6 cách làm nước chấm hải sản “chuẩn vị” tại nhà 

Vậy thì bỏ túi ngay các cách làm nước chấm hải sản dưới để “khao” đám bạn ngay nhé!

Khi ăn hải sản, người ta thường trêu nhau rằng: “Nước chấm là linh hồn của món ăn”. Thực vậy, bạn có công nhận rằng, hải sản trông rất bình thường nhưng nước chấm ngon thì món ăn được nâng cấp lên rất nhiều lần.

Nguyên liệu cần chuẩn bị

2 muỗng cà phê muối hột hoặc muối nhuyễn

3 muỗng cà phê đường

3 muỗng cà phê sữa đặc

2 quả tắc (hạnh , quất )

3 quả ớt đỏ ( tùy khẩu vị của từng người có thể nhiều hay ít hơn cũng được )

3 tép tỏi

Cách thực hiện

Đầu tiên, đem tỏi lột vỏ, rửa sạch, tương tự bạn rửa sạch tắc (hạnh, quất) rồi cắt lát mỏng.

Cách thực hiện vô cùng đơn giản, bạn chỉ cần bỏ cuống ớt, sau đó cho vào cối giã (cối xay sinh tố) cho đến khi ớt nhuyễn.

Sau khi ớt đã nhuyễn, tiếp tục cho tỏi, đường và tắc đã cắt lát mỏng vào, tiếp tục giã hoặc xay.

Khi hỗn hợp đã nhuyễn hòa tan vào nhau, lúc này chỉ cần cho thêm sữa đặc và thưởng thức.

Thành quả

Múc hỗn hợp khi nãy ra chén sau đó cho thêm sữa đặc vào khuấy đều. Vậy là chúng ta đã có 1 chén muối ớt chấm hải sản siêu đỉnh rồi

Cách làm nước chấm hải sản với muối, chanh và ớt

Cách làm muối chấm hải sản muối, chanh và ớt

Nguyên liệu cần có

2 muỗng canh đường

3-4 trái ớt hiểm

1 muỗng canh muối

1 trái chanh

3-4 lá chanh

Cách thực hiện

Đầu tiên ta rửa chanh và ớt sạch sau đó lặc cuống ớt bỏ đi, cắt dọc ớt loại bỏ phần hạt (hạt ớt vừa có hại cho bao tử và mất tính thẩm mỹ cho phần nước chấm).

Kế tiếp ta chuẩn bị máy xay, cho lần lượt tất cả ớt, đường, muối vào xay nhuyễn.

Khi các nguyên liệu trên đã nhuyễn hoàn toàn ta cho chén nước cốt chanh vắt khi nãy vào xay cùng 1 phút.

Cuối cùng ta để hỗn hợp được xay nhuyễn khi nãy vào bát rồi lấy lá chanh đã rửa sạch đem thái lát thật mỏng rồi rắc lên trên.

Thành quả

Khi ăn ta trộn hỗn hợp đều lên cho tất cả các sợi lát lá chanh có thể ngấm đều trong muối ớt chanh

Chớp mắt một cái là đã là đã xong một bát muối ớt chanh thần thánh chấm hải sản hay gà luộc gì cũng “nhức cái nách” luôn tuy nhìn đơn giản vậy thôi nhưng ăn vị nó lại không đơn giản đâu nhé!

Cách làm nước chấm hải sản ớt xanh

Cách làm muối chấm hải sản ớt xanh

Chuẩn bị nguyên liệu

2 muỗng canh đường

1 muỗng canh muối

3 muỗng canh sữa đặc

20 quả ớt xiêm xanh ( tùy khẩu vị mà bạn có thể tăng giảm vị cay )

2 quả chanh ( nếu không có canh thì có thể dùng tắc )

2 lá chanh

Cách thực hiện nước chấm hải sản muối ớt xanh

Đầu tiên đem các nguyên liệu rửa sạch, để ráo nước.

Kế tiếp cắt chanh ra vắt lấy nước cốt lượt bỏ hạt.

Sau đó chuẩn bị máy xay cho tất cả các nguyên liệu ớt đường muối và lá chanh vào xay nhuyễn.

Sau khi hỗn hợp kia được xay nhuyễn thì cho sữa đặc và nước cốt chanh vào xay khoảng một phút. Nếu hỗn hợp đã nhuyễn lại thì tắt máy xay còn chưa nhuyễn thì có thể xay đến khi nào bạn ưng ý nhất.

Thành quả

Bỏ nước chấm muối ớt xanh ra bát lấy thêm ít hải sản và thưởng thức thành quả thôi nào! Các công thức muối chấm hải sản cực đơn giản, dễ dàng thực hiện tại nhà. Vụng bếp nhưng vẫn có thể làm được nữa đấy!

Cách làm nước chấm hải sản sả tắc

Cách làm muối chấm hải sản sả tắc

Nguyên liệu cần chuẩn bị

5 quả tắc

2 muỗng canh cà phê muối

6-7 quả ớt

3 muỗng canh nước mắm ( nếu bạn muốn nước chấm thêm thơm ngon bạn có thể sử dụng nước mắm nhỉ hoặc nước mắm cá linh )

2 muỗng canh đường

1 cây sả

1 nhánh gừng vừa

4 lá chanh

Cách sơ chế và làm nước chấm hải sản sả tắc

Đầu tiên đem gừng gọt bỏ vỏ, ớt đem bỏ cuống tắc lá chanh đem tất cả đi nguyên liệu đi rửa sạch để ra rổ cho ráo.

