe muối.

Bạn đảo đều rồi thêm vào chảo 2 muỗng canh rượu vang, nấu sôi thêm 10 phút rồi tắt bếp.

Bước 3: Ướp sườn bò

Bạn lấy sườn đặt lên trên giấy bạc rồi cho vào lò nướng. Trước khi nướng quét sốt lên miếng sườn rồi dùng bao tay xoa đều 2 mặt cho thấm. Sau đó gói miếng sườn lại trong giấy bạc lại và ướp trong tủ lạnh 3 tiếng.

Bước 4: Nướng sườn bò và khoai tây

Bạn bật lò trước 10 phút với nhiệt độ 175 độ C. Sau đó cho khuôn sườn nướng bọc sẵn giấy bạc vào lò nướng trong 90 phút ở nhiệt độ 175 độ C.

Khi nướng xong, các bạn mở miếng giấy bạc bên trên ra, quét sốt thêm 1 lớp trên miếng sườn, cho 1 nhánh rosemary bẻ nhỏ trên miếng sườn, cho vào lò nướng, bỏ sườn ra khỏi giấy bạc nướng lần 2 ở nhiệt độ 230 độ C trong thời gian 15 phút.

Bạn cho khoai tây lên giấy bạc, thêm 1 muỗng dầu oliu, 1 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê tiêu, 1 nhánh rosemary bẻ nhỏ, trộn đều. Và cho vào lò nướng, nướng 15p ở nhiệt độ 230 độ C.

8. Sườn bò nướng mật ong

Nguyên liệu làm Sườn bò nướng mật ong

Sườn bò: 900g

Tỏi: 4 tép

Ớt: 3 trái (loại không cay hoặc ớt khô)

Dầu ớt: 3 muỗng canh

Dầu hào: ½ muỗng canh

Tương cà: ½ muỗng canh

Nước tương: 1.5 muỗng canh

Mật ong: 1 muỗng canh

Ngũ vị hương: ⅓ muỗng cà phê

Đường cát vàng: 1 muỗng canh (hoặc đường cát trắng)

Gia vị thông dụng: 1 ít (muối/ bột ngọt/ tiêu)

Dụng cụ thực hiện: Bếp nướng, máy xay, chén, dao, kẹp gắp,...

Cách chế biến Sườn bò nướng mật ong

Bước 1: Sơ chế sườn bò

Để khử mùi hôi của sườn, bạn cho sườn rửa cùng với sườn rửa với nước muối loãng. Sau đó, các bạn rửa sạch lại với nước rồi sử dụng khăn giấy thấm bớt nước trên miếng sườn.

Bạn có thể sử dụng kéo cắt miếng sườn dài thành từng miếng vừa từ 4 - 5 cọng sườn là được.

Bước 2: Xay sốt ướp

Cho vào máy xay các gia vị: 4 tép tỏi, 3 trái ớt (loại không cay hoặc có thể dùng ớt khô), ½ muỗng cafe bột ngọt, ½ muỗng cafe muối, 1 muỗng canh nước tương, 2 muỗng canh dầu ớt, ⅓ muỗng cafe ngũ vị hương, 1 muỗng canh đường cát vàng vào, xay nhuyễn hỗn hợp.

Sườn bò nướng mật ong

Bước 3: Ướp sườn bò

Cho hỗn hợp sốt ướp lên trên miếng sườn, dùng cọ phết sốt đều lên cả 2 mặt. Bạn nên sử dụng dao có phần đầu nhọn, rạch một đường mỏng chính giữa thanh sườn, rồi dùng tay lột sạch lớp da mỏng và dai bao bọc bên ngoài cọng sườn.

Sau đó, các bạn nên bọc kín thịt bằng màng bọc thực phẩm và bảo quản vào ngăn mát tủ lạnh trong khoảng 2 giờ hoặc ướp qua đêm thịt sườn sẽ càng ngon hơn.

Lưu ý: Bạn nên loại bỏ lớp da mỏng này ngay tại bước sơ chế đầu tiên, sau đó rửa sạch sườn rồi hãy ướp giúp thịt sườn thấm đều vị, mềm ngon hơn.

Bước 4: Nướng sườn bò

Cho vào chén các gia vị: 1 muỗng canh dầu ớt, ½ muỗng canh dầu hào, ½ muỗng canh tương cà, ½ muỗng cafe nước tương, 1 muỗng canh mật ong, 1 ít tiêu xay. Sau đó dùng muỗng trộn đều hỗn hợp lên để có phần sốt nướng.

Khi miếng sườn bò đã được ướp thấm đều gia vị, các bạn để miếng sườn qua một bên rồi dùng cọ gom hết toàn bộ sốt ướp còn sót lại trộn chung vào hỗn hợp sốt nướng vừa pha xong dùng để phết lên sườn khi nướng.

Chuẩn bị bếp nướng và cho lần lượt từng miếng sườn lên trên. Tiến hành nướng đến khi thịt chín đều cả 2 mặt. Lúc này, bạn sử dụng cọ phết lên trên thịt lớp, nướng thêm một vài phút nữa để nước sốt thấm đều là hoàn thành.

Bước 5: Thành phẩm

Miếng sườn bò nướng bên ngoài áo một lớp nước sốt mượt, tăng độ bắt mắt cho món ăn. Bạn có thể cảm nhận được phần thịt mềm ngon đậm đà, không bị khô cứng, thịt lại có mùi thơm dịu ngọt của mật ong, giúp món ăn trở nên cuốn hút khó cưỡng.

Một số chú ý cần biết khi ướp sườn bò nướng

1. Cách chọn sườn bò

Sườn bò nướng là nguyên liệu chính của món ăn này. Vì vậy, các bạn cần chọn mua những miếng sườn tươi ngon nhất.

Thịt sườn ngon sẽ có một lớp viền mỡ phía bên ngoài, độ dày của miếng sườn tầm khoảng 1 ngón tay. Nếu các bạn chọn mua miếng sườn quá mỏng thì khi nướng lên, miếng thịt sườn sẽ dễ trở nên khô và sẽ không còn được ngon.

Bạn nên chọn những miếng có phần thịt có màu đỏ tươi, sườn không có mùi hay màu sắc bất thường.

2. Gia vị ướp

Bạn cần cân các loại gia vị khi ướp sườn, cần tính toán tỉ lệ phù hợp để món ăn được vừa miệng hơn.

Dựa vào khẩu vị của các thành viên trong gia đình mà các bạn cũng có thể tùy chỉnh lượng gia vị, nếu mà cả nhà thích ăn cay thì bạn sẽ bỏ thêm nhiều ớt, tiêu hơn là được.

Thời gian để ướp sườn tối thiểu 20 – 30 phút thì sườn mới đảm bảo ngấm đều gia vị, đậm đà.

3. Bảo quản

Sườn bò sau khi bạn ướp xong nếu như không chế biến thì các bạn nên bảo quản trong tủ lạnh tránh bị hỏng. Nhưng bạn cũng chỉ nên để từ nửa ngày đến 1 ngày thôi.

Việc để sườn quá lâu trong tủ lạnh sẽ không chỉ khiến giá trị dinh dưỡng của sườn bị giảm xuống mà còn khiến cho các chất dinh dưỡng dễ biến chất, có thể sẽ ảnh hưởng sức khỏe con người khi mà thưởng thức.

Vậy là thông qua bài viết trên, các bạn đã biết cách chế biến sườn bò nướng đơn giản rồi đúng không nào. Khi nhà có tiệc hoặc các buổi liên hoan thì hãy áp dụng công thức và trổ tài để chiêu đãi bạn bè người thân nhé! Chúc bạn thành công.