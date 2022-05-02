Những lợi ích hàng đầu của trà

Sự nổi tiếng của trà không chỉ là do hương vị dễ chịu của nó. Nó đã được tiêu thụ trong nhiều thế hệ vì các đặc tính chữa bệnh của nó và đã được nghiên cứu rộng rãi. Vì vậy, hãy cùng điểm qua tất cả những lý do tại sao bạn nên uống nhiều trà hơn.

Caffeine không có trong hỗn hợp thảo mộc, mặc dù các loại trà thông thường có ít hơn một nửa lượng caffeine có trong cà phê. Điều đó có nghĩa là bạn có thể tiêu thụ nó mà không sợ các tác dụng không mong muốn đối với hệ thần kinh của bạn. Teeccino, một loại trà rễ rau diếp xoăn có kết cấu và hương vị tương tự như cà phê, là một sự thay thế tuyệt vời nếu bạn đang cố gắng chuyển từ cà phê sang trà. Rễ rau diếp xoăn cũng là một loại tiền sinh học và đã được chứng minh là giúp giảm căng thẳng trong hệ tiêu hóa của bạn. Loại trà này sẽ cung cấp cho bạn một nguồn năng lượng dồi dào mà không có caffeine.

Trà xanh đã được chứng minh là giúp điều trị các vấn đề về bệnh tiểu đường. Bệnh tiểu đường là một vấn đề sức khỏe trên toàn thế giới dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng, tử vong sớm và giảm chất lượng cuộc sống. Trà có thể bảo vệ các tế bào tuyến tụy khỏi bị tổn thương thêm và giảm viêm, điều này rất hữu ích ở bệnh nhân tiểu đường hoặc có nguy cơ phát triển bệnh.

Thích hợp cho não

Sử dụng trà thường xuyên có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer’s và các rối loạn thần kinh khác. Tiêu thụ trà đen và xanh giúp cải thiện điểm nhận thức ở bệnh nhân sa sút trí tuệ và bệnh Alzheimer. Nó có thể giúp ngăn ngừa suy giảm nhận thức bằng cách tăng cường trí nhớ và khả năng chú ý. Trà đã được chứng minh là giúp tăng thời gian phản ứng, xử lý thị giác, trí nhớ và tập trung khi caffeine và L-theanine được kết hợp với nhau. Nó thậm chí còn thay đổi cấu trúc não của bạn để cho phép xử lý dữ liệu hiệu quả hơn.

Cải thiện hệ thống miễn dịch

Trà có thể sửa đổi các tế bào miễn dịch để chúng có thể đạt được mục tiêu nhanh hơn. Do đặc tính kháng khuẩn, kháng nấm và chống viêm của nó, các nhà Ayurvedic đã sử dụng húng quế thánh hoặc trà tulsi trong hàng thiên niên kỷ để giúp duy trì hệ thống miễn dịch mạnh mẽ sau chấn thương hoặc bệnh tật.

Giúp cho bạn trữ đủ nước

Trà và các loại đồ uống có chứa caffein khác từng nằm trong danh sách đồ uống không giúp chúng ta đáp ứng nhu cầu về chất lỏng hàng ngày. Caffeine là một chất lợi tiểu; do đó, nó khiến chúng ta đi tiểu nhiều hơn, vì vậy người ta cho rằng đồ uống có chứa caffein không thể giúp chúng ta đáp ứng nhu cầu tổng thể về chất lỏng. Tuy nhiên trà và các thức uống có chứa caffein khác giúp chúng ta đáp ứng các yêu cầu về chất lỏng. Lần duy nhất caffein trở thành vấn đề về chất lỏng là nếu bạn tiêu thụ hơn năm hoặc sáu cốc đồ uống có chứa caffein trong một lần ngồi.

Giúp bạn chống lại bệnh ung thư

Chất catechin EGCG trong trà xanh là một chất chống oxy hóa mạnh có khả năng chống ung thư. EGCG có thể giúp ngăn ngừa di căn và cải thiện tiên lượng trong các bệnh ung thư vú, phổi, ruột kết, da và các cơ quan khác.

Thích hợp cho hệ tiêu hóa và miệng

Các loại trà thảo mộc chống co thắt, đặc biệt là trà hoa cúc và trà gừng, có thể giúp giảm buồn nôn ở những người bị hội chứng ruột kích thích. Trà phù hợp với răng của bạn. Trà có chứa florua, có thể hỗ trợ cải thiện quần thể vi khuẩn trong miệng.

Bảo vệ xương

Trà xanh đã được chứng minh là giúp giảm mất xương. Moringa từ lâu đã được đánh giá cao vì những lợi ích y tế của nó, nhưng nó đang ngày càng trở nên phổ biến như một loại siêu thực phẩm. Trà chùm ngây là một bổ sung tuyệt vời giúp giữ cho xương của bạn chắc khỏe, vì nó chứa nhiều canxi hơn sữa, cũng như sắt, vitamin A và vitamin K.

Bảo vệ xương

Hoạt động như chất chống oxy hóa

Chất chống oxy hóa hỗ trợ chúng ta trẻ lâu và bảo vệ chúng ta khỏi tác hại của ô nhiễm bằng cách ngăn ngừa phiên bản rỉ sét của cơ thể. Trà trắng ít được chế biến hơn trà đen hoặc trà xanh và do đó nó duy trì nhiều chất chống oxy hóa có lợi hơn, một cách tuyệt vời để tăng lượng chất chống oxy hóa của bạn. Trà là thức uống tuyệt vời không chứa calo thay cho nước. Nó có nhiều lựa chọn về hương vị và tính linh hoạt. Nó có thể được phục vụ nóng hoặc lạnh.