Kế tiếp đem sả gừng cắt thành miếng nhỏ, ớt cắt ra bỏ hạt lá chanh cắt nhỏ, cuối cùng là 2 quả tắc cắt lát mỏng còn 3 quả còn lại đêm đi vắt lấy nước cốt bỏ phần hạt.

Sau đó chuẩn bị 1 cối giã cho 2 muỗng đường và gừng khi nãy cắt nhỏ vào giả nguyễn.

Khi gừng nhuyễn thì cho tiếp sả và ớt vào.

Chuẩn bị 3 muỗng canh nước mắm 3 muỗng canh nước ấm cho vào hỗn hợp khi nãy, sau đó cho thêm nước cốt tắc, tắc đã cắt lát mỏng, lá chanh thái sợi vào là xong.

Thành quả

Đem nước chấm để ra bát xanh xanh của lá chanh và vỏ tắc vàng vàng của gừng giã và thịt tắc đỏ đỏ của ớt nhìn thôi đã mê rồi lại còn ớt làm the the ở khoang miệng gừng thì ấm ấm ở cuống họng sả nòng cả khoang mũi . sự kết hợp vừa ngon vừa bắt mắt người dùng

Lưu ý khi làm nước chấm hải sản sả ớt:

Nước chấm hải sản mắm sả tắc này sẽ ngon hơn khi bạn dùng cối giã nhuyễn. Giã nhuyễn giúp nguyên liệu nát nhưng khi chấm lại đậm vị hơn rất nhiều.

Cách làm nước chấm hải sản kiểu Thái Lan

Cách làm muối chấm hải sản kiểu Thái Lan

Nguyên liệu gồm có

2 muỗng canh nước mắm

25gr gạo tẻ

3 củ hành tím

2 nhánh ngò gai

2 nhánh hành lá

2 muỗng nước cốt me

10gr đường thốt nốt

1 muỗng cà phê ớt bột

Cách sơ chế và chế biến nước chấm hải sản kiểu Thái Lan

Trước tiên bạn đem bỏ rễ, lá úa của hành lá, ngò gai, hành tím thì đem lột vỏ, rửa sạch rồi để ráo.

Sau đó bắt chảo lên bếp rang gạo tẻ đã chuẩn bị với lửa nhỏ, khi rang đảo đều tay đến khi gạo chuyển sang màu vàng thơm thì tắt bếp, cho vào cối giã nhuyễn.

Lấy hành lá, ngò gai và hành tím đã chuẩn bị khi nãy cắt mỏng.

Kế đến là chuẩn bị một cái tô, cho 2 muỗng nước cốt me vào, cho thêm toàn bộ gạo tẻ đã giã nhuyễn vào, và thêm đường thốt nốt đã chuẩn bị vào tô để tạo thành hỗn hợp. (Lưu ý: Nếu dùng đường thốt nốt tảng thì bạn có thể dùng dao cạo lấy đường để đường mau tan hơn nhé.)

Sau khi hỗn hợp đã tan hết, cho tiếp 2 muỗng nước mắm lại và đảo đều, có thể nêm nếm lại vừa với khẩu vị.

Cuối cùng là cho ớt bột hành lá và ngò gai cắt nhỏ hành tím cắt cắt lát mỏng vào trộn đều

Thành quả

Thái Lan là thiên đường của các loại nước chấm và gỏi trộn cách họ tạo ra từng món ăn rất đặc biệt rất nhiều màu sắc nhưng tạo cảm giác bắt mắt và muốn dùng thử. Đường thốt nốt gạo tẻ rang tạo nên một cảm giác lạ miệng mà lại cuốn hút. Làm ngay để thưởng thức sự mới lạ từ đất nước chùa Vàng nhé!

Cách làm nước chấm hải sản chấm cua ghẹ

Cách làm muối chấm hải sản chấm cua ghẹ

Chuẩn bị nguyên liệu

3 muỗng canh muối

3 muỗng cà phê hạt tiêu

1 muỗng cà phê bột ngọt

1 /2 muỗng cà phê đường

2 lá canh

1 muỗng cà phê ớt bột

1 quả chanh

Cách sơ chế và chế biến muối chấm cua ghẹ

Đầu tiên rửa sạch lá chanh để ráo.

Để chảo lên bếp rang tiêu cho thơm lên. Sau đó đợi tiêu bớt độ nóng rồi đem tiêu đi xay vừa phải hoặc xay nhuyễn (tùy khẩu vị).

Muối đem rang khoảng 2 phút, sau đó xay nhuyễn lá chanh bỏ vào muối đã rang, rồi cho lần lượt ớt bột, tiêu xay đảo đều.

Để hỗn hợp ở chỗ thoáng, đợi nguội rồi cho bột ngọt và đường xay nhuyễn vào, đảo đều.

Thành quả

Khi sử dụng bạn chỉ cần cho chanh hoặc tắc vào là bạn có thể dùng được, chỉ chưa được 5 phút chúng ta đã có ngay chén muối tiêu chấm cua ghẹ ngon tuyệt mà lại dễ làm nữa chứ . À quên muối tiêu này có thể chấm cho gà luộc và một số món khác nữa đấy nhé!

Trên đây là một số công thức nước chấm hải sản ngon nhưng lại đơn giản mà mình muốn gửi đến bạn. Hy vọng với các công thức trên sẽ giúp món ăn của bạn tăng hạn thêm hương vị. Nếu bạn còn biết thêm nước chấm hải sản nào ngon thì hãy chia sẻ công thức bên dưới để mọi người cùng biết với nhé!



